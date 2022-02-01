Great Wall готовит сразу две модели «по мотивам» классического VW Beetle

Марка Ora создана концерном Great Wall в 2018 году специально для электрокаров. Первенцем стал лифтбек iQ с довольно спорной внешностью, но затем бренд исправился и выпустил вполне симпатичные компакты, которые на родине составляют «кошачье» семейство: Good Cat (или HaoMao), Black Cat (R1) и White Cat (R2). А потом появился концепт Ora Punk Cat. Шоу-кар дебютировал минувшей весной на автосалоне в Шанхае, и он явно срисован с классического Volkswagen Beetle. Как сообщалось ранее, Фольксваген обратил внимание на Punk Cat и вроде бы собирался поручить своим юристам разобраться, стоит ли готовиться к суду. До суда дело, видимо, так и не дошло, при этом предполагалось, будто Ora все же приняла во внимание обеспокоенность немцев ведь в августе 2021-го на выставке в Чэнду, китайцы показали другой концепт – Ballet Cat, который считался развитием Панка: облик все же изменили, пусть и не кардинально. Но нет, выяснилось, что оба электрокара пойдут в серию.

Первоначальные концепты Ora Punk Cat и Ballet Cat 1 / 2 Первоначальные концепты Ora Punk Cat и Ballet Cat 2 / 2

Так, в ноябре приближенные к производству Ballet Cat и Punk Cat привезли на очередную выставку – в Гуанчжоу. Затем «балетный» электрокар отправился в турне по Китаю, вдобавок местный минпром «слил» основные характеристики этой модели. Ну и, наконец, недавно сама компания Great Wall в своем релизе, посвященном итогам прошлого года и планам на 2022-й, подтвердила, что обе машины в стиле ретро встанут на конвейер. «Поднебесные» профильные СМИ, в свою очередь, уточняют: первым на рынок выйдет именно Ballet Cat, прием заказов стартует в начале марта. К слову, эта «электричка» ориентирована, прежде всего, на женскую аудиторию (Панк, видимо, больше адресован клиентам мужского пола).



Предсерийный Ora Ballet Cat 1 / 4 Предсерийный Ora Ballet Cat 2 / 4 Предсерийный Ora Ballet Cat 3 / 4 Предсерийный Ora Ballet Cat 4 / 4

Внешне между собой новые модели отличаются в основном оптикой: у «балетной кошки» фары и фонари вытянутые, в виде «подков», тогда как у Панка они круглые. Согласно документам сертификационного органа, длина конвейерного Ora Ballet Cat равна 4401 мм, ширина – 1867 мм, высота – 1633 мм, колесная база – 2750 мм. Габариты Punk Cat еще не раскрыты, но этот электрокар, очевидно, очень близок к «балетному».



Предсерийный Ora Ballet Cat

В салоне о ретро напоминают разве что рулевое колесо да обивка сидений. «Фишка» Ballet Cat – закругленное с обоих сторон табло. А у Ora Punk Cat интерьер переделали: если у самого первого концепта были «парящий» экран мультимедийной системы и круглая «приборка», то у предсерийного экземпляра – овальный дисплей перед водителем, экран мультимедиа уже встроен в переднюю панель, плюс переднему пассажиру теперь положен свой тачскрин.



Предсерийный Ora Punk Cat 1 / 4 Предсерийный Ora Punk Cat 2 / 4 Предсерийный Ora Punk Cat 3 / 4 Предсерийный Ora Punk Cat 4 / 4

Ora Ballet Cat оснащен электромотором мощностью 171 л.с. (скорее всего, он установлен на передней оси). Данных о батарее пока нет, при этом китайские СМИ пишут, что на одной зарядке модель сможет проехать 400-500 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDС. Вероятно, у Punk Cat будет такая же начинка.



Предсерийный Ora Punk Cat 1 / 2 Предсерийный Ora Punk Cat 2 / 2

Между тем марка Ora недавно выбралась за пределы домашнего рынка: сегодня она также представлена, например, в Таиланде. Более того, «зеленый» бренд анонсирован и для Европы. Но решится ли Great Wall продавать электрохэтчи в стиле Жука в других странах – большой вопрос.

