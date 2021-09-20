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Nissan Pathfinder для России: каким будет адаптированный вариант?

20.09.2021 103 0 0

Kolesa.ru уже писал о грядущем появлении в нашей стране нового Pathfinder. Теперь стали известны сроки – у российских дилеров первые машины должны появиться до конца нынешнего года. Первые предсерийные образцы проходят доводку в научно-техническом центре Nissan Technical Center Europe Russia (NTCE-R) под Санкт-Петербургом.

 

В питерском НТЦ мне и удалось побывать на днях и неожиданно для себя повстречаться с Норманом Сноуденом – мы познакомились с ним в Великобритании в 2012-м, Норман отвечал за проект LB1A. Под таким кодовым названием проходила хорошо знакомая нам с вами Almera.  Помню, масштаб адаптации той машины для российских условий произвел на меня сильное впечатление. Инженер уже несколько лет работает в России, но занимается примерно тем же – доводкой машин под реалии российского рынка.

Новый Nissan Pathfinder для американского рынка
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Новый Nissan Pathfinder для американского рынка
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Открытый в 2018 году NTCE-R планомерно увеличивает объем тестов: в центре заработала собственная климатическая камера, проводятся исследования на жесткость кузова и коррозионную стойкость, выносливость шасси, роботы тестируют двери локализованных моделей. Полноценные испытания российских автомобилей необходимы, т.к. уровень локализации постоянно растет. У нас дорабатывают электронику, подгоняют профиль и отделку сидений, оптимизируют материалы отделки, а также объем и функциональное наполнение багажника  под вкусы российских покупателей. Даже устанавливаемые на конвейере шины  дорабатывают исходя из дорожных и климатических условий.

Новый Nissan Pathfinder для американского рынка

Естественно, доводка касается ходовых качеств. Мне не дали сфотографировать стоящий в  NTCE-R предсерийный темно-зеленый Pathfinder, но кое-что выяснить удалось. Российский вариант будет отличаться увеличенным относительно американской версии дорожным просветом (в оригинале 181 мм) и адаптированной  подвеской, а мотор дефорсирован до налоговыгодных 249 л.с. Получит Pathfinder и активно продвигаемый интерфейс Nissan Connect Services. Система позволяет посредством смартфона следить за местоположением машины, запускать двигатель и отпирать двери, загружать из смартфона пункт назначения в бортовую навигационную систему, ограничивать скоростной режим и т.п.

Новый Nissan Pathfinder для американского рынка

Nissan Connect Services появился и на других новинках, заявленных Ниссаном до конца года, — Qashqai и X-Trail в специальных версиях N-Design с черными элементами отделки, которые могут комбинироваться с любым цветом кузова. Специальная серия N-Design базируется на комплектации Nissan X-Trail SE+ для двигателей 2.0 и 2.5. В черном выполнены решетка радиатора V-Motion, литые диски, рейлинги и накладки на зеркала. Nissan Qashqai N-Design отличают в дополнение и темный дизайн передней оптики в дополнение к комплектации SE Top.

Nissan X-Trail и Qashqai в спецверсии N-Design для России
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Nissan X-Trail и Qashqai в спецверсии N-Design для России
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Nissan X-Trail и Qashqai в спецверсии N-Design для России
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Nissan X-Trail и Qashqai в спецверсии N-Design для России
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Nissan X-Trail и Qashqai в спецверсии N-Design для России
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