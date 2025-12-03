Новый седан Proton Saga: теперь без механики, а в базе – сенсорный пульт вместо мультимедиа

Компания Proton запустила в продажу четырехдверку Saga нового поколения. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри. Ей также улучшили оснащение. Наконец, седан перешел на новый мотор.

Первый показ малазийского седанчика Proton Saga новой, четвертой по счету генерации провели в начале ноября. Спустя несколько дней компания открыла прием заказов на модель. К слову, как затем похвастались в Proton, меньше чем за неделю седан собрал 10 000 заявок. Ну а теперь в Малайзии провели полноценную презентацию и дали старт продажам.

Напомним, Saga осталась оригинальной разработкой Proton, тогда как большинство остальных свежих моделей марки – это перелицованные автомобили Geely (малазийский автопроизводитель находится под контролем китайцев). А вообще, объявленный новым поколением седан, по сути, представляет собой модернизированную версию предшественника. В основе «четвертой» Saga лежит улучшенная платформа, обозначенная Proton как AMA (Advanced Modular Architecture). Доработки позволили внедрить современные системы безопасности, плюс был усилен кузов.

Длина новой Саги составляет 4390 мм, что на 55 мм больше, чем у предыдущего седана. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1690 мм, высота – 1525 мм, колесная база – 2465 мм. Среди особенностей внешности – фары более строгой формы (они теперь светодиодные уже в базе), вогнутая радиаторная решетка с узором из множества вертикальных «штрихов» и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Как и прежде, предусмотрены 14- или 15-дюймовые колеса.

На фирменных картинках Proton демонстрирует интерьер лишь топовой версии Saga. У базового седана вместо экрана мультимедиа — просто сенсорные кнопки для управления радио

Интерьер полностью переделан. Тут другие передняя панель, руль и карты дверей. Седан Proton Saga по умолчанию имеет табло. Однако в самой дешевой комплектации вместо полноценного экрана мультимедиа – сенсорный пульт управления аудиосистемой. Размер приборного дисплея – 7 дюймов.

Всего у новой Саги три версии. В базовой Standard также есть задний парктроник, тканевая обивка, кондиционер, две подушки безопасности, ESC. Начиная с комплектации Executive появляются передние датчики парктроника, 9-дюймовый тачскрин мультимедиа, система бесключевого доступа и камера заднего вида. Топ-версия Premium – это «кожаная» обивка, шесть «эйрбэгов», системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади. Но круиз-контроль все так же не доступен даже за доплату. Впрочем, новый седан Proton Saga все равно богаче предшественника. У прежней базовой модели нет ESC, а старый топовый седан имеет лишь 7-дюймовый планшет и лишен комплекса систем безопасности.

Двигатель один – новый четырехцилиндровый бензиновый атмосферник 1.5 от Geely, он выдает 120 л.с. и 150 Нм. Этот мотор пришел на смену атмосфернику 1.3 (95 л.с., 120 Нм). В отличие от предыдущего седана механики у свежей Saga нет: в версиях Standard и Executive идет старый четырехступенчатый автомат, исполнение Premium предложено с вариатором (для прежней модели вариатор не предусмотрен).

Без учета акций сейчас за Proton Saga нового поколения просят 38 990 – 49 990 ринггитов, что эквивалентно примерно 737 000 – 945 000 рублей по текущему курсу.