Совсем другой Nissan Pathfinder: производство началось

Альтернативный кроссовер предназначен для Китая. Там продажи стартуют в следующем году, модель предложат с двухлитровой турбочетверкой от местного же Infiniti QX60.

Весной этого года компания Nissan удивила общественность, представив на Шанхайском автосалоне еще один кроссовер Pathfinder. То был концепт с совсем другим дизайном – как несложно догадаться, шоу-кар предвещал модель, адресованную китайскому рынку. Серийную версию показали в ноябре на выставке в Гуанчжоу. А сегодня стало известно о том, что альтернативный Nissan Pathfinder пошел в производство: выпуск новинки налажен, разумеется, в КНР – на заводе СП Dongfeng Nissan. Фото с предприятия распространили многие местные СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome. Ну и напомним, что «мировой» Pathfinder делают в США.

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У китайского SUV оригинальные бамперы, оптика и радиаторная решетка, причем решетка оформлена в актуальном фирменном стиле марки, тогда как глобальному кроссу, видимо, еще только предстоит перейти на него – после рестайлинга. Длина «поднебесного» Nissan Pathfinder составляет 5130 мм, что на 109 мм больше, чем у «мирового» кроссовера. Ширина – 1981 мм (+2 мм по сравнению с моделью американского производства), высота, напротив, урезана на 34 мм до 1767 мм. Колесная база у машин совпадает – 2900 мм.

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Интерьер тоже переделали: у «китайца» экраны приборки и мультимедийной системы установлены впритык друг к другу (у глобального кросса они отдельные, при этом центральный тачскрин компактнее, чем у модели для КНР), по-другому оформлены передняя панель, дефлекторы обдува и тоннель. В Поднебесной Pathfinder пока анонсирован в шестиместном исполнении, но семиместный вариант также вроде бы будет.



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Китайский кроссовер оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (заводской индекс – KR20), мотор выдает 252 л.с. (аналогичный двигатель ставят и на местный родственный Infiniti QX60, премиальный кросс тоже производят локально). Насчет коробки полной уверенности пока нет: некоторые профильные медиа пишут, что это вариатор, другая версия – классический девятиступенчатый автомат. Привод передний или полный. Глобальному же кроссу положены атмосферник V6 3.5 (288 л.с. в спецификации для США) и 9АКП.



Глобальный Nissan Pathfinder 1 / 3 Глобальный Nissan Pathfinder 2 / 3 Глобальный Nissan Pathfinder 3 / 3

В продажу альтернативный Nissan Pathfinder поступит в первом квартале следующего года. Не исключено, что впоследствии кто-нибудь из российских дилеров решится организовать «параллельные» поставки такого SUV.

