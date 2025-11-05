Новинки ×

Бюджетный седан Proton Saga в новом поколении не стал клоном Geely

05.11.2025 138 0 0

Марка Proton представила свежую четырехдверку Saga. Модель слегка подросла и получила новое оборудование. Кроме того, ей достался другой двигатель.

Вот уже несколько лет как малазийская компания Proton находится под контролем холдинга Geely Auto. Так что нет ничего удивительного в том, что многие ее последние разработки представляют собой клонов «китайцев». Например, седан Proton S70 сделан на базе «четвертого» Geely Emgrand, а кроссоверы Proton X50, X70 и X90 – это аналоги прежних Geely Coolray, Atlas и Okavango соответственно. Однако в гамме Proton остались и собственные модели. И одна из них только что перешла в новое, четвертое по счету поколение. Речь идет о седанчике Proton Saga. 

Напомним, Saga, собственно, стала первой моделью Протона, этот автомобиль дебютировал еще в 1985 году. Модель первой генерации была легальной копией Mitsubishi Mirage/Lancer Fiore. У малазийских седанов второго и третьего поколений «доноров» уже не было. «Третью» Сагу выпускают с 2016-го, рестайлинг провели в 2019-м.

Proton Saga предыдущего третьего поколения
1 / 3
Proton Saga предыдущего третьего поколения
2 / 3
Proton Saga предыдущего третьего поколения
3 / 3

Свежая же машина, хоть и объявлена следующей генерацией, но, по сути, представляет собой модернизированную версию предыдущей модели. В основе «четвертой» Saga лежит улучшенная платформа, обозначенная производителем как AMA (Advanced Modular Architecture). Заявлено, что доработки позволили внедрить современные системы безопасности, пусть и лишь в топ-версии.

Proton Saga нового поколения
1 / 3
Proton Saga нового поколения
2 / 3
Proton Saga нового поколения
3 / 3

Кузов – такой же, как у предшественника, но он был усилен. При этом переднюю часть и корму переделали. Новый седан Proton Saga получил иные бамперы и фары. Заменили и радиаторную решетку – она теперь вогнутая и с узором из множества вертикальных «штрихов». Задние фонари сделали в виде единой плашки. К слову, вся оптика отныне светодиодная. Длина новой Saga составляет 4390 мм, что на 55 мм больше, чем у прежней модели. Колесная база не изменилась – 2465 мм.

Proton Saga нового поколения
1 / 3
Proton Saga нового поколения
2 / 3
Proton Saga нового поколения
3 / 3

Салон полностью новый. Тут другие передняя панель, руль, карты дверей и блок управления «климатом». Кроме того, в дорогих комплектациях седану Saga досталось табло, то есть помещенные в единый корпус виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Экраны – размером 7 и 9 дюймов соответственно. У старой Саги аналоговые приборы и 7-дюймовый планшет мультимедиа. Как и раньше, в базе есть две подушки безопасности. Топ-версия – это уже шесть «эйрбэгов». Вдобавок самый дорогой седан Proton Saga теперь имеет системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар. Но круиз-контроль все так же не доступен даже за доплату.

Proton Saga нового поколения
1 / 4
Proton Saga нового поколения
2 / 4
Proton Saga нового поколения
3 / 4
Proton Saga нового поколения
4 / 4

На смену четырехцилиндровому атмосфернику 1.3 мощностью 95 л.с. (120 Нм) пришел четырехцилиндровый же атмосферный мотор 1.5 разработки Geely. Новый двигатель выдает 120 л.с. и 160 Нм. Механики у свежей Saga, по данным местных СМИ, нет. В базе теперь идет четырехступенчатый автомат (такой положен и предыдущей модели), а топовый седан укомплектован вариатором Punch.

Proton Saga нового поколения

Полноценный запуск седана Proton Saga нового поколения состоится в Малайзии чуть позже, цены еще не объявлены. Прежняя модель с механикой сейчас стоит от 34 800 ринггитов (около 674 000 рублей по текущему курсу), четырехдверка с автоматом – от 38 800 ринггитов (752 000 рублей).

седан Малайзия авторынок новинки Proton
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество «LADA Забота»: современный стандарт сервиса для отечественного бренда Послепродажное обслуживание давно стало устойчивым трендом в мировой автомобильной индустрии, задающим стандарты качества и заботы о клиенте. LADA уверенно следует этому направлению, предлаг... 135 2 0 05.11.2025
Статьи / Практика Нездоровый аппетит: почему повышается расход топлива и как с этим бороться Далеко не всегда увеличение затрат на топливо связано с непрекращающимся ростом стоимости горючего: зачастую виновата не инфляция, а повышение бензинового аппетита автомобиля. Почему он вдру... 469 0 2 05.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Люксовая стабильность на фоне массовой тревожности: кому плевать на утильсбор Пока одни граждане нервно пересчитывают, сколько будет стоить подержанный Hyundai после повышения утильсбора, другие живут в мире, где цифры на ценниках и налоговых квитанциях – лишь элемент... 1716 8 0 03.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15159 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 13740 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13592 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
8 Люксовая стабильность на фоне массовой тревожности: кому плевать на ут...
4 Новый Jaguar GT задерживается, но лучше он, к сожалению, не станет
2 «LADA Забота»: современный стандарт сервиса для отечественного бренда
Новые комментарии
Change privacy settings