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  • Great Wall расширит семейство Ora 5: к кроссоверу и универсалу присоединится седан

Great Wall расширит семейство Ora 5: к кроссоверу и универсалу присоединится седан

09.09.2026 688 1 0
Great Wall расширит семейство Ora 5: к кроссоверу и универсалу присоединится седан

Как и остальные модели семейства, четырехдверка Ora будет доступна как только с ДВС, так и с гибридной и полностью электрической установками. Премьеру новинки должны провести до конца года.

Под конец 2025-го принадлежащая концерну Great Wall марка Ora вывела на домашний рынок симпатичный паркетник Ora 5. Кроссовер дебютировал в виде электрокара, но позже у него появились чисто бензиновая и гибридная версии. На «пятерку» испытывающий тогда сложности бренд возлагал особые надежды, и они в целом оправдались: паркетник превзошел по популярности хэтчбек Ora Good Cat/Ora 03.

Кроссовер Ora 5
Кроссовер Ora 5
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Кроссовер Ora 5
Кроссовер Ora 5
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В общем, нет ничего удивительного в том, что компания решила превратить Ora 5 в отдельное семейство. Так, в августе в базе Минпрома КНР засветилась «пятерка» в виде универсала. А в нынешнем сентябрьском каталоге появился сертификат седана Ora 5. Одновременно марка распространила тизер четырехдверки.

Универсал Ora 5
Универсал Ora 5
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Универсал Ora 5
Универсал Ora 5
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Спереди все «пятерки» повторяют друг друга. У машин одинаковые овальные фары и выпуклый бампер с воздухозаборником в нижней части и «прорезями» по бокам. Корма кроссовера Ora 5 оформлена в стиле упомянутого выше хэтчбека Ora Good Cat: полоска задних фонарей встроена непосредственно в стекло багажной двери. А вот у универсала и седана монофонарь находится на привычном месте. Для всех модификаций предусмотрен комплекс водительских ассистентов с лидаром над лобовым стеклом.

Официальный тизер седана Ora 5

Интерьер «сарая» и четырехдверки пока не продемонстрировали, но он, скорее всего, такой же, как у паркетника. То есть внутри установлены лаконичная передняя панель, двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы.

Седан Ora 5
Седан Ora 5
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Седан Ora 5
Седан Ora 5
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Седан Ora 5
Седан Ora 5
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Седан Ora 5
Седан Ora 5
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Длина седана Ora 5 – те же 4758 мм, что и у универсала. Показатель кроссовера – 4471 мм. Колесная база едина для всех модификаций – 2720 мм.

Салон кроссовера Ora 5. Скорее всего, у седана и универсала аналогичный интерьер

Как и остальные «пятерки», седан предложат в чисто бензиновой версии, с гибридной или полностью электрической установками. «Традиционная» версия – это бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 184 л.с. Система гибридного седана Ora 5 HEV включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и один электромотор (его точная отдача пока неизвестна). А на передней оси электроседана расположен 204-сильный двигатель.

Официальную презентацию седана и универсала Ora 5 проведут до конца текущего года. К слову, кроссовер стал по-настоящему глобальной моделью – его продают, в том числе, и в Европе. Так что у остальных модификаций тоже есть все шансы выбраться за пределы китайского рынка. А вот Россию бренд Ora покинул, и о планах его возвращения информации пока нет.

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1 комментарий
09.09.2026 12:27
Иван Сергеев

Такой же седан, как Haval H9 – Land Rover Defender.

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