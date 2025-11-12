Great Wall выводит на рынок кроссовер Ora 5, который призван реанимировать продажи марки

Принадлежащий концерну Great Wall электрический бренд Ora открыл прием заказов на свой компактный паркетник. Новинка предложена с единственным мотором на передней оси и с двумя вариантами батареи.

В базе Минпрома КНР электрокроссовер марки Ora засветился еще в первой половине сентября. Новинку, сертифицировали с несколькими именами – Ora Cat, Ora i5 и Ora 5. Затем глава входящего в состав концерна Grear Wall бренда запустил в местной соцсети голосование, предложив поклонникам самим выбрать название. В итоге, большинство голосов собрал вариант Ora 5. Полностью дизайн паркетника раскрыли в конце первого осеннего месяца. Теперь в Китае объявили предварительные цены и начали принимать заявки.

К слову, на Ora 5 руководство Great Wall возлагает особые надежды, ведь дела у запущенной в 2018 году электромобильной марки сейчас идут не очень. Так, согласно статистике материнской компании, в октябре совокупный объем продаж составил всего 5648 экземпляров – это крохи по меркам китайского рынка. Причем львиная доля приходится на единственную модель – хэтчбек Good Cat/Ora 03 (в гамму также входят хэтч Ballet Cat и фастбек Lightning Cat/Ora 07).

Внешность кроссовера выполнена в стиле нынешнего бестселлера Ora. Главные фишки – круглые фары и встроенная непосредственно в стекло багажной двери полоска задних фонарей. Впрочем, кузов у Ora 5 все-таки свой. Вдобавок паркетнику достался более внушительный передний бампер.

Длина Ora 5 составляет 4471 мм, ширина – 1833 мм, высота – 1641 мм, колесная база – 2720 мм. Для сравнения, габариты актуального Ora Good Cat: 4235/1825/1596 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Как и хэтчбек, кроссовер «стоит» на 18-дюймовых колесах.

Внутри паркетник тоже подражает хэтчу. В салоне установлены двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедиа диагональю 10,25 и 15,6 дюйма соответственно (их электрохэтч обрел после рестайлинга, прежде было табло), под вторым планшетом расположены «рычажки». При этом кроссовер Ora 5 получил полноценный двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. Передняя панель может быть отделана тканью. Объем багажника «пятерки» — 317 литров. Дополнительного отсека под крышкой капота нет.

Кроссовер Ora 5 предложен с единственным электромотором на передней оси, который выдает 204 л.с. и 260 Нм. Всего у модели пять комплектаций. Три из них имеют батарею емкостью 45,3 кВт*ч, запас хода – 480 км по китайскому циклу CLTC. У остальных версий аккумулятор на 58,3 кВт*ч, их дальнобойность – 580 км. Максимальная скорость едина для всех вариантов – 170 км/ч.

В списке оборудования самого дешевого Ora 5 значатся: упомянутые выше дисплеи, климат-контроль, встроенный в торец тоннеля выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения, камеры кругового обзора и обычный круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются панорамная крыша (без сдвижной секции), электропривод багажной двери, беспроводная зарядка, вентиляция и подогрев передних кресел, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Следующее исполнение – это еще подогрев руля. Далее идут версии с лидаром над лобовым стеклом – между собой они отличаются батареей. Такие паркетники еще имеют продвинутый автопарковщик.

Кроссовер с младшим аккумулятором оценили в 109 800 – 132 800 юаней (около 1,25 млн – 1,5 млн рублей по текущему курсу), Ora 5 с топовой батареей сейчас обойдется в 129 800 – 142 800 юаней (1,47 млн – 1,6 млн рублей). Раз прайс-лист пока предварительный, то после запуска «живых» продаж, который состоится чуть позже, цены реальные наверняка окажутся ниже.



Скорее всего, впоследствии паркетник Ora 5 отправят на экспорт. Но вот доберется ли он до России – большой вопрос. У нас сегодня продают дореформенный электрохэтч Ora 03. Причем, судя по российскому сайту марки, в РФ до сих пор присутствуют машины из первой партии, завезенной еще в 2023 году.