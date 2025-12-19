Вскрытие показало: что могут автопылесосы за 300 рублей

Автомобильный пылесос за 300 рублей кажется идеальным новогодним подарком автолюбителю. Вот только обрадуется ли ему тот, кому его подарили? На что вообще способен такой пылесос и как он устроен? Давайте проверим и посмотрим суровой правде в глаза.

К теме автопылесосов мы уже обращались не раз. Тема эта вечная: так или иначе, а вопрос внутриавтомобильной гигиены актуальности не теряет. В разных статьях ранее мы изучали начинку автопылесосов, проводили ретроспективные тесты советских моделей, дорабатывали современные пылесосы, увеличивая их эффективность. Но в конечном итоге все сводилось к тому, что получить сколь-либо серьёзную силу всасывания от устройства с традиционным коллекторным мотором, питаемым от прикуривателя, невозможно. Иными словами, все такие пылесосы рассчитаны лишь на регулярную уборку изначально идеально чистого автомобиля, где незначительное количество соринок убирается своевременно, ещё до втаптывания их в ворс покрытия пола.

Причина слабой силы всасывания – в малой мощности мотора. Предохранитель в прикуривателе имеет номинал 15 ампер, но это не значит, что мы можем получить от пылесоса мощность 180 ватт (перемножив 12 вольт и 15 ампер). У коллекторного мотора очень высокий пусковой ток, фактически вдвое выше рабочего, поэтому, чтобы не сгорал 15-амперный предохранитель прикуривателя, реальный долговременный рабочий ток мотора не превышает 7 ампер, что даёт мощность не более 80 ватт. И это – в лучшем случае, чаще она ещё меньше.

Серьёзный прорыв в вопросе очистки салона машины совершили литиевые аккумуляторы и бесщёточные моторы, позволившие получать реально высокую мощность без задействования прикуривателя. Но беспроводные пылесосы с ёмкими батареями и мощными «бесщёточниками» все ещё недёшевы. А с некоторых пор все основные маркетплейсы просто завалены миниатюрными аккумуляторными автопылесосами-«пистолетиками» по цене 300-400 рублей. В ближайшее время с этими поделками, вероятно, столкнутся многие, получив их в подарок и на Новый год, и на 23 февраля, и на 8 марта. Попробуем разобраться в сущности ультрабюджетных гаджетов немного заранее.

Конструкция 300-рублевого пылесоса в целом нарекания не вызывает – она типовая. Турбинка в корпусе-«пистолете», аккумулятор в ручке, съёмный прозрачный контейнер для мусора, многоразовый моющийся фильтр. В плане эргономики пользоваться таким «пистолетом» удобно, это факт. В продаже эта модель встречается в десятках вариаций, отличающихся непринципиально – чуть иной рукояткой, иным цветом и другими несущественными мелочами.

Внутри у такого пылесоса всё устроено просто. Очень примитивная по геометрии турбинка, вполне соответствующая безымянному и копеечному изделию (у компактных пылесосов действительно серьёзных производителей подвижные и неподвижные части нагнетателя имеют очень сложные рассчитанные профили и вследствие этого – высокую производительность устройства). Один-единственный аккумулятор стандарта 18650 – в рукоятке, плата модуля заряда с гнездом USB Type C и крошечный моторчик традиционной щёточной конструкции. Причём моторчик в буквальном смысле крошечный – диаметром миллиметров 25 и длиной 40. Такие, как правило, ставят в игрушки для детей до пяти лет.

Однако не так всё просто, как кажется на первый взгляд. Моторчик хотя и рассчитан на питание напряжением 3,7 вольта, потребляет сумасшедший для такой крохи ток – около 10 ампер. При вскрытии видно, что он находится в отдаленном родстве с автомобильным стартером: магниты весьма мощные, а три обмотки намотаны буквально десятком витков провода достаточно большого сечения – низкоомные и высокотоковые.

Существенная (хотя и не единственная) проблема кроется в аккумуляторе – ёмкость его очень низкая, всего 800 мАч. Большой ток он отдаёт, но кратковременно: ток и, соответственно, мощность пылесоса падают буквально на глазах за полминуты. А падение напряжения слишком велико – под нагрузкой аккумулятор сразу просаживается до 2,5 вольт, а через минуту – до 1,6.

Меняем аккумулятор на аналогичную ячейку 18650, но с ёмкостью не 800, а 2000 мАч. Ток немного подрастает, а просадка напряжения заметно уменьшается. Проверяем, что называется, «до и после»: поднимаем силой всасывания пылесоса контрольную ёмкость с водой, подливая воду до момента прекращения удержания, после чего взвешиваем её. В штатном варианте максимальный вес поднятого груза составил 75 граммов, а с новой батареей – 110 граммов. Прирост эффективности – 46%, весьма неплохо. Потенциал есть даже у этой копеечной игрушки!

Ну а что же на практике? В штатном варианте этот гаджет был «пылесосом для тополиного пуха», не более. В доработанном – хотя бы стал «пылесосом для чистой машины», уже хорошо. Регулярная уборка автомобиля аккуратного владельца ему в целом более-менее под силу, но эффективность всё равно крайне низка. Да и время полноценной работы с аккумулятором большей ёмкости не превышает 10 минут. Изначально оно составляло реально минуты три – дальше шло просто жужжание, абсолютно бесполезное.

Касательно же доработки с покупкой и заменой аккумулятора – вряд ли её можно считать рациональной, если только вы не радиолюбитель и у вас нет бесплатных ячеек 18650 в загашнике, оставшихся от ремонта или демонтажа на запчасти какой-либо техники. Дружащим с паяльником не составит труда слегка оптимизировать эту примитивную конструкцию, но покупать такой пылесос с пониманием его ультрабюджетной сущности и с изначальным прицелом на тюнинг, наверное, бессмысленно. Ковыряться с ним можно, разве что если вам его подарили.

Ну а выбирающим подарок для водителя посоветуем не пожалеть денег на всё же что-то более дорогое и качественное. И не забывайте читать отзывы перед покупкой, стараясь по возможности найти пост от дотошного покупателя с фото вскрытого пылесоса. Чтобы за более высокую цену не напороться ненароком на тот же самый 300-рублевый вариант, но просто от более жадного продавца.