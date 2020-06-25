Не только пикапы и кроссоверы: Great Wall расширяет линейку компактов

Компания Great Wall выпускает не только пикапы под одноименным брендом, кроссоверы Wey и Haval, но и «зеленые» модели – специально для электрокаров два года назад была создана марка Ora. Первенцем Оры стал лифтбек iQ со спорным дизайном и длиной 4445 мм, он поступил в продажу в том же 2018-м. В прошлом году к этой «пятидверке» присоединился субкомпактный хэтч R1 (длина – 3495 мм) с дизайном в стиле Smart. Всего же в 2019-м было реализовано 38 865 электромобилей Ora, причем львиная доля пришлась именно на «эрку» (28 498 единиц). А скоро китайцам предложат третью «электричку» — и вновь маленький хэтчбек.

Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1 1 / 6 Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1 2 / 6 Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1 3 / 6 Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1 4 / 6 Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1 5 / 6 Лифтбек Ora iQ и хэтчбек Ora R1 6 / 6

В виде концепта под индексом R2 этот автомобиль засветился еще в 2018 году, теперь же опубликованы изображения серийной версии. Товарный электрокар сохранил формат японского кей-кара, но от распахивающихся против хода движения задних дверей, которые были у прототипа, конечно, отказались, проще стала и головная оптика. Интерьер марка еще не показала. Впрочем, новинка уже попадалась в объективы фотошпионов. Главная «фишка» внутри – виртуальная «приборка», объединенная с тачскрином мультимедийной системы.



На сайте Ora новинка представлена именно как R2, однако в продажу она поступит под другим названием. Его пока не раскрывают, в Ora лишь отметили, что свое имя хэтч получил в честь животного. Кстати, перед тем как показать конвейерную модель, марка растиражировала ее тизеры. Так вот на тех картинках были следы когтей – судя по всему, у компакта будет «кошачье» имя.

Новый хэтч Ora 1 / 6 Новый хэтч Ora 2 / 6 Новый хэтч Ora 3 / 6 Новый хэтч Ora 4 / 6 Новый хэтч Ora 5 / 6 Новый хэтч Ora 6 / 6

Как и остальные модели Ora, новый хэтч построен на платформе ME (Mini Electric) от Great Wall, с полузависимой задней подвеской. О размерах и технике производитель умолчал, но основные характеристики давно «слил» местный минпром. Длина новинки равна 3625 мм, что на 130 мм больше, чем у Ora R1, ширина – 1660 мм (у R1 тот же показатель), высота – 1530 мм (-30 мм по сравнению с родственником), колесная база – 2490 мм (+15 мм). Электромотор мощностью 48 л.с. перешел с R1 (у всех моделей марки двигатель установлен на передней оси).

Салон нового электрокара Ora. Фото: autohome.com.cn

От младшего компакта, скорее всего, досталась и батарея, у нее два варианта ёмкости – 28,5 или 33 кВт*ч. В первом случае заявленный запас хода Ora R1 составляет 301 км, во втором – 351 км, но оба показателя рассчитаны по устаревшему циклу NEDC.



На китайский рынок новинка выйдет уже в этом году. За пределами КНР марка Ora, в отличие от Haval и Great Wall (а скоро на экспорт отправят и кроссы Wey), пока не представлена.