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  • Представлен совсем другой Nissan Pathfinder: без намёка на былую раму

Представлен совсем другой Nissan Pathfinder: без намёка на былую раму

19.04.2023 207 0 0

В отличие от глобального SUV свежая модель получила вполне себе «прилизанный» облик обычного паркетника. Интерьер тоже полностью новый.

Дебютировавший накануне шоу-кар Nissan Arizon оказался не единственной громкой премьерой марки на Шанхайском автосалоне: сегодня там же показали кроссовер Pathfinder, созданный специально для Китая. Это тоже пока еще концепт, но близкий к производству. Так, уже официально объявлено о том, что серийная версия встанет на конвейер локального СП Dongfeng Nissan в четвертом квартале текущего года.

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Китайский Pathfinder вовсе не является разновидностью глобальной модели – у него свои кузов и интерьер. То есть, по сути, хорошо знакомое и россиянам имя присвоили совершенно новому SUV. К слову, если нынешний «мировой» кроссовер хотя бы внешне напоминает прежний брутальный рамный внедорожник, то Nissan Pathfinder для КНР уже с первого взгляда – обычный паркетник.

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Заявлено, что дизайн разработан с учетом предпочтений местной публики. Особенности внешности – широкая радиаторная решетка с интегрированными диодными полосками ходовых огней, узкие фары и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Размеры еще не раскрыты. Длина глобального кросса немногим больше пяти метров, колесная база – 2900 мм.

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Внутри «поднебесного» Pathfinder – установленные вплотную друг к другу экраны приборки и мультимедиа-системы, при этом у первого дисплея есть козырек, а второй чуть утоплен. Китайцам модель тоже предложат в трехрядном исполнении.

О технике новинки компания не рассказала. Местные профильные СМИ прочат такому Pathfinder бензиновый турбомотор 2.0, тогда как «мировому» кроссоверу положен «атмосферник» V6 3.5.

Глобальный Nissan Pathfinder
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Глобальный Nissan Pathfinder
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Глобальный Nissan Pathfinder
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Глобальный Nissan Pathfinder
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Напомним, в России Nissan Pathfinder актуального поколения официально стартовал в январе 2022 года – перед началом всем известных событий. Затем марка покинула российский рынок, так что теперь этот SUV к нам поставляют по схеме параллельного импорта. Не исключено, что впоследствии местные дилеры начнут привозить в РФ и китайский Pathfinder.

кроссовер Китай авторынок новинки Шанхайский автосалон Nissan Nissan Pathfinder

 

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