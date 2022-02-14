Great Wall выпустит модель с дизайном «под Porsche»: фото серийной версии

Новинка пополнит линейку «зеленого» суббренда Ora. Для модели пока заявлен только один электромотор, но полноприводная версия тоже, скорее всего, будет.

Первый показ электрического концепта Ora Lightning Cat состоялся весной прошлого года на Шанхайском автосалоне. Затем прототип, который представляет собой фастбек, привозили и на другие местные выставки – уже слегка доработанный. Более того, его даже демонстрировали на шоу в Мюнхене (под именем 03 Cat). А теперь раскрыта серийная версия: фотографии модели внесли в базу минпрома КНР, вдобавок стали известны основные характеристики. Ну и напомним, что марка Ora в портфеле концерна Great Wall появилась в 2018 году, она создана специально для «электричек».

Серийный электрокар Ora Lightning Cat

Товарный электрокар почти полностью сохранил дизайн предвестника, то есть скоро гамма Ora пополнится моделью, внешне напоминающей машины Porsche. «Фишки», не считая силуэта Panamera и овальной оптики, — спрятанные ручки дверей, поднимающаяся отдельно от заднего стекла крышка багажника и выдвижной спойлер. У шоу-кара еще безрамочные двери, но пока непонятно, достались ли такие серийной версии.



Серийный электрокар Ora Lightning Cat 1 / 3 Серийный электрокар Ora Lightning Cat 2 / 3 Серийный электрокар Ora Lightning Cat 3 / 3

По своим габаритам электромобиль Ora Lightning Cat близок к седану Kia K5: длина «китайца» равна 4871 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2870 мм.



Интерьер конвейерного фастбека еще не засвечен. Концепту отрядили приборы в виде трех колодцев с экранами, также он получил мультимедийную систему с крупным «парящим» тачскрином. При этом известно, что в список оборудования серийной модели войдут камеры кругового обзора и панорамная крыша.

Серийный электрокар Ora Lightning Cat

В документах китайского сертификационного органа для Lightning Cat пока заявлен лишь один электродвигатель мощностью 204 л.с. (скорее всего, он установлен на передней оси). О батарее информации еще нет. Между тем на презентации концепта было объявлено, что серийную модель также предложат с полным приводом (то есть с двумя моторами).



На конвейер фастбек Ora Lightning Cat должен встать во втором квартале текущего года. Ранее в Great Wall пообещали, что цена новинки составит около 200 000 юаней (около 2 407 000 рублей по актуальному курсу).

Серебристо-коричневая машина – первоначальный концепт Ora Lightning Cat, лиловая – доработанный вариант (салон ее же) 1 / 7 Серебристо-коричневая машина – первоначальный концепт Ora Lightning Cat, лиловая – доработанный вариант (салон ее же) 2 / 7 Серебристо-коричневая машина – первоначальный концепт Ora Lightning Cat, лиловая – доработанный вариант (салон ее же) 3 / 7 Серебристо-коричневая машина – первоначальный концепт Ora Lightning Cat, лиловая – доработанный вариант (салон ее же) 4 / 7 Серебристо-коричневая машина – первоначальный концепт Ora Lightning Cat, лиловая – доработанный вариант (салон ее же) 5 / 7 Серебристо-коричневая машина – первоначальный концепт Ora Lightning Cat, лиловая – доработанный вариант (салон ее же) 6 / 7 Серебристо-коричневая машина – первоначальный концепт Ora Lightning Cat, лиловая – доработанный вариант (салон ее же) 7 / 7

Между тем Ora готовится вывести на рынок еще две новинки – электрохэтчи Ballet Cat и Punk Cat, при создании которых дизайнеры явно «вдохновлялись» классическим Volkswagen Beetle.

