Во спасение продаж: Great Wall готовит к премьере кроссовер Ora

Запущенный в 2018 году концерном Great Wall электромобильный бренд Ora сейчас переживает непростые времена. Согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по август 2025-го в родном Китае было продано 14 780 машин, что на 55% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, всего в актуальной гамме три модели – это только что модернизированный хэтч Ora Good Cat (он же Haomao или Ora 03), хэтчбек Ora Ballet Cat с обликом в стиле классического VW Beetle и похожий на Porsche Panamera крупный фастбек Ora Lightning Cat (или Ora 07). Однако, по сути, клиенты предпочитают лишь Good Cat/03: на него пришлось 14 290 реализованных экземпляров (-52%).

Актуальный модельный ряд Ora: фастбек Lightning Cat, хэтчбеки Good Cat и Ballet Cat

Придать новый импульс продажам Ora призвано расширение гаммы – в свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат кроссовера бренда. Сам производитель пока ограничился публикацией тизера грядущего SUV. Ну и еще глава марки запустил в местной соцсети голосование, предлагая выбрать название для новинки. Дело в том, что паркетник сертифицирован с несколькими именами: Ora Cat, Ora 5 и Ora i5. На момент публикации новости больше всего голосов было отдано за Ora 5.

Тизер кроссовера Ora

Паркетник, скорее, является подросшим вариантом электрохэтча Ora Good Cat – дизайн бестселлера бережно сохранен. Длина кроссовера равна 4471 мм, ширина – 1833 или 1844 мм (в зависимости от версии), высота – 1641 мм, колесная база – 2720 мм. Для сравнения, размеры хэтчбека: 4235*1825*1596/1632 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Обе модели имеют 18-дюймовые колеса. Для паркетника еще предусмотрен лидар, тогда как хэтчу он пока не положен.

Кроссовер Ora на фото Минпрома КНР 1 / 2 Кроссовер Ora на фото Минпрома КНР 2 / 2

Интерьер кросса Ora не засвечен. Впрочем, и внутри новинка наверняка повторила младшего брата. То есть в салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедиа (их хэтч Ora Good Cat обрел после модернизации, прежде было табло).

Кроссовер Ora на фото Минпрома КНР 1 / 2 Кроссовер Ora на фото Минпрома КНР 2 / 2

Для кроссовера заявлен единственный электромотор мощностью 204 л.с. Вероятно, как и у хэтча, он установлен на передней оси. Информации о батарее пока нет. Электрохэтч Ora Good Cat сегодня предложен в Китае с двигателем мощностью 143 или 171 л.с., этой модели положен аккумулятор емкостью 45,9 кВт*ч. Запас хода хэтчбека – 401 или 430 км по циклу CLTC.

Обновленный электрохэтч Ora Good Cat 1 / 4 Обновленный электрохэтч Ora Good Cat 2 / 4 Обновленный электрохэтч Ora Good Cat 3 / 4 Обновленный электрохэтч Ora Good Cat 4 / 4

Полноценную презентацию кроссовера Ora проведут в ближайшее время. Напомним, этот суббренд Great Wall представлен и в России – у нас продают дореформенный хэтч Ora 03. При этом, судя по российскому сайту марки, в РФ до сих пор присутствуют машины из первой партии, завезенной еще в 2023 году. Появятся ли на нашем рынке свежие модели – данных пока нет.