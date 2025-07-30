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  • Падение по всем ключевым показателям: корпорация Stellantis стала убыточной

Падение по всем ключевым показателям: корпорация Stellantis стала убыточной

30.07.2025 306 4 0

Корпорация Stellantis опубликовала финансовый отчёт о работе в первой половине 2025 года, цифры в нём очень печальные и пока нет ясности, как их можно быстро исправить.

Уже год корпорация Stellantis находится в системном кризисе, к которому её привёл бывший гендиректор Карлос Таварес. Причины этого кризиса мы подробно разбирали в декабре прошлого года, когда было объявлено об отставке Тавареса. 2024 год корпорация закончила с 70-процентным падением прибыли, но прибыль всё-таки была, и весьма приличная — 5,5 млрд евро. В первой половине текущего года финансовое здоровье Stellantis стало намного хуже: в отчёте указаны 2,3 млрд евро убытков против 5,6 млрд евро прибыли в первой половине 2024 года. Чистая выручка сократилась на 13% до 74,3 млрд евро.

Stellantis подчёркивает, что существенную роль в генерации убытков сыграла развязанная Дональдом Трампом тарифная война, только её негативное влияние оценивается в 1,5 млрд евро по итогам всего 2025 года, но в первой половине потери от повышения тарифов сравнительно невелики — 0,3 млрд евро. Впрочем, сегодня уже ясно, что тарифная политика Трампа — вещь непредсказуемая, она колеблется между послаблениями и новыми угрозами, поэтому что будет в конце 2025 года, пока точно никто не знает, в том числе сам Дональд Трамп.

С продажами у Stellantis дала идут неважно: зафиксировано падение на большинстве ключевых рынков. В Европе продажи в первой половине 2025 года снизились по сравнению с АППГ с 1,387 млн до 1,289 млн автомобилей, в Северной Америке (США и Канада) — с 838 тысяч до 647 тысяч автомобилей, на Ближнем Востоке и в Африке — с 273 тысяч до 251 тысячи автомобилей, в Азии (включая Китай и Индию) — с 32 тысяч до 28 тысяч автомобилей. И только в Южной Америке зафиксирован рост продаж с 394 тысяч до 471 тысячи автомобилей.

Отдельной строкой в отчёте Stellantis традиционно идёт компания Maserati, являющаяся отдельным юрлицом в составе корпорации, её продажи сократились с 6500 до 4200 автомобилей, операционный убыток увеличился с 82 млн до 139 млн евро.

Гендиректор Stellantis Антонио Филоса

В отчете Stellantis не сказано ни о каких радикальных мерах, с помощью которых корпорация намерена выйти из чёрной полосы, но это можно понять — новый гендиректор Антонио Филоса фактически заступил на должность только 23 июня после утверждения на внеочередном собрании акционеров. Вместе с тем следует отметить, что первые позитивные шаги уже приняты: в США возобновлено производство обожаемых потребителями бензиновых двигателей V8 HEMI и возрождено спортивное подразделение SRT Performance — это новость также был встречена американскими автолюбителями с ликованием, благо при Трампе экоповестка больше не мешает развитию бизнеса.

Между тем в Европе экоповестка по-прежнему остаётся главным драйвером кризиса крупных автомобильных компаний, симптомы такого кризиса сегодня явно не показывает разве только BMW Group. У Stellantis пока нет готовых решений, как выживать в Европе, где политика госрегулирования автомобильной отрасли идёт вразрез с объективной реальностью, а именно с нежеланием потребителей массово пересаживаться с «углеводородных» машин на электрические.

Из четырнадцати принадлежащих Stellantis брендов (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall) уже половина является проблемной, а именно Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, DS, Lancia, Maserati и Opel/Vauxhall, на их полноценное развитие у корпорации сейчас нет ресурсов. Возможно, новому гендиректору Stellantis придётся пойти на непопулярные меры и избавиться от части брендов — продать либо закрыть до лучших времён.

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4 комментария
30.07.2025 15:46
Кирилл

Почему вы отнесли opel к проблемной марке ? А Dodge нет? У dodge дела не особо лучше чем у opel у второго все более менее стабильно

30.07.2025 16:04
Андрей Ежов

У Dodge есть оригинальные модели и V8, это прожиточный минимум для успеха в США. У Опеля падают продажи, нет и и пока не предвидится оригинальных моделей.

30.07.2025 15:47
Кирилл

А самое главное интересно почему за один год переходит от хорошей прибыли к убытках

30.07.2025 17:45
Witalij

Да, рынок нынче непростой. С одной стороны развитие каршеринговых сервисов и вообще аренды авто приводит к тому что многим не нужен личный авто "навсегда". С другой стороны экспансия Китайских авто (Южная Америка по крайней мере), закрытый рынок РФ (параллель не в счёт) так же влияет на конечный результат.

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