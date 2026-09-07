«Вы кто такие? Я вас не звал»: почему я не обрадуюсь возвращению «европейцев»

Нет-нет, никто из немецких или не дай бог французских автопроизводителей на наш рынок возвращаться не собирается – тут иллюзий строить не надо. Но помечтать-то можно, не так ли? Можно, но мечтается как-то неохотно: радости от этого будет не так много.

Во времена, когда по нашим раздолбанным дорогам бегали не менее раздолбанные вазовские «тройки» и «шестёрки», а «восьмёрка» считалась хорошим пацанским автомобилем, появление на улице пригнанной из Владивостока «праворульки» я расценивал как возможность рассмотреть что-то очень необычное. Вроде как летающую тарелку из далёкой галактики. А когда сосед-буржуй поставил у себя под окнами почти не распиленный и совсем чуть-чуть сваренный из двух половин Chaser, мужики всего двора не спали неделю – восхищались и завидовали. И переживали, что непонятно, где брать на него запчасти: по мнению владельцев Москвичей и Жигулей, делать это нужно было раз в месяц минимум, а с Тойотой эта задача казалась практически невыполнимой. Понятно, что фантастические W210 или умопомрачительные E38 и вовсе частенько вызывали трепет.

Разумеется, доступны все эти автомобили были далеко не всем. Даже конструктор из пары утопленных Тойот с обломками японского столба в салоне для большинства оставался мечтой. Ещё более недоступными для простого народа были новые иномарки из автосалонов, когда они появились на нашем рынке официально. И всё же о них мечтали многие. Кто-то был готов работать на трёх работах ради праворукой Corolla или на четырёх – ради W124 «на тряпке», с «вёслами» на задних дверях и с ручной коробкой, в котором от старости умер немецкий таксист. И знаете, я их понимаю: всё это были настоящие автомобили. С почти вечными моторами, с «автоматами», которые не просто служили больше ста тысяч километров безо всяких адаптаций и замен мехатроников, но и были способны пережить наш беспощадный к сложным агрегатам сервис. Эти автомобили действительно заслуживали того, чтобы о них мечтали.



Допустим, к нам вернутся Мерседесы, БМВ, Ауди и прочие Тойоты с Лексусами. Обрадует ли это меня? Само собой, очень. Но вот не спать ночами и думать, как же заработать на новый W214 (или какой он там к этому времени будет? W294, наверное) я не стану – это уже не та машина, которая способна вызвать у меня восторг. Про всякие Ниссаны с Рено лучше промолчу – они вообще не в ту дверь вошли в классе бюджетных автомобилей. И упарываться с ввозом этих машин с пробегом по всяким «серым» схемам я тоже не буду – они этого не стоят. Кстати, насчёт «корейцев» ещё бы подумал, но тоже вряд ли.

И ведь дело не в том, что современным «турбополторашкам» до М112, М113 или M52B20 – как ползком до Пекина (ну или от него). Дело в том, что на сегодня автомобиль для меня в принципе утратил ту притягательность настоящей вещи, которая у него была до начала 2000-х. А страстно жаждать планшеты я не умею, мне подавай нормальные моторы да достойные шасси, упакованные в кузова, которые отличаются друг от друга, а не занимаются каким-то юродивым косплеем. Так что возвращения брендов я, конечно, желаю, хотя и не жду, но покупать буду что-то другое. Скорее всего – проездной на общественный транспорт.