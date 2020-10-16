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  • Дешёвый Renault Kwid сменил марку для Европы и обрёл грузовую версию

Дешёвый Renault Kwid сменил марку для Европы и обрёл грузовую версию

16.10.2020 62 0 0

Румынская Dacia раскрыла свой первый серийный электрокар. Модель, получившая имя Spring, не разработана с «нуля» — за основу для нее взяли «приподнятый» хэтч Renault. Старт продаж «электрички» на европейском рынке запланирован на следующий год.

 

Премьеру своего электрического хэтчбека Spring марка Dacia провела в два этапа: еще весной модель показали в виде концепта, товарный же вариант дебютировал в рамках стартовавшего 15 октября онлайн-мероприятия eWays от Groupe Renault (владеет румынским производителем), которое посвящено электромобильности. Впрочем, никакого сюрприза не было еще на стадии шоу-кара, ведь Spring – не оригинальная модель, а чуть переделанный «бюджетник» Renault Kwid, вернее, его ﻿ электроверсия K-ZE ﻿.

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Напомним, стандартный Квид с дизайном «в стиле SUV» появился в 2015-м в Индии, затем такую «пятидверку» начали продавать в ЮАР и Южной Америке, а в 2019-м она добралась и до Китая, но уже в виде электрокара с именем K-ZE. Кстати, по предварительным данным, именно из Поднебесной и будут поставлять Dacia Spring в Европу (сама Renault вывели свои легковушки из КНР, но только машины с ДВС, электрохэтч же там до сих пор производят и продают).

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Внешне от китайского электрокара новинка Dacia отличается имитирующей радиаторную решетку заглушкой и наличием ярко-оранжевых вставок, плюс еще поменяли задние фонари (у них узор, как у последнего Sandero). Длина Spring равна 3734 мм, ширина – 1662 мм, высота – 1516 мм, колесная база – 2423 мм. Дорожный просвет – 150 мм. У Kwid с ДВС последний показатель составляет 180 мм, но у «электрички» под днищем расположена батарея.

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В салоне Dacia Spring – иное рулевое колесо, в остальном внутри модель тоже повторяет китайский K-ZE. Объем багажника – 300 литров. В списке стандартного оборудования значатся система автоторможения, ESP и шесть подушек безопасности. Для топ-версии предусмотрены мультимедийная система с тачскрином и навигатором, камера заднего вида и кондиционер.

Электромотор перешел с Renault K-ZE, он выдает 45 л.с. и 125 Нм. Батарея тоже от донорского компакта Рено – ёмкостью 26,8 кВт*ч. Заявленный запас хода – 225 км (по циклу WLTP), а в «городском» режиме Spring может проехать 295 км. От обычной розетки хэтчбек можно «заправить» за 14 часов, от «быстрого» терминала (до 80%) – менее чем за час. Максимальная скорость – 125 км/ч. Еще есть режим Eco: мощность двигателя снижается до 31 л.с., «максималка» — уже 100 км/ч.

Dacia Spring Cargo
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Dacia Spring Cargo
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Dacia Spring Cargo
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Также в Европе предложат «грузовую» Dacia Spring Cargo. У такого хэтча отсутствует задний диван, объем багажника – 800 литров, грузоподъемность – 325 кг. «Грузовая» версия бывает только в белом цвете и ей не положена «мультимедиа».

Прием заказов откроют весной 2021-го, но при этом Spring сначала появится в парках операторов каршеринга, «живые» продажи стартуют лишь осенью. «Старосветские» СМИ прочат электрокару Dacia ценник в 10 000 евро с учетом всех льгот (около 913 000 рублей по текущему курсу). Для сравнения, «малыш» Renault Twingo Z.E. во Франции сегодня обойдется минимум в 21 350 евро (без льгот, 1 949 000 рублей).

Между тем сама Renault тоже готовит новый электрокар – в конце 2021 года в серию отправят преемника Megane.

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