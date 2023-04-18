Кроссовер Nissan Arizon пообщается с водителем и пассажирами

Компания Nissan привезла на Шанхайский автосалон новый концептуальный кроссовер Arizon. Разумеется, это электрокар, в его основе лежит платформа CMF-EV, на которой также базируются серийные «зеленые» паркетники Nissan Ariya и Renault Megan E-Tech Electric. И это вся техническая информация.

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Дизайн Nissan Arizon разработан в Китае с учетом вкусов местных клиентов. К слову, облик получился достаточно брутальным: у кросса массивные бамперы, заквадраченные колесные арки и крупные колеса. Оптика сделана в виде многочисленных диодных «штрихов», паркетнику также достались «клыкастые» ходовые огни и стеклянная крыша с автоматическим затемнением. У концепта отсутствует центральная стойка, задние двери распахиваются против хода движения. Вместо традиционных наружных зеркал установили камеры.



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Внутри – единое табло и «штурвал» с сенсорной плашкой, сенсорные кнопки также красуются на передней панели и центральном тоннеле. Кроме того, кроссовер получил «умную» систему освещения: она распознает пассажиров и адаптирует свет в соответствии с их предпочтениями, в том числе, помогая взбодриться или, наоборот, расслабиться.



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А еще у Nissan Arizon есть виртуальный помощник Eporo, который, как утверждается, способен общаться с водителем и пассажирами «по-человечески», давая точные ответы с учетом внешних данных (о погоде, времени и т.д.).



О серийных перспективах именно Arizon марка пока не сообщила. Скорее всего, его наработки будут использованы при создании других «зеленых» Ниссанов.

