Great Wall выводит на рынок фастбек Ora Lightning Cat с дизайном «под Porsche»

Новая «электричка» доступна с передним или полным приводом. Модель недешевая, но и список оборудования довольно внушительный.

В виде концепта новинку марки Ora впервые показали еще весной прошлого года, а в начале 2022-го в Сеть выложили фото серийного электрокара. Но сама компания выводит модель на рынок только сейчас. В Китае новая «электричка» зовется Lightning Cat, она представляет собой четырехдверный фастбек: крышка багажника поднимается отдельно от заднего стекла. Ну и напомним, что бренд Ora принадлежит концерну Great Wall, марку создали в 2018-м, под ней выпускают исключительно «зелень».

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В основе фастбека лежит платформа Lemon, на которой построены все последние новинки Great Wall (в частности, под брендами Haval и Wey). Длина Lightning Cat равна 4871 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2870 мм. То есть по своим габаритам модель близка к нынешней Toyota Camry.



Особенности дизайна экстерьера, не считая, конечно, головной оптики в стиле Porsche, силуэта и пропорций Panamera, — безрамочные двери с выдвижными ручками, выдвижной же спойлер. Модели Ora положены 18- или 19-дюймовые колеса.

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Внутри – двухэтажный тоннель и мультимедийная система с «парящим» тачскрином диагональю 12,3 дюйма. Приборы сделали в виде трех колодцев, но на деле они «нарисованы» на едином экране диагональю 10,25 дюйма. В арсенале новинки также значатся (в зависимости от комплектации): проекционный дисплей, передние кресла с вентиляцией и массажером, камеры кругового обзора, климат-контроль, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. За доплату предусмотрен чуть более продвинутый «автопилот» Ora-Pilot 3.0 (больше камер, плюс 18 радаров по периметру электрокара).



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Фастбек предложен в трех модификациях. У базового Lightning Cat на передней оси установлен электромотор, выдающий 204 л.с. и 340 Нм, такая версия имеет литий-железно-фосфатный аккумулятор, заявленная «дальнобойность» — 555 км по китайскому циклу CLTC. Далее идет переднеприводный же фастбек с аналогичным электродвижком, но батарея – уже литий-ионная, а запас хода – 705 км. У топового Lightning Cat полный привод, то есть два электромотора суммарной мощностью 408 л.с. (680 Нм), но пробег скромнее – 600 км. Отметим, сам производитель емкость батарей не указал, местные СМИ пишут об аккумуляторах на 63,87 кВт*ч и 83,49 кВт*ч. Зато Ora похвасталась временем разгона двухмоторного фастбека – первую «сотню» эта версия наберет за 4,3 секунды.



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Цена Ora Lightning Cat с учетом субсидий – от 26 000 до 37 000 долларов (без льгот – от 27 500 до 38 500 долларов).



Марка Ora представлена и за пределами Китая – в том числе, и в Европе. Кстати, в октябре фастбек привозили на Парижский автосалон, так что он, видимо, появится на внешних рынках. А вот другая недавняя премьера «зеленой» марки рискует остаться «поднебесным» эксклюзивом – очень уж она похожа на классический VW Beetle.