Купили 12-вольтовый автопылесос (или вам его подарили) – а он бестолковый и слабосильный? Неудивительно: таким он и должен быть, физику не обманешь! Теперь его можно разве что выставить за копейки на доску объявлений или закинуть в пыльный угол на вечную отлёжку… Впрочем, есть один способ заставить даже такой пылесос работать лучше и приносить пользу.

Давненько не было у нас чего-то практически-прикладного! Хотя Колёса и не DIY-ресурс, однако ремонт автомобиля своими руками нашим читателям не чужд, и мы порой подкидываем вам какие-то не слишком замороченные, но полезные идейки, чтобы руки не скучали. И вот вам как раз именно такая история.

Не секрет, что автомобильный 12-вольтовый пылесос – один из самых бестолковых и бесполезных гаджетов в мире. Причина в том, что от гнезда прикуривателя, защищенного предохранителем на 10-15 ампер, просто нет возможности взять нормальную мощность, достаточную для мало-мальски эффективного высасывания песка и грязи из ворса коврового покрытия. Физику не обманешь, и типичный автопылесос развивает мощность максимум 100 ватт, тогда как нормальный 220-вольтовый домашний – от 1,5 киловатт и выше. Понятно, что дешевый автомобильный девайс способен в лучшем случае затянуть в себя столбик пепла от сигареты и тополиную пушинку. Да и то если на них еще не успели наступить ногой…

И, к слову, упомянутые 100 ватт – это для автопылесоса за счастье! Ведь реально большинство моделей, представленных в продаже, работают ватт на 60-80... Почему? Да потому что у электродвигателя пылесоса есть номинальный ток, который он потребляет во время работы, а есть – пусковой ток, возникающий в цепи питания кратковременно во время старта. И этот пусковой ток раза в полтора-два выше номинального, а потому легко жжет предохранитель в цепи прикуривателя. Если номинальный ток пылесоса будет достигать допустимых для гнезда прикуривателя 10 ампер, то максимальный – около 15, и предохранитель неминуемо сгорит. Поэтому производители стараются выбирать моторчики, у которых пусковой ток не превышает 10-12 ампер, а рабочий в этом случае и вовсе никакой – 6-7 вялых амперчиков, а то и меньше… Поэтому если даже добиться потребления тока на уровне заявленных 10 ампер, пылесос уже преобразится и начнет худо-бедно работать.



Есть ли какие-то перспективы у автопылесосов ввиду вышесказанного? Вообще-то, есть. Постепенно (хотя и очень медленно) в продаже появляются модели с бесколлекторными двигателями. В них за старт двигателя отвечает электронный драйвер, и поэтому рабочий и пусковой токи у такого мотора одинаковы. Нет того самого стартового всплеска, который грозит пережечь предохранитель. Соответственно, с такими гаджетами уже можно в полной мере использовать возможности прикуривателя и брать от него максимум тока – 10-15 ампер. Это уже кое-что, и такими пылесосами можно наносить некоторую пользу и причинять некоторое добро автомобильному салону.



Нет, нормально очистить зачумленную машину, безусловно, не удастся, но поддерживать в чистоте изначально ухоженный салон – запросто. Вот только бесщеточные автопылесосы пока дороговаты, и спрос на них невелик. В том числе и потому что за этими устройствами в целом у многих автовладельцев давно закрепилась негативная репутация бестолковой безделушки, а это, соответственно, замыкает круг. Нет интереса – нет ассортимента. Нет ассортимента – нет снижения цен на бесколлекторные модели...

Впрочем, пока китайцы раскачиваются с выпуском дешевых, но при этом более-менее мощных моделей, мы и сами можем кое-что сделать своими руками. Ведь парк 12-вольтовых пылесосов традиционной конструкции на руках у автовладельцев велик, и их жалко отправлять в утиль. Кто-то поддался рекламе и купил сам, кому-то подарили (это, к слову, популярный подарок на праздники) – но в итоге невостребованная в силу неэффективности безделушка, пожужжав раз-другой, отправляется в ссылку в дальний угол гаража или багажника.

Однако способ добавить эффективности дешевым автопылесосам есть. Способ этот – повышение напряжения питания. Если его поднять процентов на 30-40, даже копеечный «макет пылесоса» заметно взбодрится!

Но как можно поднять напряжение питания, если в бортсети автомобиля всего 12 вольт, и даже если завести мотор и поднять обороты, будет максимум 13,5-14? Сделать это легко с помощью недорогого «алиэкспрессного» модуля электронного преобразователя, который сделает из 12 вольт нужное нам напряжение. А нужно примерно 17-18 вольт. Вариантов, повышающих напряжение преобразователей, на онлайн-барахолках много, и лучше, конечно, иметь резерв мощности с запасом, но сойдет и весьма распространенный 150-ваттный рублей за двести. Ищем нужное по запросу «DC-DC Boost Converter Step Up Power Supply Module».

Электромонтажные работы необходимы предельно простые. У преобразователя есть вход и выход: на вход подаем 12 вольт, а к выходу подключаем пылесос. Вращением подстроечного резистора на плате с помощью тоненькой плоской отверточки выставляем на выходе нужное напряжение, контролируя его мультиметром.

Плату преобразователя, если получится, лучше всего разместить прямо внутри пылесоса – у многих моделей места внутри предостаточно. Этот вариант идеален и с компоновочной точки зрения, и особенно хорош при использовании недорогих маломощных преобразователей, радиаторы которых от высокой нагрузки могут изрядно греться. А вот установка их внутри пылесоса позволяет разместить электронику в мощном потоке воздуха и обеспечить тем самым идеальное охлаждение. Более же мощную и крупногабаритную плату (с более развитыми радиаторами) при отсутствии места внутри пылесоса нетрудно разместить на проводе питания в подходящей пластиковой коробочке – из ассортимента кабельных монтажных коробок с любого стройрынка.

Еще один нюанс: модули преобразователей обычно не имеют защиты от переполюсовки и при перепутывании плюса и минуса мгновенно сгорают. Если используется питание пылесоса от прикуривателя – внедрять защиту от переполюсовки нет необходимости, ибо штекер для прикуривателя несимметричный и перепутать контакты не позволяет. Но если же вы реализуете подключение пылесоса «крокодилами» напрямую к аккумулятору (более электрически правильное, но несколько менее комфортное в применении ввиду необходимости лезть под капот), то тут проблема переполюсовки встает в полный рост. В этом случае желательно предусмотреть защиту. Можно просто поставить в плюсовой провод диод (мощный, на ток не менее 20 ампер и напряжение не менее 30-40 вольт) или же использовать комбинацию любого маломощного диода и реле. В последнем случае диод пропускает ток только при правильном подключении «крокодилов» к аккумулятору, и через него питается реле. А уже реле в свою очередь подает питание на преобразователь.

Что получится в итоге?



Это излишне озвучивать, но на всякий случай уточним, что с 220-вольтовым пылесосом эффективность полученного «франкенштейна» несопоставима. И даже 12-вольтовый автопылесос с бесколлекторным мотором окажется мощнее. Но результат такого «тюнинга» пылесоса все же налицо и позволяет реально заставить гаджет осязаемо работать, наводя чистоту в салоне автомобиля, а не просто жужжа. Песок, грязь и пыль исчезают, а пылесборник заметно наполняется.

Ну и напоследок – о безопасности такой доработки для пылесоса (для электросистемы автомобиля она опасности не представляет ни в каком случае). Вероятно, у кого-то вызовет сомнения долговечность двигателя пылесоса при такой, будем откровенны, работе с перегрузкой. Но тут ничего страшного нет, с какой стороны ни посмотри. Практика показывает, что портативный бытовой 12-вольтовый автопылесос редко эксплуатируют часто и продолжительно – обычно эпизодически и недолго. А срок службы коллекторного двигателя, который там установлен (он в плане конструктива и мощности аналогичен моторам недорогих шуруповертов), весьма велик и для пылесоса избыточен. Так что даже если ресурс «заряженного» пылесоса упадет вдвое или втрое, для пользователя ощутимой разницы это может и не принести. Тем более что этой доработкой мы как минимум возвращаем пылесос в строй и заставляем его приносить пользу – в противном случае он продолжал бы сохранять 100% своего ресурса, просто лежа в пыльном углу гаража и дальше, бесполезный и невостребованный.