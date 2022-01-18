Новый Nissan Pathfinder в РФ: объявлены цены, мощность двигателя — 275 л.с.

Компания Nissan объявила цены и комплектации на среднеразмерный кроссовер Nissan Pathfinder пятого поколения в России. Вышло дорого — от 4 285 000 рублей, но главная неприятная новость состоит в том, что мощность безальтернативного 3,5-литрового V6 не снижена до налогововыгодных 249 л.с., так что будущим владельцам придётся ежегодно отдавать в казну «лишние» денежки. Новый Pathfinder будет доступен в России в четырёх фиксированных комплектация (Business, High Tech, Top, Top Comfort), у дилеров «живые» машины появятся в феврале.

Российская пресс-служба Nissan ловко избегает неприятных моментов в описании «пятого» Nissan Pathfinder: мощность двигателя в пресс-релизе не указана, но её можно найти на российском потребительском сайте Nissan и в ОТТС (есть в электронной базе Росстандарта), опубликованном 10 января этого года (срок действия — с 6 декабря 2021 года по 5 декабря 2024 года). По сравнению с американским Pathfinder максимальная мощность 3,5-литрового бензинового V6 (заводской индекс VQ35DD) для российской версии модели снижена с 288 до 275 л.с., максимальный крутящий момент — с 351 до 340 Нм.

Коробка передач — только 9-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, но упоминания поставщика нет ни в пресс-релизе, ни на сайте Nissan (зато есть в ОТТС), потому что все привыкли к тому, что все «автоматы» для своих массовых моделей Nissan делает сам, точнее его дочерняя компания Jatco. Прошлый Pathfinder, покинувший российский рынок ещё в 2017 году из-за низкого спроса, оснащался вариатором, но CVT невзлюбили ни в России, ни в Америке, так что теперь классическая «гидромеханика». В арсенале Jatco современных коробок такого типа нет, так что пришлось закупать у ZF. До 100 км/ч новый Pathfinder в российской спецификации разгоняется за 8,1 с, максимальная скорость — 190 км/ч.



Напомним, что в США «пятый» Pathfinder был представлен в феврале прошлого года, тогда мы давали подробное описание модели. Летом 2021-го модель поступила к американским дилерам и, судя по квартальной статистике, американцы разбирают новый Pathfinder примерно вдвое охотнее прежнего, но по итогам года модель всё равно оказалась в минусе: продано 41 324 шт., на 14,9% меньше, чем в 2020-м. Для сравнения скажем, что лидер сегмента среднеразмерных SUV в США — Jeep Grand Cherokee — в прошлом году разошёлся тиражом 264 444 шт. (+26,1%), на втором месте с едва заметным отставанием расположился Toyota Highlander (264 128 шт., +24,4%), на третьем — Ford Explorer (219 871 шт., -2,8%).



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В российском пресс-релизе нет ни слова об адаптации Pathfinder для наших дорог, о которой мы рассказывали в сентябре прошлого года, но, как следует из технических характеристик, дорожный просвет у «нашего» кроссовера действительно чуть больше, чему американского: 194 мм против 181 мм — и на том спасибо. Угол въезда российской версии — 16,1 градуса, угол съезда — 15,6 градуса.



В России будут продаваться только полноприводные версии (в США в базе — передний привод) с муфтой отбора мощности на задний мост и семью ездовыми режимами (Стандарт, Снег, Грязь, Песок, Эко, Спорт, Прицеп). Допустимая масса буксируемого прицепа у российской версии — 1588 кг. Снаряженная масса автомобиля по ОТТС — от 2091 до 2155 кг в зависимости от комплектации (в таблице на сайте Nissan даны другие цифры — от 2021 до 2080 кг). Допустимая полная масса автомобиля — 2685 кг. Объём багажника за третьим рядом — 470 л, со сложенными сиденьями второго и третьего рядов — 2280 л.



Если прежний Pathfinder был локализован на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, то новый будет поступать к нам прямиком из США, с завода в Смирне (штат Теннесси), а потому в его рублёвую цену полновесно включён утильсбор. Кроссовер в базовой комплектации Business оценён в 4 285 000 рублей, в неё входят 8-местный салон с тканевой обивкой, фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, коленная подушка безопасности для водителя, трёхзонный климат-контроль, круиз-контроль, автодоводчики всех стёкол, датчики дождя и света, обогрев руля и лобового стекла, обогрев передних сидений, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, задние датчики парковки, аудиосистема с шестью громкоговорителями, противотуманные фары, 18-дюймовые литые колёса.



Самая богатая комплектация Top Comfort с 7-местным салоном (во втором ряду установлены два раздельных кресла) стоит 4 995 000 рублей и включает в себя современные электронные ассистенты водителя (в том числе адаптивный круиз-контроль), кожаный салон, панорамную крышу с люком, 12,3-дюймовый виртуальный щиток приборов, 10,8-дюймовый проекционный экран, 9-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистему Bose с 11 громкоговорителями, систему кругового обзора, электропривод багажной двери и много других приятных мелочей.



Единственная заводская опция для всех комплектаций — двухцветная окраска кузова за 30 тысяч рублей (подразумевает чёрную крышу, чёрные передние стойки кузова и чёрные корпуса зеркал в сочетании в основным выбранным цветом). Сколько будут «накручивать» от себя дилеры, можно только гадать — полагаем, что много, особенно на первый порах, пока Pathfinder является новинкой.

