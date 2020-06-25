Новинки ×
  • Не только пикапы и кроссоверы: Great Wall расширяет линейку компактов

Не только пикапы и кроссоверы: Great Wall расширяет линейку компактов

25.06.2020 109 0 0

Принадлежащая китайскому автогиганту марка Ora распространила изображения нового электрического ситикара. Модель получит имя в честь животного, у нее, вероятно, будет два варианта батареи.

 

Компания Great Wall выпускает не только пикапы под одноименным брендом, кроссоверы Wey и Haval, но и «зеленые» модели – специально для электрокаров два года назад была создана марка Ora. Первенцем Оры стал лифтбек iQ со спорным дизайном и длиной 4445 мм, он поступил в продажу в том же 2018-м. В прошлом году к этой «пятидверке» присоединился субкомпактный хэтч R1 (длина – 3495 мм) с дизайном в стиле Smart. Всего же в 2019-м было реализовано 38 865 электромобилей Ora, причем львиная доля пришлась именно на «эрку» (28 498 единиц). А скоро китайцам предложат третью «электричку» — и вновь маленький хэтчбек.

Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1
1 / 6
Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1
2 / 6
Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1
3 / 6
Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1
4 / 6
Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1
5 / 6
Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1
6 / 6

В виде концепта под индексом R2 этот автомобиль засветился еще в 2018 году, теперь же опубликованы изображения серийной версии. Товарный электрокар сохранил формат японского кей-кара, но от распахивающихся против хода движения задних дверей, которые были у прототипа, конечно, отказались, проще стала и головная оптика. Интерьер марка еще не показала. Впрочем, новинка уже попадалась в объективы фотошпионов. Главная «фишка» внутри – виртуальная «приборка», объединенная с тачскрином мультимедийной системы.

На сайте Ora новинка представлена именно как R2, однако в продажу она поступит под другим названием. Его пока не раскрывают, в Ora лишь отметили, что свое имя хэтч получил в честь животного. Кстати, перед тем как показать конвейерную модель, марка растиражировала ее тизеры. Так вот на тех картинках были следы когтей – судя по всему, у компакта будет «кошачье» имя.

Новый хэтч Ora
1 / 6
Новый хэтч Ora
2 / 6
Новый хэтч Ora
3 / 6
Новый хэтч Ora
4 / 6
Новый хэтч Ora
5 / 6
Новый хэтч Ora
6 / 6

Как и остальные модели Ora, новый хэтч построен на платформе ME (Mini Electric) от Great Wall, с полузависимой задней подвеской. О размерах и технике производитель умолчал, но основные характеристики давно «слил» местный минпром. Длина новинки равна 3625 мм, что на 130 мм больше, чем у Ora R1, ширина – 1660 мм (у R1 тот же показатель), высота – 1530 мм (-30 мм по сравнению с родственником), колесная база – 2490 мм (+15 мм). Электромотор мощностью 48 л.с. перешел с R1 (у всех моделей марки двигатель установлен на передней оси). 

Салон нового электрокара Ora. Фото: autohome.com.cn

От младшего компакта, скорее всего, досталась и батарея, у нее два варианта ёмкости – 28,5 или 33 кВт*ч. В первом случае заявленный запас хода Ora R1 составляет 301 км, во втором – 351 км, но оба показателя рассчитаны по устаревшему циклу NEDC.

На китайский рынок новинка выйдет уже в этом году. За пределами КНР марка Ora, в отличие от Haval и Great Wall (а скоро на экспорт отправят и кроссы Wey), пока не представлена.

хэтчбек Китай авторынок электромобиль новинки Great Wall

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Citroen C3 I с пробегом: ржавые пороги не беда, но с электрикой не соскучишься Допустим, большая машина вам не нужна, и хочется чего-то оригинального. Сitroen C3 первого поколения в 2020 году можно купить за 150-200 тысяч рублей, то есть совсем недорого. Слава у старых... 629 3 1 24.06.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Не меняется, но все равно продается: гид по покупке Volkswagen Polo Многие марки имеют в своей гамме модели, специально разработанные для региональных рынков. Volkswagen – не исключение: концерн имеет мощнейшее подразделение в Южной Америке и довольно широку... 1030 0 2 24.06.2020
Статьи / Беспилотные авто А на крыше ведро за 40 тысяч фунтов: зачем Nissan делает беспилотники? Google забросил свою автономную «черепаху» ещё несколько лет назад. В PSA ограничили перспективы развития беспилотных функций на легковых машинах уровнем Level 3 (то есть на середине по клас... 408 0 2 23.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 31197 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 29214 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28845 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings