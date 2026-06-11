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Серийный универсал Ora 7 готовится к премьере: появились технические подробности

11.06.2026 53 0 0
Серийный универсал Ora 7 готовится к премьере: появились технические подробности

По данным минпрома КНР, пятидверка китайской марки, принадлежащей концерну Great Wall Motor, получит двухмоторную силовую установку.

«Зелёный» бренд Ora появился в 2018 году, и если изначально он позиционировался как «чисто электрический», то в конце прошлого года стало известно о том, что компания решила выпускать и гибриды. Первенцем в этом направлении стал кроссовер Ora 5, который на данный момент представлен не только на домашнем рынке, но и за пределами Китая. Сейчас компания готовит ещё одну новинку, пока ей прочат только полностью электрическую «начинку».

На фото: серийный универсал Ora 7
На фото: серийный универсал Ora 7
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На фото: серийный универсал Ora 7
На фото: серийный универсал Ora 7
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Марка Ora в 2022-м представила четырёхдверный фастбек с дизайном «под Porsche», на домашнем рынке ему дали название Lightning Cat. На экспортные рынки он вышел под именем Ora 07. О том, что компания решила расширить семейство за счёт пятидверного универсала, стало известно весной 2025-го: тогда производитель показал предсерийный прототип соответствующей новинки, он получил название Ora Lightning Cat Travel Edition.

На фото: фастбек Ora Lightning Cat

Теперь к скорому полноценному дебюту готовится серийный универсал Ora 7: первые снимки и технические данные появились в базе минпрома КНР. Судя по фотографиям, «сараю» оставили тот же дизайн передней части, что и у фастбека, при этом ему достался традиционный пятидверный кузов со слегка покатой крышей. В отличие от прошлогоднего прототипа, у него стандартные, а не выдвижные дверные ручки (они в Китае теперь под запретом).

Серийный Ora 7 снабдили обычными наружными зеркалами, чёрными рейлингами и антенной «акулий плавник» на крыше, а также лидаром, интегрированным в переднюю её часть. Ещё известно, что новой модели положены колёса 225/50R18, 235/50R18 и 235/45R19 (в зависимости от исполнения).

На фото: салон фастбека Ora Lightning Cat

Известно, что габаритная длина универсала равна 4820 мм (на 51 мм меньше, чем у фастбека), ширина – 1870 мм (на 8 мм больше), высота – 1520 мм (на 20 мм больше), а расстояние между осями у него осталось неизменным и составляет 2870 мм. Снаряженная масса грядущего Ora 7 составляет 1985 кг, полная масса – 2385 кг.

Интерьер новинки пока не рассекречен. Вероятно, он будет унифицирован с фастбеком. В этом случае у «сарая» будут двухэтажная центральная консоль, информационно-развлекательная система с горизонтальным планшетом диагональю 12,3 дюйма, а также дисплей виртуальной приборки диагональю 10,25 дюйма, который оформлен в виде циферблатов в трёх отдельных колодцах.

В минпроме КНР пока есть сведения только о двухмоторной версии серийного универсала Ora 7: мощность одного из них равна 204 л.с., другого – 218 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Известно, что в состав системы также войдёт литий-железо-фосфатная тяговая батарея, её ёмкость станет известна позже. Не исключено, что у новинки, как и у фастбека, будет и переднеприводная версия.

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