Great Wall выпустит модель с дизайном «под Porsche»: фото серийной версии

Первый показ электрического концепта Ora Lightning Cat состоялся весной прошлого года на Шанхайском автосалоне. Затем прототип, который представляет собой фастбек, привозили и на другие местные выставки – уже слегка доработанный. Более того, его даже демонстрировали на шоу в Мюнхене (под именем 03 Cat). А теперь раскрыта серийная версия: фотографии модели внесли в базу минпрома КНР, вдобавок стали известны основные характеристики. Ну и напомним, что марка Ora в портфеле концерна Great Wall появилась в 2018 году, она создана специально для «электричек».
Товарный электрокар почти полностью сохранил дизайн предвестника, то есть скоро гамма Ora пополнится моделью, внешне напоминающей машины Porsche. «Фишки», не считая силуэта Panamera и овальной оптики, — спрятанные ручки дверей, поднимающаяся отдельно от заднего стекла крышка багажника и выдвижной спойлер. У шоу-кара еще безрамочные двери, но пока непонятно, достались ли такие серийной версии.
По своим габаритам электромобиль Ora Lightning Cat близок к седану Kia K5: длина «китайца» равна 4871 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2870 мм.
Интерьер конвейерного фастбека еще не засвечен. Концепту отрядили приборы в виде трех колодцев с экранами, также он получил мультимедийную систему с крупным «парящим» тачскрином. При этом известно, что в список оборудования серийной модели войдут камеры кругового обзора и панорамная крыша.
В документах китайского сертификационного органа для Lightning Cat пока заявлен лишь один электродвигатель мощностью 204 л.с. (скорее всего, он установлен на передней оси). О батарее информации еще нет. Между тем на презентации концепта было объявлено, что серийную модель также предложат с полным приводом (то есть с двумя моторами).
На конвейер фастбек Ora Lightning Cat должен встать во втором квартале текущего года. Ранее в Great Wall пообещали, что цена новинки составит около 200 000 юаней (около 2 407 000 рублей по актуальному курсу).
Между тем Ora готовится вывести на рынок еще две новинки – электрохэтчи Ballet Cat и Punk Cat, при создании которых дизайнеры явно «вдохновлялись» классическим Volkswagen Beetle.
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