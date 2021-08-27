По-прежнему дёшево, но уже не сердито: Dacia Sandero обошёл по продажам VW Golf

Статистика по европейскому авторынку собирается сложно и долго, так что не удивляйтесь что данные за июль опубликованы только сейчас, да и то JATO Dynamics обычно выкладывает свою аналитику раньше других — например, чем Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) или ресурс Carsalesbase.com.

Июль оказался для ведущих европейских стран тяжёлым: продажи новых автомобилей в Германии упали на 25% (здесь и далее по сравнению с июлем 2020-го), во Франции — на 35%, в Италии — на 19%, в Великобритании и Испании — на 30%. Рост продаж зафиксирован в Греции, Ирландии, Норвегии, Румынии, Хорватии и в Прибалтике (Эстония, Латвия, Литва), но на долю этих стран приходится всего 8% европейского рынка, а рынок в целом в июле сократился на 24% — продано 967 830 автомобилей. Последний раз такие низкие показатели были зафиксированы в июле 2012 года, но по итогам первых семи месяцев этого года европейский рынок всё-таки показывает рост на 17% по сравнению с январём-июлем 2020-го, отягощённого ковидными локдаунами.

VW Golf

Сейчас ковидные ограничения если где-то и остались, то они не такие жёсткие, как в прошлом году, то есть иди в салон и покупай, что есть. Проблема в том, что есть там сейчас далеко не всё: спровоцированный пандемией COVID-19 глобальный дефицит микрочипов привёл к хроническим остановкам автозаводов и дефициту отдельных моделей и комплектаций. VW Golf технически более сложная модель, чем Dacia Sandero, и страдает от дефицита «кремния» больше, но не только это вывело румынскую малолитражку в лидеры рынка.



Часть прежних покупателей VW Golf перетекает к его электрической альтернативе — хэтчбеку VW ID.3, который стал самым продаваемым в EV-сегменте (продано 5433 шт.), обогнав Renault Zoe и Kia Niro. В свою очередь Dacia Sandero, сменивший поколение в прошлом году, уже не воспринимается как откровенно бюджетный автомобиль, если только это не базовая версия за 8690 евро (в Германии) с чёрными бамперами. В хорошей комплектации Sandero выглядит богато и стильно, а стоит при этом минимум в два раза меньше, чем базовый Golf (от 27 110 евро в Германии). Унылое оформление передка нового Гольфа нравится далеко не всем представителям его целевой аудитории, равно как и засилье сенсорных панелей в салоне.



В сегменте розеточных гибридов лидирует кроссовер Ford Kuga (в июле продано 4247 шт.), в сегменте традиционных кроссоверов — VW T-Roc (16 496 шт.). В целом доля кроссоверов в структуре продаж составила 46,1%. Сегмент «зелёных моделей» (розеточные гибриды и электромобили) всего за два года вырос с 3 до 17%, а доля дизельных машин сократилась с 32 до 22%.



Напрашивается вывод, что будущее Европы — это электрические кроссоверы, но взлёт Dacia Sandero, у которого нет электрической версии и не предвидится, заставляет усомниться в такой перспективе. В линейке Dacia уже есть электрический кроссовер под названием Spring, но европейцы его пока не сильно хотят: в июле, по данным производителя, реализовано всего 372 экземпляра.

