Так жить нельзя: Great Wall Steed 5, Haval H1 и Renault Kwid в краш-тестах Global NCAP

Комитет Global NCAP провёл краш-тесты трёх актуальных моделей для африканского рынка. Ни одной не удалось показать сколь-нибудь достойный результат, а перегрузки внутри пикапа Great Wall оказалась такой силы, что привели к поломке манекена.

«И мальчики кровавые в глазах», — крылатая фраза Александра Сергеевича Пушкина из трагедии «Борис Годунов» применима и к пикапу Great Wall Steed 5, которые продаётся сегодня на родине предков русского классика, в Африке. Great Wall Steed 5 — это клон хорошо известного в России Great Wall Wingle 3, чья конструкция уходит корнями в середину 90-х к японскому внедорожнику Isuzu MU сотоварищи. В ЮАР этот пикап в базовой комплектации не имеет подушек безопасности (ABS тоже нет) — в таком виде он и попал в руки специалистов Global NCAP. Испытания они проводили за свои деньги и деньги меценатов, так что программа небогатая: единственный фронтальный удар на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя.

Great Wall Steed 5

Итоги краш-теста Great Wall Steed 5 предсказуемы и печальны: 0 звёзд (и даже 0 баллов) за защиту взрослых. Голова и ноги водителя подвергаются смертельному риску — красный уровень опасности, шея и грудь — в коричневой зоне риска, означающей высокий уровень испытываемых нагрузок и получение тяжёлых травм, которые возможно окажутся несовместимыми с жизнью. Колени водителя и переднего пассажира могут быть травмированы из-за контакта с твёрдой передней панелью. Рамка щитка приборов при ударе отвалилась. Структура кабины признана нестабильной, деформация пола — недопустимо сильная. Смещение рулевой колонки в сторону водителя столь велико, что снабжать руль подушкой безопасности просто нет смысла — она не сработает как надо. В общем, выжить в Great Wall Steed 5 при аварии будет сложно, особенно водителю.



За защиту детей китайский пикап получил одну звезду, при том что не оснащён креплениями Isofix. Детские кресла в нём удерживались стандартными ремнями. Манекен, имитирующий 3-летнего ребёнка, сломался в результате удара — риск получения смертельных травм головы и шеи очень велик. 1,5-годовалому «малышу», усаженному против основного хода, в краш-тесте удалось выжить.



Haval H1 — ещё одна китайская «древность», продающаяся на африканском рынке: здесь представлено первое поколение этого субкомпактного паркетника, тогда как в самом Китае с 2014 года предлагается второе поколение. Африканский Haval H1 — это, по сути, Toyota Ist начала «нулевых» с соответствующим уровнем безопасности. В базе есть две фронтальные подушки, ABS и крепления Isofix.

Haval H1

Подушки помогли защитить головы и шеи водителя и переднего пассажира от травм, но кузов Haval H1 держит удар плохо, на груди водителя зафиксирован высокий, коричневый уровень нагрузок. Вдобавок водитель рискует лишиться ступней из-за сильной деформации пола и смещения педального узла вглубь салона. Колени водителя и переднего пассажира могут быть травмированы при контакте с передней панелью. Итого — всего 2 звезды за защиту взрослых.



За защиту детей Haval H1 также получил всего 2 звезды: несмотря на наличие креплений Isofix детишек сильно мотало по салону, их головы контактировали с внутренней обшивкой кроссовера, что означает серьёзный риск получения травм.



Наконец, многострадальный Renault Kwid, многократно обруганный NCAP-экспертами за слабый кузов, который французская фирма пыталась доработать, но без особых успехов. Последний раз Kwid били в Индии в 2018 году, тогда при фронтальном и боковом краш-тестах были зафиксированы смертельно опасные нагрузки на грудные клетки водителя и переднего пассажира.

Renault Kwid

Африканская версия Квида (у неё в базе две фронтальные подушки, ABS, но нет креплений Isofix) выступила чуть лучше, на уровне Haval H1 и с теми же проблемами: подушки хорошо защитили головы водителя и переднего пассажира, но из-за недостаточных энергопоглощающих способностей кузова на груди водителя зафиксирован высокий коричневые уровень нагрузок — госпитализация в случае аварии гарантирована. Твёрдая передняя панель и сильная деформация пола угрожают травмами ногам седоков. Детишки в своих плохо закреплённых взрослыми ремнями креслицах прыгали по салону и контактировали с его обшивкой головами и конечностями. Итого Kwid получил 2 звезды за защиту взрослых и 2 звезды за защиту детей. То есть «неуд».



Спикеры Global NCAP в очередной раз ритуально призвали автопроизводителей и представителей африканский властей перестать экономить на безопасности местных автомобилистов, перестать продавать всякое старьё и внедрить, наконец, современные стандарты защиты на автотранспорте.

