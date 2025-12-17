Не только электромобильный: линейку бренда Ora пополнят автомобили с ДВС

Моделям принадлежащего концерну Great Wall бренда Ora обещаны как «традиционные» версии, так и гибридные исполнения. А первенцем, который получит ДВС, судя по всему, станет новейший паркетник Ora 5.

Марка Ora была запущена Great Wall в 2018 году, она была задумана для выпуска исключительно электрокаров. Но на глобальном рынке бренд раскрутиться не сумел, и даже в Китае дела у него идут не очень, что, впрочем, неудивительно на фоне охлаждения интереса к «электричкам». Так, по данным BestSellingCarsBlog, в ноябре 2025-го на родине реализовали примерно 3700 единиц – крохи для Поднебесной. Однако от Ora компания Great Wall не отказывается: марка будет выпускать не только электромобили, но и машины с ДВС. Об этом объявили в рамках презентации, посвященной старту «живых» продаж нового кроссовера Ora 5, – пока еще чисто электрического.

Электрокары в гамме Ora останутся, но наряду с ними марка будет выпускать чисто бензиновые автомобили и гибриды

В гамму Ora войдут как бензиновые автомобили, так и гибриды – простые (HEV) и подзаряжаемые (PHEV). И именно Ora 5, как ожидается, первым будет доступен во всех перечисленных модификациях. Марка уже продемонстрировала «традиционный» паркетник и бензоэлектрические варианты. Правда, о технике официально еще не рассказали. Китайские профильные медиа пишут, что кроссовер предложат с турбомотором 1.5, и этот же двигатель будет в основе гибридных установок. Судя по всему, полноценный запуск Ora 5 с ДВС состоится уже в следующем году. Наконец, известно, что Great Wall не оставит попыток превратить Ora в действительно глобальный бренд.

Гибридный кроссовер Ora 5 1 / 2 Гибридный кроссовер Ora 5 2 / 2

Что же касается Ora 5, то внешне кросс похож на хэтчбек хэтчбек Good Cat/Ora 03. Главные фишки дизайна – круглые фары и встроенная непосредственно в стекло багажной двери полоска задних фонарей. Но кузов у «пятерки» все же свой, вдобавок кроссоверу достался более внушительный передний бампер.

Электрокросс Ora 5 1 / 5 Электрокросс Ora 5 2 / 5 Электрокросс Ora 5 3 / 5 Электрокросс Ora 5 4 / 5 Электрокросс Ora 5 5 / 5

Длина Ora 5 равна 4471 мм, ширина – 1833 мм, высота – 1641 мм, колесная база – 2720 мм. Для сравнения, габариты актуального Ora Good Cat: 4235/1825/1596 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Как и хэтчбек, кроссовер «стоит» на 18-дюймовых колесах.

Электрокросс Ora 5

В салоне паркетника установлены двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедиа диагональю 10,25 и 15,6 дюйма соответственно, под вторым планшетом расположены «рычажки». Передняя панель может быть отделана тканью. Объем багажника – 317 литров. Дополнительного отсека под крышкой капота нет.

Электрокросс Ora 5

В списке оборудования самого дешевого Ora 5 значатся те самые дисплеи, климат-контроль, встроенный в торец тоннеля выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения, камеры кругового обзора и обычный круиз-контроль. Топ-версия – это панорамная крыша, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция передних кресел, лидар над лобовым стеклом, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Электрокросс Ora 5 1 / 3 Электрокросс Ora 5 2 / 3 Электрокросс Ora 5 3 / 3

Сейчас Ora 5 предложен с единственным электромотором на передней оси, который выдает 204 л.с. и 260 Нм. Всего у модели пять комплектаций. Три из них имеют батарею емкостью 45,3 кВт*ч, запас хода – 480 км по китайскому циклу CLTC. У остальных версий аккумулятор на 58,3 кВт*ч, их дальнобойность – 580 км.

Электрокросс Ora 5

Как водится в Китае, реальные цены оказались ниже предварительных. Без учета акций электрокроссовер Ora 5 теперь обойдется в 99 800 – 133 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн – 1,5 млн рублей по актуальному курсу. Версии с ДВС наверняка будут еще дешевле.

В России Ora фактически свернула продажи – местный официальный сайт еще функционирует, но прайс-листа больше нет. У нас суббренд Great Wall был представлен электрохэтчем Ora 03. Не исключено, что в будущем марку в РФ перезапустят – уже с кроссовером, у которого будет ДВС.