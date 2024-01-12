Представлен кроссовер Nissan Ariya Nismo с более мощными силовыми установками

Первым полностью электрическим кроссовером Nissan стала Ariya: серийная версия модели была представлена летом 2020 года. Напомним, в его основу лёг концепт Nissan IMx, который был показан в 2017 году. Принимать заказы на «зелёный» паркетник дилеры марки начали в 2021-м. Теперь производитель подготовил новое исполнение – речь идёт о «заряженном» кроссовере Nissan Ariya Nismo.

На фото: Nissan Ariya Nismo

Презентация «горячего» паркетника прошла в рамках стартовавшего сегодня Токийского автосалона. В основу Ariya Nismo легла топовая версия Ariya e-4orce, при этом у «заряженного» варианта есть ряд визуальных отличий от «обычного» SUV. Так, модели оставили прежнюю головную оптику и ту же заглушку на месте традиционной решётки радиатора, но заметно изменили передний бампер.



В частности, у кроссовера с приставкой Nismo иначе оформлены боковые и центральный воздухозаборники, в нижнюю часть интегрирован сплиттер из глянцевого чёрного пластика, на котором есть указание на спорт-версию. Чуть выше находится контрастная тонкая полоска, которая проходит через всю ширину переднего бампера, затем продолжается на боковинах и охватывает корму. Капот украсили декоративной широкой полосой.



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Ещё красные декоративные элементы можно увидеть в корпусах наружных зеркал. Корме оставили такие же фонари, выполненные в виде единой широкой полосы, которая проходит через всю ширину багажной двери. Помимо красной линии здесь также можно увидеть шильдик Nismo с красной же «о», а ещё дополнительный спойлер, который расположили непосредственно над линией фонарей. Профиль украсили в том числе за счёт комплекта новых 20-дюймовых колёсных дисков оригинального дизайна.



На фото: салон Nissan Ariya Nismo 1 / 3 На фото: салон Nissan Ariya Nismo 2 / 3 На фото: салон Nissan Ariya Nismo 3 / 3

В салоне Nissan Ariya Nismo тоже есть несколько отличий от стандартного кроссовера, однако они только декоративные. Так, интерьер наполнили «спортивными» и контрастными красными элементами оформления: можно увидеть соответствующие акценты на центральной консоли и передней панели, подсветку, прострочку на тёмной обивке салона. На передних креслах имеется вышитое указание на «заряженную» версию кроссовера.



На домашнем рынке модель предложат с двумя вариантами тяговой батареи на выбор – ёмкостью либо 66, либо 91 кВт*ч (полезная ёмкость – 63 и 87 кВт*ч). В первом случае вес автомобиля равен 2080 кг, во втором – варьируется от 2210 до 2220 кг (в зависимости от версии). В первом случае совокупная отдача двухмоторной силовой установки (по одному электродвигателю на каждой оси) равна 367 л.с., максимальный крутящий момент – 560 Нм, а у версии с более ёмким аккумулятором суммарная отдача системы равна 435 л.с. (600 Нм). Отметим, у «обычных» полноприводных кроссоверов в аналогичных версиях мощность равна 340 и 394 л.с. соответственно. Динамические характеристики пока не рассекречены, вероятно, показатели будет лучше, чем у стандартных исполнений – на разгон с места до «сотни» им нужно 5,4 и 5,1 секунды соответственно.



Известно, что на автомобильном рынке Японии Nissan Ariya Nismo появится уже грядущей весной. Когда «заряженный» кроссовер доберётся до других рынков, станет известно позже.



Между тем, в конце прошлого года стало известно о том, что стартовало производство «другого» Nissan Pathfinder. Такой SUV предназначен для китайского рынка, здесь его продажи стартуют в текущем году.