22.12.2025 130 0 0
Непопулярный кроссовер Nissan Ariya пережил рестайлинг

Компания Nissan готовится запустить в продажу обновленный электрокросс Ariya. Модели подправили внешность и слегка улучшили оснащение. Цены уже известны.

Серийный электрический паркетник Nissan Ariya на платформе CMF-EV дебютировал еще в 2020 году, но полномасштабный запуск на рынок состоялся лишь в 2022-м. Особых успехов кроссовер так и не добился. Например, в родной Японии, по данным местных профильных медиа, за десять месяцев текущего года было реализовано всего 869 единиц. И все же компания Nissan от электрокросса не отказывается. Осенью на выставке Japan Mobility Show состоялась премьера рестайлинговой Ariya. А теперь на родине опубликован прайс-лист такого паркетника.

Стандартной Nissan Ariya переделали переднюю часть. Вместо черной вставки отныне глухая панель в цвет кузова, с бампера убрали «прорези» с противотуманками, изменена форма расположенного внизу воздухозаборника. Кроссовер также получил новые светодиодные ходовые огни – их оформили в актуальном фирменном стиле марки. Также предусмотрены 20-дюймовые колеса нового дизайна. Наконец, палитру цветов кузова пополнил новый оттенок, который «вдохновлен северным сиянием». В строю осталась и «заряженная» версия Nismo, но ее внешность менять не стали.

В салоне значимых обновок нет, разве что интерьер Ariya теперь может быть обит бело-зеленой кожей, плюс кроссоверу досталась улучшенная мультимедийная система с сервисами Google. Для паркетника еще заявлены функция Vehicle-to-Load (V2L; позволяет использовать энергию для питания внешних электроприборов) и система «интеллектуального контроля дистанции».

Стандартный кроссовер все так же предложен в Японии с передним (218 или 242 л.с.) или двухмоторным полным приводом e-4orce (точные характеристики этой модификации Nissan пока не раскрыл, у дореформенной полноприводной модели два варианта мощности – 340 или 394 л.с.). 

Батареи прежние – емкостью 66 или 91 кВт*ч. В зависимости от комплектации запас хода варьируется от 460 до 640 км по циклу WLTC. Кроссовер Nissan Ariya Nismo представлен только с полным приводом (367 или 435 л.с.), у него аналогичные аккумуляторы.

Обновленная Nissan Aryia обойдется в 6 675 900 – 8 072 900 йен, что эквивалентно примерно 3,4 млн – 4 млн рублей по текущему курсу. Старт «живых» продаж такого электрокросса намечен на февраль 2026-го. «Заряженная» версия Nismo нового модельного года выйдет на рынок в марте, ее цены пока не объявлены.

