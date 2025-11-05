Бюджетный седан Proton Saga в новом поколении не стал клоном Geely

Вот уже несколько лет как малазийская компания Proton находится под контролем холдинга Geely Auto. Так что нет ничего удивительного в том, что многие ее последние разработки представляют собой клонов «китайцев». Например, седан Proton S70 сделан на базе «четвертого» Geely Emgrand, а кроссоверы Proton X50, X70 и X90 – это аналоги прежних Geely Coolray, Atlas и Okavango соответственно. Однако в гамме Proton остались и собственные модели. И одна из них только что перешла в новое, четвертое по счету поколение. Речь идет о седанчике Proton Saga.

Напомним, Saga, собственно, стала первой моделью Протона, этот автомобиль дебютировал еще в 1985 году. Модель первой генерации была легальной копией Mitsubishi Mirage/Lancer Fiore. У малазийских седанов второго и третьего поколений «доноров» уже не было. «Третью» Сагу выпускают с 2016-го, рестайлинг провели в 2019-м.

Свежая же машина, хоть и объявлена следующей генерацией, но, по сути, представляет собой модернизированную версию предыдущей модели. В основе «четвертой» Saga лежит улучшенная платформа, обозначенная производителем как AMA (Advanced Modular Architecture). Заявлено, что доработки позволили внедрить современные системы безопасности, пусть и лишь в топ-версии.

Кузов – такой же, как у предшественника, но он был усилен. При этом переднюю часть и корму переделали. Новый седан Proton Saga получил иные бамперы и фары. Заменили и радиаторную решетку – она теперь вогнутая и с узором из множества вертикальных «штрихов». Задние фонари сделали в виде единой плашки. К слову, вся оптика отныне светодиодная. Длина новой Saga составляет 4390 мм, что на 55 мм больше, чем у прежней модели. Колесная база не изменилась – 2465 мм.

Салон полностью новый. Тут другие передняя панель, руль, карты дверей и блок управления «климатом». Кроме того, в дорогих комплектациях седану Saga досталось табло, то есть помещенные в единый корпус виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Экраны – размером 7 и 9 дюймов соответственно. У старой Саги аналоговые приборы и 7-дюймовый планшет мультимедиа. Как и раньше, в базе есть две подушки безопасности. Топ-версия – это уже шесть «эйрбэгов». Вдобавок самый дорогой седан Proton Saga теперь имеет системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар. Но круиз-контроль все так же не доступен даже за доплату.

На смену четырехцилиндровому атмосфернику 1.3 мощностью 95 л.с. (120 Нм) пришел четырехцилиндровый же атмосферный мотор 1.5 разработки Geely. Новый двигатель выдает 120 л.с. и 160 Нм. Механики у свежей Saga, по данным местных СМИ, нет. В базе теперь идет четырехступенчатый автомат (такой положен и предыдущей модели), а топовый седан укомплектован вариатором Punch.

Полноценный запуск седана Proton Saga нового поколения состоится в Малайзии чуть позже, цены еще не объявлены. Прежняя модель с механикой сейчас стоит от 34 800 ринггитов (около 674 000 рублей по текущему курсу), четырехдверка с автоматом – от 38 800 ринггитов (752 000 рублей).