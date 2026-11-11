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Универсал Ora 5 Plus от Great Wall дебютировал не там, где ждали

11.11.2026 733 0 0
Универсал Ora 5 Plus от Great Wall дебютировал не там, где ждали

Мировая премьера универсала Ora состоялась в Таиланде. Там пятидверка представлена с гибридной и полностью электрической установками.

Симпатичный паркетник с индексом 5 гамму принадлежащей концерну Great Wall Motor (GWM) марки Ora пополнил в прошлом году. «Пятерка» дебютировала как электрокар, но затем у нее появились чисто бензиновая и гибридная версии. Кроссовер Ora 5 – это глобальная модель, ее продают в Европе, Австралии, странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В августе нынешнего года стало известно о том, что «пятерку» также будут выпускать в виде универсала, а в сентябре был анонсирован еще и седан. Так вот теперь состоялась официальная премьера «сарая» Ora 5. Причем провели ее вовсе не в родном для бренда Китае, а в Таиланде, где универсал получил к имени приставку Plus. К слову, местное подразделение GWM сегмент, к которому относится Ora 5 Plus, никак не обозначает, а вот некоторые таиландские журналисты считают новинку кроссовером, хотя это все же вполне себе традиционный универсал.

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Спереди Ora 5 Plus повторил родственный паркетник. У машин одинаковые овальные фары и выпуклый бампер с воздухозаборником в нижней части и «прорезями» по бокам. Корма у Плюса – оригинальная. Новый монофонарь находится на привычном месте, тогда как у кроссовера полоска задних фонарей встроена непосредственно в стекло багажной двери.

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Длина универсала Ora 5 Plus равна 4758 мм, ширина – 1833 мм, высота – 1630 мм. Габариты кроссовера Ora 5: 4471/1833/1641 мм. Колесная база у двух модификаций одинаковая – 2720 мм. Объем багажника универсала составляет 495 литров против 377 литров у паркетника.

Интерьер такой же, как у кроссовера, разве что Ora 5 Plus достался трехспицевый руль вместо двухспицевого. В список стандартного оборудования адресованного Таиланду универсала входят: виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, вентиляция передних кресел, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Как и кроссовер Ora 5, в Таиланде универсал Ora 5 Plus представлен в виде переднеприводных гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) и электрокара. Техника такая же. Гибридный универсал – это бензиновая турбочетверка 1.5 (150 л.с.) и 190-сильный электромотор, суммарная отдача системы – 223 л.с. На передней оси «электрички» установлен 204-сильный электродвигатель, такой Плюс укомплектован батареей емкостью 58,3 кВт*ч, запас хода – 520 км по циклу NEDC.

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Паркетник Ora 5 для Таиланда выпускают локально, так что вполне возможно, что и универсал Ora 5 Plus имеет местную «прописку». В этой стране уже открыт прием заказов на новую пятидверку, но цены объявят в декабре.

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Между тем в Китае вот-вот представят более крупный электрический универсал Ora 7.

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