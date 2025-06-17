Обновлённый компакт Ora 03: версий стало меньше, но «подогретый» вариант GT оставили

Марка Ora начала принимать заказы на рестайлинговый хэтчбек. Стандартная модель мало изменилась внешне, а у «подогретой» GT-версии и вовсе прежний дизайн экстерьера. Зато обе модификации получили новый интерьер.

Электрический хэтч Ora Good Cat (он же Haomao, экспортное имя – Ora 03) дебютировал в Китае в 2020 году. Поначалу симпатичный компакт принадлежащего концерну Great Wall бренда пользовался на родине неплохим спросом. Однако затем продажи резко упали: согласно статистике BestSellingCarsBlog, в январе-апреле 2025-го на домашнем рынке было реализовано всего 4945 шт., что аж на 72% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Впрочем, это все равно самая популярная модель марки. Ну а подстегнуть спрос призван рестайлинг. Дизайн модернизированного электрокара производитель раскрыл в мае. Теперь же в Китае объявили предварительные цены и начали принимать заказы.

Стандартный обновленный Ora Good Cat для Китая

Внешне Ora Good Cat почти не изменился. Хэтчбеку достался новый передний бампер со скошенными воздухозаборниками по бокам, плюс у интегрированной в бампер решетки отныне другой узор. Кроме того, на корме вместо названия бренда красуется надпись GWM (Great Wall Motor).

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В строю остался и «подогретый» вариант Ora Good Cat GT – у него и вовсе прежний облик. Фишки такой версии – более внушительный обвес и крупный спойлер на багажной двери. Размеры те же, что и у дореформенных машин: длина стандартного хэтчбека равна 4235 мм, варианта GT – 4254 мм, колесная база едина для обеих модификаций – 2650 мм.

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Интерьер Ora Good Cat переделан масштабнее. Вместо табло появились раздельные экраны приборки (7 или 10,25 дюйма) и мультимедийной системы (10,25 или 14,6 дюйма), вдобавок хэтчбек получил новый руль. При этом модели оставили необычные переключатели под центральными дефлекторами обдува, а на консоли между креслами все так же находится площадка для беспроводной зарядки смартфона. GT-версия вдобавок имеет передние спортивные кресла.

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В списке оборудования самого дешевого электрокара еще заявлены камеры кругового обзора и обычный круиз-контроль. Дорогие версии – это панорамный люк, электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, функция «прозрачный капот», адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков. Первым покупателям топовых комплектаций также положен подарок – функция дистанционной парковки (припарковать машину можно со смартфона).

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Как и прежде, хэтчбек Ora Good Cat предложен с единственным электромотором на передней оси. На базовой модели двигатель выдает 143 л.с. Остальные исполнения, включая GT, имеют 171-сильный мотор. Батарея одна на всех – емкостью 45,9 кВт*ч. С ней самый доступный электрохэтч проедет 401 км по китайскому циклу CLTC, дальнобойность остальных вариантов – 430 км. Отметим, у дореформенных Ora Good Cat и Good Cat GT выбор версий был больше. В частности, можно было приобрести хэтч со 184-сильным электродвигателем и батареей на 47,8 кВт*ч или пятидверку с базовым мотором и аккумулятором емкостью 57,7 кВт*ч (запас хода – 501 км).

Стандартный обновленный Ora Good Cat для Китая

За стандартный рестайлинговый Ora Good Cat сейчас просят 89 800 – 109 800 юаней (около 979 000 – 1 200 000 рублей по текущему курсу), «подогретый» GT-хэтчбек с новым салоном обойдется в 102 800 – 112 800 юаней (1 120 000 – 1 230 000 рублей). Но прайс-лист, как мы помним, предварительный. А это значит, что после запуска «живых» продаж цены реальные могут оказаться чуть ниже.

Электрохэтч Ora представлен и в России. Однако, судя по российскому сайту марки, у нас до сих пор продают машины из первой партии, завезенной еще в 2023 году. Появятся ли в РФ свежие компакты – данных пока нет.