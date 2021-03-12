Dacia Spring в продаже: дороже, чем ожидалось. Euro NCAP может всё испортить

Румынская марка Dacia, входящая в состав Groupe Renault, объявила о старте продаж самого дешёвого электромобиля в Европе — субкомпактного кросс-хэтчбека Spring. Во Франции базовая версия с учётом правительственных субсидий обойдётся в 12 403 евро. Осенью во время премьеры модели европейский СМИ ожидали, что базовый Spring уложится в «десятку», но, как видим, ошиблись. А главная интрига состоит в уровне безопасности Spring, ведь это, по сути, перелицованный Renault Kwid для развивающихся рынков, проваливший все краш-тесты, в которых участвовал.

Renault Kwid дебютировал в 2015 году, то есть сейчас, по идее, должен находиться на излёте своей рыночной карьеры, но в компании Renault решили подарить ему вторую жизнь в виде электромобиля. Весной 2019 года в Китае дебютировал электрический Renault City K-ZE, то есть Kwid с электромотором и прикрученной к днищу батареей, которая существенно уменьшила дорожный просвет (было 180 мм, стало 150 мм).

До конца 2019 года, по данным самой Groupe Renault, было продано 2658 экземпляров City K-ZE, в 2020 году — только 242. Напомним, что весной прошлого года Renault приняла решение свернуть продажи легковушек в Китае, за исключением City K-ZE — собираемые в здесь «электрички» теперь поставляются в Европу как Dacia Spring.

Премьера серийной версии Dacia Spring состоялась в октябре прошлого года с обещанием начать продажи ближайшей весной. При этом из отчётности Groupe Renault следует, что в 2020 году она уже продала в Европе 1722 экземпляра Spring! В январе своих покупателей в Европе нашли ещё 36 электрический кросс-хэтчбеков. Полагаем, что прошлогодний тираж понадобился для благополучной отчётности по корпоративным выхлопам CO 2 , а покупателем выступила какая-нибудь прокатная контора или даже правительство Франции, главный акционер Groupe Renault.



Между тем только вчера Dacia объявила официальные цены на Spring, да и то далеко не во всех странах Евросоюза. Дилеры начнут принимать предзаказы 20 марта, но частным клиентам придётся ждать заказанных машин до осени, а вот корпоративные парки и службы каршеринга начнут получать электрический кросс-хэчтбеки уже в этом месяце. Обещанная во время премьеры коммерческая версия Сargo с демонтированным задним сиденьем выйдет на рынок только в следующем году.



Итак, во Франции минимальная розничная цена Dacia Spring в комплектации Confort составляет 16 990 евро, но с учётом правительственных субсидий на покупку электромобилей (компенсируются 27% стоимости) выходит 12 403 евро. Если говорить про европейский рынок в целом, то это действительно самый дешёвый электромобиль, хотя, например, в Германии в прошлом году предлагался китайский электрический седан Suda SA01 за 10 390 евро, повергший в шок экспертов журнала auto motor und sport и автоклуба ADAC своими ужасающими потребительскими качествами.



А как же Citroen Ami, который сейчас стоит во Франции 6900 евро? Ami сертифицирован как квадрицикл, то есть на него не распространяются автомобильные требования к безопасности. Dacia Spring в свою очередь хоть и дешёвый, но полноценный автомобиль. В базовую стоимость включены 6 подушке безопасности, ABS, ESC, ограничитель скорости и система автоматического аварийного торможения (AEB). Вот только работает последняя лишь при движении вперёд. Системы контроля за полосой движения и распознавания усталости водителя не предусмотрены в принципе. Это значит, что большую часть актуальной ездовой программы испытаний Euro NCAP китайско-румынский электромобиль просто не сможет пройти.

Есть большие сомнения и по части пассивной безопасности, ведь Renault Kwid ни разу не прошёл краш-тесты хотя бы на удовлетворительно, хотя компания Renault предпринимала попытки улучшить конструкцию его кузова. Последний раз Kwid участвовал в испытаниях Global NCAP в декабре прошлого года, и смог заработать только две звезды. Учитывая печальный послужной список Квида в прошлых NCAP-сессиях, мы будем очень удивлены, если Euro NCAP не возьмёт на тесты эту машину, пусть даже за свой счёт.



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Ещё несколько слов о потребительских характеристиках дешёвой европейской «электрички». Единственный электромотор на передней оси выдаёт максимальные 33 кВт (44 л.с.) и 125 Нм. Литий-ионная батарея ёмкостью 27,4 кВт·ч обеспечивает 230 км пробега в смешанном цикле WLTP. Полная зарядка от бытовой розетки займёт 13,5 часов. От экспресс-терминала с 125-амперным током «подкормить» батарею на 80% можно за 56 минут. Разгон до 100 км/ч занимает долгие 19,1 с, максимальная скорость — 125 км/ч. Снаряженная масса — 970 кг. Объём багажника по методике VDA — всего 270 л.



В комплектацию Confort входят кондиционер и простенькая аудиосистема с радиоприёмником и Bluetooth-модулем для подключения внешних устройств. Кузов — только белого цвета. За другие цвета нужно доплатить 500 евро, за запасное колесо — 180 евро.



Комплектация Confort Plus за 18 490 евро (13 498 евро с субсидиями) подразумевает мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, камеру заднего вида датчики парковки на заднем бампере, цвет металлик и цветные декоративные вставки снаружи и внутри кузова.

На наш взгляд, успех или провал Dacia Spring будет во многом зависеть от рейтинга Euro NCAP. Понятно, что ввиду скудного оснащения электронными ассистентами водителя он у Spring будет невысоким, но в данном случае интересны прежде всего краш-тесты, то есть смогут ли водитель и пассажиры выжить в этой машине в случае аварии.

