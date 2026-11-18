Марка Ora полностью раскрыла дизайн нового электрического семейства с индексом 7. Предполагается, что обе «семерки» предложат с передним приводом, для универсала еще заявлена полноприводная версия. В продажу электрокары поступят в ближайшее время.

Принадлежащий концерну Great Wall бренд Ora продолжает подогревать интерес к электрическим универсалу и фастбеку с индексом 7. Опубликованы свежие фирменные фотографии, причем марка впервые продемонстрировала интерьер. Китайские СМИ, в свою очередь, пишут, что презентацию семейства проведут уже в этом месяце. Напомним, что модель Ora 7, по сути, придет на смену электрокару Ora Lightning Cat, который выпускают с 2022 года лишь в виде фастбека (крышка багажника поднимается отдельно от заднего стекла). И полностью новой разработкой «семерка» не является – это тот же Lightning Cat, только модернизированный и переименованный, плюс теперь еще и в кузове «универсал».

Сам фастбек внешне мало изменился. У Ora 7 обычные ручки на безрамочных дверях вместо выдвижных у Ora Lightning Cat, еще подретушировали задний бампер. При этом, согласно выданному ранее сертификату, «семерка» длиннее предшественника – 4890 против 4871 мм. Колесная база – прежние 2870 мм.

Универсал Ora 7 спереди практически дословно повторил фастбек, он также получил аналогичные задние фонари. Багажная дверь, разумеется, своя, вдобавок на ней красуется спойлер. На крыше новой модификации есть рейлинги и антенна-плавник. Кроме того, в отличие от фастбека Ora 7, для универсала предусмотрен лидар над лобовым стеклом.

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Длина «сарая» равна 4820 мм, расстояние между осями – те же 2870 мм. Заявлено, что объем багажника пятидверки Ora составляет 600 литров, еще есть «подполье» на 140 литров (объем отсека фастбека не указан).

Интерьер нового семейства оформлен иначе, чем у Ora Lightning Cat. Появился новый руль, перед водителем вместо трех «колодцев» установлен обычный приборный экран, планшет мультимедийной системы стал больше. Другими сделали и центральные дефлекторы обдува. Расположенную под углом консоль оставили, но ее перекомпоновали: физические кнопки и отвечающие за «климат» крупные шайбы убрали, вместо них теперь площадка для беспроводной зарядки. А на тоннеле отныне два круглых подстаканника вместо одного у прежнего фастбека.

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Фастбек Ora 7 сертифицирован с одним электромотором. Судя по всему, как и у начальных исполнений Ora Lightning Cat, он расположен на передней оси. По предварительным данным, двигатель выдает 218 л.с. (в Сети еще встречается информация, что мощность составляет те же 204 л.с., что и у одномоторного Lightning Cat). Универсал Ora 7 тоже будет доступен с одним электромотором (218 л.с.), но вдобавок для пятидверки предусмотрена двухмоторная полноприводная версия, суммарная отдача такого «сарая» – 422 л.с. Полноприводным бывает и топовый Ora Lightning Cat, совокупная мощность старого фастбека – 408 л.с. Новым «семеркам» положена батарея емкостью 58,3 или 68,9 кВт*ч, запас хода варьируется от 535 до 630 км по циклу CLTC. Прежний фастбек Lightning Cat комплектуется аккумулятором емкостью примерно 64 или 83,5 кВт*ч, запас хода – от 555 до 705 км.

Уходящий фастбек Ora Lightning Cat 1 / 2 Уходящий фастбек Ora Lightning Cat 2 / 2

Не исключено, что премьеру семейства Ora 7 проведут на автосалоне в Гуанчжоу, который заработает как раз в конце ноября.

Между тем ранее гамму марки пополнил младший универсал Ora 5 Plus, причем вовсе не в Китае, а в Таиланде. Там такая «пятерка» доступна с гибридной и электрической установками.