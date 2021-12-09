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Great Wall всё-таки довела модель в стиле классического VW Beetle до конвейера

09.12.2021 37 0 0

Опубликованы фотографии серийного электрохэтча марки Ora. На домашний рынок новинка может выйти в следующем году, а вот ее экспортные перспективы весьма туманны.

 

Бренд Ora в портфеле концерна Great Wall появился в 2018 году, он создан специально для «электричек». Первенцем стал лифтбек iQ с довольно спорным обликом, но затем марка исправилась и выпустила вполне симпатичные компакты, которые на родине составляют «кошачье» семейство: Good Cat (или HaoMao), Black Cat (R1) и White Cat (R2). А потом был концепт Ora Punk Cat. Шоу-кар дебютировал минувшей весной на автосалоне в Шанхае, и он явно срисован с классического Volkswagen Beetle. Немецкий автогигант обратил внимание на Punk Cat и вроде бы собирался поручить своим юристам разобраться, стоит ли готовиться к суду.

Концепт Ora Punk Cat
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Концепт Ora Punk Cat
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До суда дело, видимо, так и не дошло, ведь Ora не отказалась от идеи выпустить модель в стиле Жука. Правда, дизайн китайцы все же изменили, хотя и не кардинально: в августе, уже на выставке в Чэнду, был представлен другой прототип – Ora Ballet Cat. К слову, концепция тоже поменялась, эта «кошка» больше ориентирована на женскую аудиторию. И вот готов серийный электрокар, его фото внесли в базу минпрома КНР.

Концепт Ora Ballet Cat

По предварительным данным, товарный хэтч сохранил имя Ballet Cat. Внешне электрокар почти полностью повторил августовский прототип, разве что поменяли ножки, к которым крепятся наружные зеркала, последние к тому же стали больше. А если сравнивать с Punk Cat, то у серийной модели другие фары – вытянутые, в виде «подков», а не круглые (как у Жука). Также переделали передний бампер и корму. Длина конвейерного Ora Ballet Cat составляет 4401 мм, ширина – 1867 мм, высота – 1633 мм, колесная база – 2750 мм.

Серийный электрокар Ora
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Серийный электрокар Ora
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Отдельных снимков салона пока нет, но внутри электрохэтч тоже наверняка скопировал одноименный концепт, то есть Ballet Cat досталось «табло» – объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (да, у всех моделей Ora современный интерьер).

Компакт имеет электродвигатель мощностью 171 л.с., скорее всего, он установлен на передней оси. Данных о батарее и запасе хода еще нет. К примеру, Ora Good Cat/HaoMao (для него предусмотрен такой же электромотор) положена батарея емкостью 59,1 кВт*ч (есть и послабее), максимальная заявленная дальнобойность этой модели – 501 км, но он рассчитана по устаревшему циклу NEDC.

Серийный электрокар Ora

В Китае Ora Ballet Cat, вероятно, стартует в следующем году. Марка Ora недавно выбралась за пределы домашнего рынка – сегодня она также представлена, например, в Таиланде. Более того, «зеленый» бренд анонсирован и для Европы. Но решится ли Great Wall продавать электрохэтч в стиле Жука в других странах – большой вопрос.

Между тем модель с ретродизайном может появиться и в гамме премиального суббренда Wey: в августе показали концепт, похожий на машины сороковых годов прошлого века.

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