Renault показала, каким будет новый Megane. Старт производства — в конце 2021 года

В пятом поколении Renault Megane станет электромобилем и будет конкурировать с VW ID.3. В основе грядущей новинки лежит модульная платформа CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Заявленный запас хода на одной зарядке — 450 км.

Весной шеф-дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер рассказал, что Megane четвёртого поколения, который выпускается с 2016 года, возможно, не получит прямого наследника из-за натиска электромобилей. Дизайнер не обманул: представленный сегодня электрический концепт Megane eVision на 95% похож на серийную новинку, которая поступит в продажу в конце следующего года. Мысленно уберите камеры-зеркала, добавьте более толстые рамки боковых окон, сделайте чуть поменьше колёса — и вот вам серийный «пятый» Megane.

Электрическая модульная платформа CMF-EV нам уже известна по кроссоверу Nissan Ariya. Хэтчбеку Megane достался её переднеприводный вариант с одним электромотором с отдачей в 160 кВт (217 л.с.) и 300 Нм, но задняя подвеска при этом независимая, многорычажная (на Меганах четвёртого поколения — полузависимая, с поперечной торсионной балкой). До 100 км/ч французский электромобиль разгоняется менее чем за 8 с.



Среди достоинств новой «тележки» разработчики отмечают самую тонкую в классе литий-ионную батарею ёмкостью 60 кВт∙ч, которая позволила добиться большего простора в салоне, чем у конкурентов. Колёсная база электрического Megane составляет 2700 мм, габаритная длина — 4210 мм. Снаряженная масса — 1650 кг.



Новый глава Renault Лука де Мео, пришедший во французскую компанию из Seat, гордо назвал Megane eVision шедевром компоновки. При этом на рентген-картинке платформы видно, что электромотор и блок силовой электроники над ним занимают всё пространство под капотом, то есть второго багажника спереди, как у Теслы, не будет — стало быть, не самая рациональная компоновка.

Полного заряда батареи должно хватить на 450 км пробега по циклу WLTP, но у серийного Megane ёмкость батареи будет варьироваться в зависимости от цены и модификации — прямо как у VW ID.3. Напряжение батареи — 400 В, максимальная мощность зарядки — 130 кВт. Прочие технические характеристики пока не объявлены, фотографий интерьера нет.



Сколько в строю продержится «четвёртый» Megane с ДВС (он предлагается также в виде plug-in гибрида), пока неизвестно — ясно лишь, что некоторое время он будет выпускаться параллельно с электрическим Megane. В целом же успехи Megane сегодня оставляют желать лучшего: за первые восемь месяцев этого года, по данным ресурса CarSalesBase, в Европе продано 46 652 экземпляра, тогда как VW Golf разошёлся тиражом 174 562 шт., Skoda Octavia — 113 003 шт., Ford Focus – 112 511 шт.

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Относительные успехи субкомпактного хэтчбека Renault Zoe куда как лучше — сейчас это самый популярный электромобиль в Европе: с января по август продано 52 355 шт. Tesla Model 3 пока позади – 40 344 шт.



В общем, электрический Renault Megane попытается повторить успех Renault Zoe и, будем надеяться, окажется более качественным продуктом, чем VW ID.3, который вышел на рынок в откровенно сыром виде.

