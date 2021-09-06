Renault Megane E-Tech Electric: тонкая батарея, скромный запас хода, похож на кроссовер

Многие западные СМИ окрестили Renault Megane E-Tech Electric кроссовером, хотя в официальном пресс-релизе такого определения нет. Но крупные 20-дюймовые колёса (в базе — 18-дюймовые), визуально высокая поясная линия, пластиковые накладки на колёсных арках и короткие свесы действительно вызывают ассоциации с кроссовером. В основе Megane E-Tech Electric лежит модульная платформа CMF-EV, предусматривающая в том числе полный привод, но у хэтчбека его нет (только передний) — настоящий кроссовер на этой платформе у Renault ещё впереди.

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При габаритной длине 4,21 м Megane E-Tech Electric можно было бы отнести к субкомпактному В-классу, но большая колёсная база (2,70 м) всё же позволяет считать его моделью С-класса, как и главного конкурента — Volkswagen ID.3. Последний, кстати, недавно отобрал у Renault Zoe титул самого продаваемого электромобиля в Европе. Задача Megane E-Tech Electric — вернуть марку Renault на первое место в «зелёном» сегменте.



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Для Megane E-Tech Electric предусмотрены две силовые установки. Первая — это электромотор с отдачей в 96 кВт (130 л.с.) и 250 Нм в сочетании с батареей на 40 кВт·ч (запас хода на одной зарядке — до 300 км по циклу WLTP). Вторая — электромотор, выдающий максимальные 160 кВт (218 л.с.) и 300 Нм, плюс батарея на 60 кВт·ч (запас хода — до 470 км). У Volkswagen ID.3 батарейный выбор больше: 45, 58 и 77 кВт·ч (запас хода — 330, 420 и 550 км соответственно). 218-сильный Megane E-Tech Electric разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч. Снаряженная масса — 1624 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 900 кг.



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Компоновка у Megane E-Tech Electric не самая прогрессивная (как, впрочем, и у VW ID.3): силовой модуль занял всё подкапотное пространство, не оставив места для дополнительного багажника. Объём основного багажника невелик — 440 л, а нижняя кромка проёма багажной двери расположена высоковато. Зарядный кабель хранится в подполье, так что если багажник завален вещами, перед зарядкой электромобиля его придётся разгружать. Максимальная мощность зарядки — 130 кВт. Задняя независимая многорычажная подвеска и классическая рулевая рейка вместо модного в EV-сегменте управления по проводам обещают хорошую управляемость в лучших европейских традициях. Интенсивность рекуперативного торможения можно регулировать, максимальный 3 уровень позволяет управлять динамикой в одну педаль, не прибегая к педали тормоза.



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Одним из ключевых преимуществ своей новинки Renault считает тонкую батарею толщиной в районе пола всего 110 мм — дескать, она позволила сделать салон максимально просторным. Передняя панель — с двуэкранным табло: левая часть (12,3-дюймовая) — приборная, правая (9- либо 12-дюймовая) — мультимедийная. Клавиши за пределами этих экранов не сенсорные, как у VW ID.3, а физические, и с точки зрения эргономики и активной безопасности это очень хорошо. Операционная система OpenR Link с обновлениями «по воздуху» сделана на базе Android. Уже в базе есть масса современных электронных ассистентов водителя и качественная аудиосистема Arkamys (у топ-версий более статусная Harman Kardon). В отделке салона широко используется вторсырьё, общий объём ящичков и полочек для мелочей — 30 л.



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Выпускаться Megane E-Tech Electric будет на заводе Renault во французском Дуэ, батареи для него будет поставлять южнокорейская компания LG Chem. Собственная батарейная Гигафабрика здесь же в Дуэ заработает только в 2024 году. Старт продаж электрического Megane намечен на февраль следующего года, при этом бензиновые, дизельные и гибридные Megane четвёртого поколения остаются в строю, снимать их с производства пока никто не собирается.

