Новинки ×
  • Новый седан Proton Saga: теперь без механики, а в базе – сенсорный пульт вместо мультимедиа

Новый седан Proton Saga: теперь без механики, а в базе – сенсорный пульт вместо мультимедиа

03.12.2025 130 0 0
Новый седан Proton Saga: теперь без механики, а в базе – сенсорный пульт вместо мультимедиа

Компания Proton запустила в продажу четырехдверку Saga нового поколения. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри. Ей также улучшили оснащение. Наконец, седан перешел на новый мотор.

Первый показ малазийского седанчика Proton Saga новой, четвертой по счету генерации провели в начале ноября. Спустя несколько дней компания открыла прием заказов на модель. К слову, как затем похвастались в Proton, меньше чем за неделю седан собрал 10 000 заявок. Ну а теперь в Малайзии провели полноценную презентацию и дали старт продажам.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Напомним, Saga осталась оригинальной разработкой Proton, тогда как большинство остальных свежих моделей марки – это перелицованные автомобили Geely (малазийский автопроизводитель находится под контролем китайцев). А вообще, объявленный новым поколением седан, по сути, представляет собой модернизированную версию предшественника. В основе «четвертой» Saga лежит улучшенная платформа, обозначенная Proton как AMA (Advanced Modular Architecture). Доработки позволили внедрить современные системы безопасности, плюс был усилен кузов.

1 / 2
2 / 2

Длина новой Саги составляет 4390 мм, что на 55 мм больше, чем у предыдущего седана. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1690 мм, высота – 1525 мм, колесная база – 2465 мм. Среди особенностей внешности – фары более строгой формы (они теперь светодиодные уже в базе), вогнутая радиаторная решетка с узором из множества вертикальных «штрихов» и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Как и прежде, предусмотрены 14- или 15-дюймовые колеса.

На фирменных картинках Proton демонстрирует интерьер лишь топовой версии Saga. У базового седана вместо экрана мультимедиа — просто сенсорные кнопки для управления радио
На фирменных картинках Proton демонстрирует интерьер лишь топовой версии Saga. У базового седана вместо экрана мультимедиа — просто сенсорные кнопки для управления радио
1 / 3
На фирменных картинках Proton демонстрирует интерьер лишь топовой версии Saga. У базового седана вместо экрана мультимедиа — просто сенсорные кнопки для управления радио
На фирменных картинках Proton демонстрирует интерьер лишь топовой версии Saga. У базового седана вместо экрана мультимедиа — просто сенсорные кнопки для управления радио
2 / 3
На фирменных картинках Proton демонстрирует интерьер лишь топовой версии Saga. У базового седана вместо экрана мультимедиа — просто сенсорные кнопки для управления радио
На фирменных картинках Proton демонстрирует интерьер лишь топовой версии Saga. У базового седана вместо экрана мультимедиа — просто сенсорные кнопки для управления радио
3 / 3

Интерьер полностью переделан. Тут другие передняя панель, руль и карты дверей. Седан Proton Saga по умолчанию имеет табло. Однако в самой дешевой комплектации вместо полноценного экрана мультимедиа – сенсорный пульт управления аудиосистемой. Размер приборного дисплея – 7 дюймов.

Всего у новой Саги три версии. В базовой Standard также есть задний парктроник, тканевая обивка, кондиционер, две подушки безопасности, ESC. Начиная с комплектации Executive появляются передние датчики парктроника, 9-дюймовый тачскрин мультимедиа, система бесключевого доступа и камера заднего вида. Топ-версия Premium – это «кожаная» обивка, шесть «эйрбэгов», системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади. Но круиз-контроль все так же не доступен даже за доплату. Впрочем, новый седан Proton Saga все равно богаче предшественника. У прежней базовой модели нет ESC, а старый топовый седан имеет лишь 7-дюймовый планшет и лишен комплекса систем безопасности.

Двигатель один – новый четырехцилиндровый бензиновый атмосферник 1.5 от Geely, он выдает 120 л.с. и 150 Нм. Этот мотор пришел на смену атмосфернику 1.3 (95 л.с., 120 Нм). В отличие от предыдущего седана механики у свежей Saga нет: в версиях Standard и Executive идет старый четырехступенчатый автомат, исполнение Premium предложено с вариатором (для прежней модели вариатор не предусмотрен).

Без учета акций сейчас за Proton Saga нового поколения просят 38 990 – 49 990 ринггитов, что эквивалентно примерно 737 000 – 945 000 рублей по текущему курсу.

седан Малайзия авторынок новинки Proton

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Опять двадцать пять: изучаем пусковые устройства с аккумуляторами на 25 тысяч мАч 25 000 миллиампер-часов способны выдать только мощные и крупные «пускачи».  Они пригодны и для трехтонных внедорожников, и для дизельных грузовиков.  Но их любят и владельцы малолитражек за... 1996 0 0 03.12.2025
Статьи / Авто с пробегом Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные моторы ЕА211 В первой части нашего обзора подержанной Skoda Octavia A7 мы выяснили, что недостатков в салоне, электрике и кузове даже самых возрастных экземпляров не так уж много. Да, коррозия местами у... 2621 2 1 03.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Буря перед затишьем: российский авторынок уходит в спячку Российский рынок продаж новых автомобилей в ноябре пережил то, что в учебниках называют эффектом последнего вагона: народ штурмовал дилерские центры так, будто машины там раздают бесплатно.... 1653 5 0 01.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 73900 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 42446 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16402 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
6 Обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: полный прайс-лист
5 Нет ли дыма без огня: насколько на самом деле пожароопасны электромоби...
5 5 причин покупать и не покупать Changan CS55 Plus
Новые комментарии
Change privacy settings