Бизнес ×

Седан Proton Saga нового поколения превратится в бюджетник Geely

04.02.2026 32 0 0
Седан Proton Saga нового поколения превратится в бюджетник Geely

Ожидается, что дебютным рынком для недорогой четырехдверки Geely на базе модели Proton станут Филиппины. Впоследствии седанчик китайской марки вполне может добраться и до других стран.

Малазийская компания Proton вот уже несколько лет как находится под контролем «поднебесного» холдинга Geely Auto. Так что нет ничего удивительного в том, что почти все ее свежие модели представляют собой клонов «китайцев». Исключение – компактный седан Proton Saga, который остался оригинальной разработкой, даже сменив поколение под конец прошлого года. А недавно выяснилось, что уже фирма Geely решила «позаимствовать» седанчик у малазийцев.

Proton Saga нового поколения
Proton Saga нового поколения
1 / 2
Proton Saga нового поколения
Proton Saga нового поколения
2 / 2

Так, еще в декабре 2025-го четырехдверка засветилась в общей презентации, посвященной будущим моделям бренда Geely для Филиппин. Теперь же представители компании Proton подтвердили, что в этой стране Saga будут продавать под китайской маркой, сообщает издание Paultan. Такое решение объясняется тем, что в актуальной линейке непосредственно Geely нет четырехдверки, которая смогла бы составить конкуренцию представленным в Юго-Восточной Азии небольшим и бюджетным седанам Toyota Vios предыдущего поколения (он же Yaris) и Mitsubishi Mirage G4. Нынешний экспортный Geely Emgrand, который пока открывает гамму китайского бренда, крупнее и дороже перечисленных «японцев».

Proton Saga нового поколения

До филиппинских дилеров седанчик Proton Saga с эмблемой Geely должен добраться в четвертом квартале, презентацию проведут ближе к дате запуска. Кстати, вполне вероятно, что модель получит другое имя. Ну и не исключено, что впоследствии малазийская четырехдверка под брендом Geely появится и на других небогатых рынках.

Proton Saga нового поколения
Proton Saga нового поколения
1 / 2
Proton Saga нового поколения
Proton Saga нового поколения
2 / 2

Напомним, в основе Proton Saga лежит улучшенная платформа, которую сам производитель обозначил как AMA (Advanced Modular Architecture). В частности, доработки позволили внедрить современные системы безопасности, еще был усилен кузов. Кроме того, как отмечают малазийские СМИ, тележка AMA изначально была приспособлена для машин как с правым, так и с левым рулем (в Малайзии левостороннее движения, на Филиппинах – правостороннее).

Proton Saga нового поколения
Proton Saga нового поколения
1 / 2
Proton Saga нового поколения
Proton Saga нового поколения
2 / 2

Длина Saga равна 4390 мм, колесная база – 2465 мм. Для сравнения, показатели доступного на Филиппинах Geely Emgrand – 4638 и 2650 мм соответственно, старого седана Toyota Vios – 4420 и 2550 мм, Mitsubishi Mirage G4 – 4305 и 2550 мм.

Proton Saga нового поколения

На родине Proton Saga оснащается бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (и он-то как раз от Geely), который выдает 120 л.с. и 150 Нм. Двигатель работает в паре с четырехступенчатым автоматом или вариатором. В списке оборудования топовой комплектации Saga значатся: объединенные в табло цифровая приборка и тачскрин мультимедиа, камера заднего вида, системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади.

Раз главными конкурентами грядущей четырехдверки Geely на базе Proton заявлены Toyota Vios и Mitsubishi Mirage G4, то, очевидно, можно ориентироваться на их цены. Модель Тойоты на Филиппинах сегодня стоит от 738 000 местных песо (около 955 000 рублей по актуальному курсу), седанчик Mitsubishi обойдется минимум в 793 000 песо (1,03 млн рублей). Цена Geely Emgrand без учета акций там начинается с отметки 949 000 песо (1,24 млн рублей).

седан Малайзия Китай авторынок новинки бизнес Proton Geely

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Nissan Murano II (Z51) с пробегом: электрика и салон удачные, но кузову не повезло Кроссоверы размера Nissan Murano обычно пользуются завидным успехом, причём в том числе – и на вторичном рынке. Но подержанный Murano в полтора раза дешевле не только близкого по размерам To... 322 1 0 04.02.2026
Статьи / Колёсная база Что делать, если примёрзли дворники, и как этого избежать Зима не даёт водителям скучать: один из типичных сюрпризов морозного утра – примёрзшие к ветровому стеклу дворники. Чтобы не начинать день с покупки новых щёток, разберёмся, как действовать... 583 1 0 02.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти ещё больше? Помните Булгакова? Вот этот отрывок из “Собачьего сердца”:- Не читайте перед завтраком советских газет.- Так ведь других нет.- Вот никаких и не читайте.Я сделал глупость и посмотрел с утра м... 611 13 2 02.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76390 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46562 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19025 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти е...
8 Когда старый премиум-класс – не финансовая ошибка: опыт владения Lexus...
8 Слишком большой, чтобы быть скучным: тест-драйв Huanghai N7
Новые комментарии
Change privacy settings