06.02.2026 181 0 0
Stellantis терпит огромные убытки: отменённые электромобили обойдутся в 22,2 млрд евро

Корпорация Stellantis опубликовала предварительные финансовые итоги за вторую половину 2025 года: они ужасные, чистый убыток оценивается в 19-21 млрд евро, отменена выплата дивидендов. Вместе с тем гендиректор Антонио Филоса обещает свет в конце тоннеля, ему уже удалось создать несколько важных точек роста, обновлённая стратегия развития Stellantis будет представлена в мае.

Stellantis пребывает в состоянии острого системного кризиса с 2024 года, предпосылки для него были заложены ещё на стадии формирования корпорации в начале 2021 года, когда в результате слияния итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group был образован новый автогигант. Первым гендиректором Stellantis стал Карлос Таварес, разработанная им стратегия развития с консолидацией всех сил и средств корпорации в разработку электромобилей в итоге оказалась провальной. В декабре 2024 года Таварес был уволен из Stellantis, в июне 2025 года на смену ему пришёл Антонио Филоса.

В июле прошлого года, уже при новом гендиректоре, корпорация Stellantis стала убыточной под грузом накопившихся проблем. Оперативно разрешить все эти проблемы просто невозможно, но Антонио Филоса, надо отдать должное, сумел быстро добиться локальных успехов — например, в Северной Америке. Возвращение в строй мощных бензиновых двигателей V8 HEMI, возрождение спортивного подразделения SRT Performance, набор более 2000 новых инженеров и привлечение на руководящие посты пользующихся уважением менеджеров, таких как Тим Кунискис, позволили фактически перезапустить североамериканский бизнес Stellantis и вдохнуть в него оптимизм, тем более что для него есть реальные основания: в октябре корпорация объявила, что в течение ближайших четырёх лет вложит в развитие бизнеса в США 13 млрд долларов.

В свежем отчёте Stellantis сообщает о росте продаж в Северной Америке в четвёртом квартале 2025 года сразу на 43% до 422 тысяч машин, но такая успешная перезагрузка далась дорогой ценой. Отменённые электромобильные проекты (в их числе полностью готовый к производству большой электропикап Ram) привели к необходимости списания в убыток 22,2 млрд евро, из них 14,7 млрд евро связаны с рынком США. Значительная часть выплат по этому списанию растянется на четыре года, то есть будет ещё долго оказывать негативное влияние на финансовые показатели Stellantis. Для сравнения скажем, что компания Ford в минувшем декабре объявила о потерях на отменённых «электричках» в размере 20 млрд долларов или примерно 17 млрд евро.

Полный финансовый отчёт за второе полугодие и весь 2025 год Stellantis опубликует 26 февраля, а пока назван лишь предварительный чистый убыток за второе полугодие — от 19 млрд до 21 млрд евро. В связи с тяжёлым финансовым положением Stellantis не будет выплачивать дивиденды в 2026 году.

Общие продажи Stellantis в четвёртом квартале выросли на 9% до 1,52 млн автомобилей, но в Европе, являющейся крупнейшим рынком для Stellantis, зафиксировано снижение на 4% до 667 тысяч машин.

В мае этого года Антонио Филоса представит долгожданную новую стратегию развития Stellantis, в центре которой, как сообщается, будут реальные потребности клиентов.

Напомним, что корпорации Stellantis сейчас принадлежат 14 автомобильных брендов — Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. Как минимум половина из этих брендов являются проблемными, а именно Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, DS, Lancia, Maserati и Opel/Vauxhall — возможно, от некоторых их них придётся отказаться, чтобы спасти другие. С волнением ждём мая и новую стратегию развития.

бизнес
