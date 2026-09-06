5 причин покупать и не покупать Honda Element

«Странный автомобиль для странных владельцев»; «Очень редкий, его никто не знает»; «Привлекает всеобщее внимание»; «Все будут смотреть на него, а не на Lexus»; «Нереально удобный и универсальный»… Все это о нем, о Honda Element. Что в нем странного и чем он так удобен? Разберемся, почитав отзывы реальных владельцев этого автомобиля.

На рубеже веков японские автомобильные компании уже уверенно обосновались на американском рынке и нашли свою аудиторию. Теперь нужно было эту аудиторию расширять, а для этого требовались машины, ориентированные на конкретные социальные группы, например – на молодежь. Именно на ее потребности ориентировалась Honda, которая начала в 1998 году работу над проектом, представленным публике в 2001-м как концепт Honda Model X. В следующем году этот концепт превратился в серийный кроссовер, получивший имя Element.

Автомобиль был построен на базе кроссовера CR-V второго поколения и получил от него 2,4-литровый двигатель K24A4 i-VTEC (166 л. с., 218 Нм) в сочетании с 4-ступенчатыми гидромеханическими коробками MZKA или BZKA, а также 5-ступенчатыми механическими коробками BZNA (для версий с системой подключаемого полного привода) или MNZA (для переднеприводных версий). Подвеска тоже была максимально унифицирована с CR-V за исключением некоторых деталей. А вот кузов не имел с CR-V ничего общего: длина стала меньше на 30 мм, колесная база – на 48 мм, колея была расширена на 44 м, а крышу и вовсе подняли на 198 мм. Борта были выполнены практически вертикальными, кузов лишился средней стойки, а задние и передние двери открывались навстречу друг другу. Из-за этого силовую структуру пришлось переработать самым серьезным образом. В отделке был использован исключительно жесткий пластик, а для сидений – влагостойкие и грязеотталкивающие ткани. Все это позволяло использовать автомобиль для перевозки грязного спортинвентаря.

Сборку автомобиля наладили на заводе Honda в городке Ист-Либерти, штат Огайо, и продавался он только в Америке и в каких-то количествах – на домашнем рынке, в Японии. Производство автомобиля продолжалось до 2011 года.

Шесть лет назад мы рассказывали об этой машине весьма подробно, но это было еще тогда, когда можно было найти автомобиль в приличном состоянии на аукционах в США и привезти его в Россию. Однако уже тогда вопрос «а стоит ли покупать автомобиль, который никогда не поставлялся к нам в страну официально», стоял более чем остро. Прошли семь лет, однако этот вопрос все еще остается в повестке, и чтобы лучше с ним разобраться, давайте посмотрим, что пишут в Сети владельцы Honda Element.

Ненависть №5: А он вам подходит?…

Прежде чем включить Honda Element в шорт-лист моделей, рассматриваемых в качестве возможной покупки на вторичном рынке, стоит четко понять: а подойдет ли эта машина лично вам? И подойдете ли ей вы с вашей системой ценностей и приоритетов.

Для начала стоит прикинуть ваше отношение к скорости и динамике. «Человек, покупающий Эль, должен понимать, для чего ему этот автомобиль и какая в его формах может быть динамика!», «Если вы не большой любитель больших скоростей и на трассе вас устроит комфортная скорость в 120-130 км/ч, то вам, возможно, машина понравится на ходу», – откровенно пишут владельцы Element.

Второй момент – ваше отношение к комфорту, точнее, к его пониманию, и требования к статусности машины. Прошу понять правильно: «пацанская тачка» – это тоже статус. Тут авторы отзывов не менее категоричны: «Важно понять, подходит ли вам данный автомобиль, потому как машина незаурядная, и владельцам она подойдет незаурядным. Если для вас в приоритете комфорт, престижность, и статусность – лучше сразу пройти мимо. Также следует понимать, что в США целевая аудитория – молодежь, поэтому все сделано, чтобы машину удешевить и в то же время сделать ее нескучной», «Не подойдет автомобиль людям пафосным, дядькам с барсетками, чтобы кожа, рожа, все дела…». Салон роскошным не называют даже самые верные поклонники: «Салон простоват, но это такая идея была конструкторов, чтобы можно было не переживать, как за мореный дуб как в Роллс-Ройсе – ах, как бы его не поцарапать. Задумывался-то он как молодежный автомобиль».

В качестве семейного транспортного средства Элемент тоже не слишком хорош: «Пенсионерам она как раз не подойдет (мало комфорта) и домохозяйкам тоже», «Подчеркну: для семьи выбор далеко не лучший». Впрочем, некоторые владельцы уверены в обратном: «Как семейный автомобиль Element – лучший выбор».

Кому же тогда подойдет эта машина? Авторы сетевых отзывов формулируют это так: «Машинка для дачника и рыболова с собаками!», «Молодым людям, тем, кто живет активно, а машину постоянно использует для перевозки велосипедов, сноубордов и прочего инвентаря – самое оно!» Впрочем, именно американская молодежь с таким образом жизни изначально и являлась целевой аудиторией модели. Понятно, что в случае, если молодая семья увлекается этим самым активным отдыхом на природе, Element вполне может и вписаться в роль семейного транспортного средства: «Каждая машина имеет свои плюсы и минусы, и эти критерии сугубо личные. Но если вы любите активный отдых или имеете двух маленьких сорванцов, или заядлый дачник, и если вы не ставите машину на пьедестал, Honda Element именно для вас. Эта машина выделяет своего владельца из общей серой массы».

При этом нужно быть готовым к неудобствам, связанным с тем, что Element – это машина для американского рынка. Например, вот с такими: «Стоит понимать, что машина – американская, поэтому есть мелкие неприятности, связанные с разными системами мер, метрической и имперской. Нет, спидометр в милях напрягать вас перестанет ровно через 3 дня (да и километровая шкала присутствует), но вот то, что бачок омывателя непонятного объема, в который чуть не влезает 5 литров, будет иногда давать о себе знать». О других минусах, связанных с американским происхождением, мы еще поговорим. Еще одним важным моментом является тот факт, что машины, привезенные с американских аукционов, как правило, выставлялись на продажу с повреждениями той или иной степени: «Просто так автомобили там не продаются, потому есть очень маленький шанс взять абсолютно целую б/у машину. Кто был в Америке и видел их автопарк своими глазами, тот меня поймет». И проверка по Carfax тут не сильно поможет – в эту базу попадают только ремонты, произведенные в официальных мастерских.

Зато тем, кому машина пришлась точно впору, очень сложно потом от нее отказаться: «Если вы тот самый человек, которому нужны плюсы этой машины, и для вас малозначимы ее минусы – вы точно столкнетесь с проблемой его последующей продажи. Но не потому, что не будет желающих или он сильно потеряет в цене (тут все строго наоборот), а просто очень тяжело подыскать замену. Автомобиль настолько харизматичен, что даже законченные прагматики, привыкшие считать транспортное средство лишь транспортным средством, прикипают к нему всей душой. По крайней мере у меня именно так и случилось, и когда по удачному стечению обстоятельств появилась возможность взять машину на порядок дороже и новую, не смог найти причин, зачем мне это делать. Ведь новых Элементов, увы, уже нет, менять свой на такой же б/у, но на пару лет моложе – тоже не увидел смысла, а ничего другого не захотелось».

В общем, как написал в отзыве один из владельцев, «это не машина. Это стиль жизни!»

Любовь №5: Такой забавный кубик

Очень многие из владельцев называют дизайн автомобиля спорным: «Говорят, дизайн спорный, но с кем спорить-то? Никто из друзей или знакомых не сказал, что не нравится, поэтому, думаю, спорщики сравнивают с Лотосами или Мазератти... Ценители…», «Внешний вид автомобиля – очень спорный, некоторые считают его милашкой сотого уровня, некоторые – кубическим уродством или картонной коробкой. Последних – не так много».

Большинство владельцев в своих отзывах оценивают внешность Honda Element вполне положительно, или по меньшей мере отдают должное его оригинальности: «Заметен в потоке, прикольный кубик»; «Машина объективно является весьма интересной с дизайнерской точки зрения и весьма оригинальной, заметно выделяющейся из общего потока»; «Внешний вид очень неординарный. Такое впечатление, что в потоке все смотрят на тебя, а не на дорогу».

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Как минимум три из четырех авторов отзывов заносят дизайн в список достоинств модели, а для кого-то его «Элик» и вовсе стал «генератором хорошего настроения»: «Осень, слякоть, все хмуро и уныло – а во дворе стоит он, веселый зелененький броневичок», «При выборе решил, что буду брать только в оранжевом цвете – всегда хотел выпендрежный цвет машины. Для Element оранжевый цвет является родным, рекламным. Я заметил, что в этом цвете особенно красиво машина выглядит в пасмурную светлую погоду – как будто светится изнутри».

Еще одним привлекающим фактором авторы считают конструкцию дверей: «Открывание задних дверей, помимо того что является "магнитом" для взглядов, очень удобно для погрузки и разгрузки автомобиля и просто незаменимо при его чистке, мойке и сушке. Опять же с детьми всегда спокойно: знаешь, что никто не откроет дверь раньше времени, так как задние двери открываются только после открытия передних».

Ненависть №4: Цена и возраст

Производство Honda Element продолжалось с 2003 по 2011 год, но автомобилей выпуска после 2008 года на нашем рынке практически нет. Все это означает, что средний возраст таких автомобилей на вторичном рынке как раз и составляет 20 лет, плюс-минус два года. А 20 лет для автомобиля такого класса является возрастом весьма почтенным. И пробеги у выставленных на продажу автомобилей тоже внушают с одной стороны уважение, а с другой – осторожность: у некоторых экземпляров он перевалил за 500 000 км, а пробегом более 300 тысяч могут похвастаться весьма многие. Конечно, автомобили Honda славятся своей надежностью, и в особенности это касается двигателей. Но определенные ограничения по ресурсу есть и у них.

Фото: Honda

«У машин 2003 года пробеги уже подбираются к 300 тысячам, поэтому неминуемо сталкиваешься с расходом масла от 500 до 1000 граммов на 1000 километров, плюс общеизвестная болезнь с износом кулачков выпускного распредвала и вытянутая цепь». В какой-то мере смягчает проблему то, что владельцы Honda Element никогда не испытывали особых проблем с доступностью запчастей и расходников по той простой причине, что конструктивно автомобиль практически полностью аналогичен популярному кроссоверу CR-V второго поколения: «Есть достаточно много хороших аналогов корейского производства, некоторые из которых ходят зачастую дольше оригиналов». Все это положительно сказывается на техническом состоянии даже весьма возрастных машин. Впрочем, есть и детали, уникальные для модели: «Даже при условии базы от CR-V по ходовой есть индивидуальные запчасти, например, передние амортизаторы». И стоят запчасти довольно дорого.

Куда более серьезным отрицательным фактором владельцы считают сложившиеся цены на этот автомобиль: «Машина – идеал и мечта. К сожалению, все портит заоблачный ценник», «Автомобиль как раз отвечает моим требованиям....кроме цены. 20-летний Эль за 1 млн – это уже перебор». Да, в 2026 году 550 тысяч за постаревший на 15 лет автомобиль уже выглядит не столь привлекательно, не говоря уж о ценах в миллион и более.

Хотя некоторые считают, что все не так уж плохо: «Машина действительно выглядит дороже, чем стоит. Еще при регистрации в ГИБДД мне один интересующийся мужик так и сказал: ни фига себе, 530 тысяч, а выглядит на миллион! Приятно было, конечно».

Опять же, сказывается и фактор американских аукционов: «Вся проблема в том, что америкосы очень неаккуратны в обращении с автомобилями, и машины после трех лет эксплуатации приходят в непотребный вид. Конечно, убить двигатель или ходовую за это время довольно сложно, учитывая, что это Honda, но салон приводится в такое состояние, что русскому человеку сложно решиться расстаться с 25-28 тысячами долларов». Это было написано достаточно давно, а сегодня остается надеяться на то, что предыдущие владельцы приложили руки и вложили финансы в доведение машин до ума.

Любовь №4: Ты еще крепкий старик…

Конечно, рассчитывать на то, что владельцы будут хвастаться в стиле «владею с 2007-го, поехал 300 тысяч, и только плановые ТО» было бы по меньшей мере наивно – за прошедшие годы «Элементы» и ломались, и чинились. Тем не менее трое из четырех авторов отзывов считают главным плюсом модели именно традиционную хондовскую надежность: «Главное – надежность. Ни разу не подводила в дороге. Всегда доезжал на ней до дома», «Безумно надежная (при регулярном и своевременном обслуживании). Расстался с ней на пробеге более 500 тыс км, все еще на отличном ходу».

Минимум хлопот доставляет кузов: «Хорошая коррозионная стойкость. Пластиковые элементы очень практичные и удобные в использовании», «Кузов сделан еще из того самого "честного" металла. Он реально жесткий, и толщина стенок с запасом. По крайне мере на мойке отмечали, что двери не проминаются от легкого нажатия, как на новых машинах». Хотя кто-то может и пожаловаться: «Как и все Хонды, потихоньку гниет, пришлось переваривать».

Особенно хвалят двигатели: «Один из больших плюсов: все хондовские моторы – одни из самых надежных», «Двигатель К24А4 безумно надежен при должном уходе». Достаточно типичный список ремонтов автомобиля с пробегом более 800 000 километров выглядит так: «Владею с 2007 года. В 350 000 км поменял первый пакетник (1,2 передачи). Мотор родной – замена маслосъемных колпачков, регулировка клапанов. Вырезали катализатор. В 500 000 км– ремонт полного привода. Окончательно полетела магнитола, поставил мультимедиа 10 дюймов. В 750 000 км переварил пороги. На сегодня пробег 813 000 км. Все работает, все устраивает, машина приносит радость и удовольствие каждый день».

Очень важным фактором является ремонтопригодность и доступность запчастей. Про то, что к Honda Element подходят многие детали от CR-V, я уже писал, и владельцы с этим согласны: «Запчасти всегда в наличии и достойного качества. Ремонтопригодный автомобиль!», «Многих пугает перспектива покупки модели, не продаваемой официально в России, из-за перспективы попасть на дефицит запчастей. Только не с Элементом! Двигатель от Аккорда, все остальное от CR-V либо полностью совместимо. Так что даже если что-то поломается, с запчастями никаких проблем нет».

Вот только цены на запчасти их не радуют: «Достаточно дорогие запчасти в нынешних реалиях», «Если вы берете Эль после неблагонадежного хозяина, и он ну ничего с ним не делал, то готовьтесь к тратам. Полностью перебрать подвеску на оригинал ну очень дорого!», «По ценам оригинал кусается очень. Но зато поставил и забыл».

Что чаще всего выходит из строя? Есть проблема с задней подвеской: «Задние верхние рычаги нерегулируемые, то есть развал не поддается регулировке, а количество сайлентблоков таково, что при их «усадке» и проседании пружин, что происходит после довольно небольшого пробега, задние колеса становятся "домиком". Лечится установкой неоригинальных регулируемых рычагов и проставок под задние пружины».

При всей своей надежности определенного вмешательства может потребовать и двигатель: «Мотор К24А популярен, надежен и неприхотлив, но только при условии, если поломки предупреждать и менять все вовремя согласно графику ТО», «Двигатель имеет цепной привод – и это несомненный плюс, но вот система i-VTEC на неновых машинах может преподнести много сюрпризов. У меня покоцаны и верхний, и нижний распредвалы, запчасти с работой озвучили в 30 000 рублей», «Износ распредвалов происходит из-за масляного голодания, так как в этот двигатель надо лить 0W20 или 5W30. В противном случае при прогреве двигателя (до рабочей температуры) происходит масляное голодание и износ. А еще клапаны надо регулировать».

Среди прочих проблем упоминаются опоры двигателя, передние балансиры, опоры передних стоек, жор масла (движки ходят много, это и логично), подшипники ступицы, закисшие суппорта, датчики ABS и ссохшиеся прокладки дверей, компрессор кондиционера. Но – по возрасту, а для своего возраста многие Honda Element действительно выглядят на редкость бодро.

Ненависть №3: Автомат, расход и динамика

Honda Element – это далеко не спорткар и даже не хот-хэтч, и это подтверждают практически все владельцы: «Машина довольно тяжелая, а К24А4 на 162 л.с. даже на механике разгоняет машину очень вяло, да и на трассе запаса мощности почти нет», «На Элементе гонять как-то не принято, да и некайфово. Машина высокая, подвеска мягкая и сиденье – домашним креслом». В гораздо большем числе отзывов авторы просто отмечают, что динамика достаточная: «В городе динамики хватает, уверенный быстрый старт гарантирован», «Машина для спокойной езды, но 162 л.с., не задумываясь, дадут уверенно ускориться с 60 до 130», «Прошел на ней более 200 тысяч километров. Комфортно ехать до 140 км/ч».

Тут сказываются два фактора: «короткая» коробка и не лучшая аэродинамика: «Аэродинамика автомобиля – на уровне кирпича, и довольно "короткий" автомат делают езду на скорости свыше 130 км/ч занятием весьма затратным, так как расход топлива увеличивается несуразно», «Из-за квадратной формы кузова и лобового сопротивления двигатель работает на пределе мощности уже на 130-140 км/ч».

Что же касается коробки, то тут особенно отличается 4-ступенчатый вариант. С одной стороны, она адаптивная и очень надежная: «Подстраивается под манеру вождения. Если агрессивная езда, то она переключается позже и едет пободрее. Когда жена поездит, то я после нее никак не могу Элика разогнать, он вялый какой-то. А когда она после меня садится, то говорит "Машина какая-то бешеная"», «На ходу коробка ведет себя, как на легковом авто (переключает бодро и своевременно, есть кнопка O/D». Но вот то, что короткие передаточные отношения заставляют мотор крутиться даже на умеренных скоростях – это факт. Даже в случае наличия пятой передачи: «Короткая коробка передач: 130 на 5-й – это 4000 оборотов», «100 км/ч – 2900 об/мин, 120 км/ч – 3100 об/мин. Дальше у машины появляется непомерный аппетит, и расход увеличивается до 15 л/100 км».

Element не слишком-то радует своих владельцев экономичностью. В лучшем случае им удается удержаться в рамках среднего расхода на уровне 10-12 л/100 км. А вот любителей быстрой езды машина огорчает: «На высокой скорости из-за формы кузова расход бензина уходит за 15 литров, поэтому за выигрыш по времени придется платить», «Если тошнить 90-100, то расход примерно 9-10. На скорости 140 расход будет примерно 14-15 л/100 км». Высоким оказывается и расход в условиях плотного городского трафика: «В городе сильно зависит от степени стояния города и времени года, в среднем от 14 до 18 литров на 100 км».

Любовь №3: Внутри – больше чем снаружи

«Кубические» формы Honda Element, из-за которых его дизайн называют спорным и которые являются одной из причин высокого расхода топлива, появились не просто так – они дают владельцам огромный внутренний объем и позволяют говорить, что машина действительно внутри больше, чем снаружи.

«Места много, как в автобусе – для любого "богатыря" хватит. Сначала думаешь, что это место – лишнее, а теперь в других автомобилях чувствую себя, как в клетке – объема не хватает»; «Первое впечатление было, что едешь за рулем грузовика – так много места (особенно надо головой) я еще ни в одной машине до этого не видел»; «Салон – что сказать, он огромен!», – восторгаются авторы отзывов.

Вольготно чувствуют себя не только обитатели первого ряда: «Места и спереди, и сзади много, сзади можно сидеть нога на ногу, спинки регулируются до состояния кровати, и огромный плюс, что посадка задних пассажиров выше передних сидений– дорогу им видно как на ладони».

Важно, что объем поддержан широчайшим возможностями трансформации: «За счет багажника и массы крючков и полок машина абсолютно четко ассоциируется с этаким туристом с огромным и удобным рюкзаком. Я не встречал еще машины в форм-факторе паркетника удобнее в плане салона, его объема и трансформаций».

Ну а про грузовые возможности Element владельцы пишут исключительно с восторгом: «По вместимости в грузовом режиме – почти Газель. Например, без проблем возил в ней два скутера»; «Подстаканники передних пассажиров на полу, что позволяет возить двухметровые предметы или мотоцикл, поместив колесо между передними пассажирами»; «Вместительность салона такова, что позволяет отправиться в путешествие трем человекам с тремя велосипедами внутри машины. Или перевезти 28 пачек ламината, накинув еще пару мешков строительных смесей. Или увезти на дачу холодильник 1,7 метра высотой и еще кучу скарба».

Очень многие владельцы используют этот автомобиль для путешествий и выездов на природу, и это им очень нравится: «Трансформация салона позволяет использовать машину как кемпер», «Палатка не нужна – салон позволяет с комфортом спать вдвоем внутри, разложив сидушки, или можно поднять задние и положить на пол матрас».

Конфигурация салона дарит довольно неожиданные возможности: «Отсутствие консоли и тоннеля между пассажирами дает дополнительное пространство и свободу перемещения по салону. Для не самого крупного пассажира не составит никаких затруднений перейти с заднего кресло на переднее».

Наконец, внутреннее пространство дает огромное поле для творчества и усовершенствований: «Салон – поле для доработок. Можно придумать кучу всего, как индивидуализировать машину и куда чего прикрепить или переделать. Кто-то вместо огромного отсека для мелочевки и очков на потолке ставит рацию, кто-то между передними креслами штатно устанавливает холодильник, благо расстояние между ними это позволяет. В общем, каждый может придумать что-то для себя».

Ненависть №2: Обзорность, свет и стекло

Естественно, у автомобиля нашлись те черты и конструктивные особенности, которыми владельцы Honda Element были весьма недовольны. Прежде всего речь идет о головном свете: «Свет головной – полное барахло. Полировка фар и новые лампочки (типа +60% и т.д.) помогают максимум на полсезона. Ксенон – нельзя с нашими законами. Многие ставят линзы, но опять же под галоген», «Свет – весьма хилый, как и на любой машине с американского рынка». Но если нельзя, но очень хочется, то все-таки потихоньку можно: «Поставил биксенон APP, цоколь там Н4. Туманки тоже сам делал, благо подходят стандартные 90 мм. Их море в автомагазинах, хондовские родные не обязательно покупать».

Зеркала тоже получили свою долю критики и за большие слепые зоны, и за необходимость самостоятельно решать вопрос с запотеванием и обмерзанием: «Обзорность в боковых зеркалах очень плохая, прямо ужас»; «Зеркала, несмотря на нормальный размер, требуют дополнительных движений головой, либо замены на сферические. Последнее очень рекомендовано проводить вместе с установкой их подогрева»; «Второй минус – это родные боковые зеркала, стекла в них стоят не пойми какие, в которых мертвые зоны были размером с две машины! Полечил это установкой на клубном сервисе других зеркальных элементов, заодно установил и подогрев боковых зеркал».

Добавляют проблем с обзорностью и массивные передние стойки: «Не понравились наглухо слепые боковые зеркала и очень широкие передние стойки, за которыми может спрятаться полтора человека. Впоследствии пару раз на пешеходных переходах из-за этих стоек чуть не проехался по ногам пешеходам», «Передние стойки огромны! За ними может спрятаться не только пешеход, но и мотоциклист, а в некоторых случаях и мотоцикл с коляской».

Наконец, многие упоминают в списке недостатков модели расположенное почти вертикально ветровое стекло, которое очень часто страдает из-за встреч с камешками, летящими из-под колес встречных и попутных машин: «Лобовое стекло – расходник. Любой мелкий камень из-за угла наклона может привести в сколам и трещинам. На своей машине за первые полгода пришлось один раз ремонтировать сколы, и один раз полностью заменить», «Минусом является лобовое стекло, которое из-за вертикальности быстро покрывается сколами, на моей машине лобовое треснуло в двух местах».

Конечно, у этого хора критиков нашлись и оппоненты: «Обзорность в автомобиле великолепная – не верьте трепу!», но их голоса в общей массе отзывов звучат довольно слабо, а критика кажется более аргументированной.

Любовь №2: Не джип, но лезет

Проходимость Honda Element оказалась весьма дискуссионным параметром. Одни владельцы были от нее в полном восторге и считали чуть ли не главным достоинством: «Это именно что джип, а не паркетник, на бездорожье он может многое»; «Проходимость, как у танка!»; «Удивительно ползает по склизкой каше из глины и грязи, но без колеи – Нива хуже едет!»

Очень важной считают владельцы и защищенность кузовных деталей пластиковым обвесом: «Пластиковый обвес снаружи очень прочный, можно не бояться клумб, столбиков и прочего. Моя тачка карабкалась в горах Кавказа, вязла в тверских болотах, буксовала в приокских равнинах, носилась по грунтовкам Калужской области». Опять же, как написал один из владельцев, «можно не бояться мелких ДТП, когда в тебя въезжает очередная курица».

В то же время есть и вполне объективные ограничения, касающиеся прежде всего геометрической проходимости. На первый взгляд, все выглядит неплохо: короткие свесы, большой просвет под передним бампером… Но на самом деле ситуация не такая уж шоколадная, и владельцы пишут об этом вполне откровенно: «Клиренс – пузотерочный, 17,5 см. При этом самые торчащие части – это бензобак и выхлопная система. И то, и то лучше не бить, поэтому, несмотря на короткие свесы, чисто геометрически проходимость машины оставляет желать лучшего», «бордюр чуть повыше не переехать, чем-нибудь обязательно зацепишь, либо баком, либо задними рычагами». Отмечают и то, что автоматическая коробка Honda Element в принципе не рассчитана на эксплуатацию вне дорог, и проблемы с работой полного привода: «Полный привод реализован весьма архаично, и к тому времени, когда зад подключится, перед успеет пробуксовать и в песке, например, зарыться. Поэтому не стоит на него сильно полагаться», «Конечно, это не джип, и подключаемый задний привод нужен не для бездорожья, а для уверенной езды, например, по размытому проселку или зимой».

Фото: Adventure Truck

Но и на скользкой дороге автоматически подключаемый полный привод может выкинуть фортель, в доли секунды изменив характер управляемости автомобиля: «Автоматически подключаемый полный привод на Element, на мой взгляд, – весьма спорное решение. Если на зимней дороге переднее колесо начинает проскальзывать на льду или на снегу, то резко подключается задняя ось, и дальнейшее поведение машины предугадать очень непросто, а если это происходит на скорости и в повороте, то высока вероятность оказаться на встречке или в кювете», «Едете вы в дождь 100 по трассе, и тут лужа. Вы ловите водяную яму, машина думает, что вы не гоните 100, а буксуете, и резко включает все колеса! Вас выкидывает куда угодно, и вы летите, молясь и крестясь, либо в овраг, либо на встречку, либо в столб. Половина Элементов по этой причине и битые. За время владения как минимум два раза вот так улетели».

Но большинство владельцев все же достаточно высоко оценивают и проходимость Honda Element, и его полный привод: «Это, конечно, не джип. Но подключаемый привод иногда вытягивал из снежной каши или грязи», «Это не полноценный внедорожник. Но при наличии хорошей резины и опыта вождения очень достойно лезет по грязи, снегу, каше. Зимой в городе по неочищенным дорогам просто класс. Полный привод работает когда надо».

Ненависть №1: А мне комфорта маловато

Даже вполне лояльные в отношении модели владельцы могут указывать в отзывах на конкретные недостатки. Например, многие из них сетуют на жесткость подвески Honda Element: «Чуть жестковата подвеска, особенно на лежачих полицейских», «Жесткий, сейчас, когда дороги все раздолбаны, каждая ямка отдается в салон».

Влияет на ездовой комфорт и высокая чувствительность к боковому ветру: «Боковой ветер ее дергает так, что кажется – сейчас с дороги полетишь!».

А вот с критикой шумоизоляции авторы отзывов весьма единодушны: «Тишины в салоне ожидать не стоит – про шумоизоляцию на заводе просто забыли, она там на уровне чуть выше, чем на Ладе»; «Шумоизоляция отсутствует напрочь. Машину я получил в середине декабря. На дороге дрянь, все брызги от колес были отчетливо слышны в салоне, да и двигатель тоже»; «Шумоизоляцию делал сам, причем мне это доставляло даже удовольствие. Результат хорош, в машине тихо, в кузовах такого типа шум идет в основном с арок задних колес, и это место я хорошо заклеил». А еще владельцы отмечают, что «полное отсутствие шумоизоляции компенсируется достаточно неплохим штатным звуком».

Тут, впрочем, есть свои проблемы. «На механике нет штатного сабвуфера, вместо него стоит пластиковый кожух с нишей для мелочей. Но на разборках его очень легко найти и установить на штатное место. А если установить еще хороший усилок, заменить динамики в дверях и воткнуть голову 2din, то получается очень достойно. Плюс на экран можно вывести камеру заднего вида, что значительно облегчает маневрирование высокого Элемента», – пишет один из владельцев. Ну и традиционные для автомобилей американского рынка проблемы с частотами FM-радио тоже присутствуют: «Радио работает только на американских нечетных частотах. То есть, какое-нибудь 104,2 не получится выставить, только 104,1 или 104,3. Для машин старше 2006 года это лечится, новее – только заменой».

Многие отмечают в числе недостатков и материалы, которыми отделан салон: «Весь салон – пластиковый, кроме сидений и потолка»; «Багажное отделение ничем не отделено от основного салона. Слышимость побрякивания всего, что лежит в багажнике, соответствующая»; «Пластик весь жесткий и местами требует доработки. Например, съемные панели, закрывающие шарниры задних сидений, пока не прикрепил к ним резиновые уплотнения, откровенно гремели при тряске».

Есть замечания и к эргономике. Например, кто-то может посетовать, что руль регулируется только по высоте, но не по вылету. Рабочее кресло водителя достаточно удобно, но кому-то может не хватить отсутствующей боковой и поясничной поддержки: «не сиденье, а домашнее кресло с подлокотниками!», «сидения в меру жесткие... У водительского сидения мало выражены боковая и поясничная поддержки». Но тут все, конечно, индивидуально, и кому-то найти удобную посадку за рулем Honda Element может оказаться достаточно сложно: «Сидения не очень удобны, я для себя нашел только одно удобное положение, но за 10-15 тысяч рублей можно купить сиденья от CR-V, которые намного лучше».

Хуже обстоят дела с комфортом на заднем ряду. С одной стороны, обитатели второго ряда получают огромное пространство для ног: «Сзади пространства от коленей заднего пассажира до спинки переднего кресла еще сантиметров 20!». Но с другой, «подушка заднего сидения короткая, что не очень удобно для сидящих». Да и вообще для кого-то два места на втором ряду – это слишком мало: «Задние сидения разлинованы под двоих – это минус, с детскими сидениями третий человек там вряд ли поместится».

Есть определенные жалобы и на удобство посадки на задний ряд: «Посадка на задний ряд пожилым людям сложновата», «При наличии огромных пространств высоким пассажирам не очень комфортно, так как залезать назад неудобно». В одном из отзывов автор написал, что такая посадка «превращается в настоящую Камасутру».

Есть претензии и к оснащенности. Причины этого понятны: «Поскольку этот автомобиль проектировался как молодежный, в базовых версиях есть всего две комплектации: DX (пустая, как барабан, без люка, литых дисков и прочего) и EX. Все остальное – дополнительные эйрбеги, всякие там шторки, противотуманные фары, брызговики, широкий подлокотник с отделениями и прочая, и прочая – это опции, а америкосы не очень-то любят на них разоряться. Поэтому практически все эти машины приходили к нам в базовой комплектации». Поэтому нашим водителям многого не хватает: «Нет подогрева сидений», «Нет прикуривателя и пепельницы». Ну и всякие мелочи: «Карманы в дверях маленькие и ни на что не годные: мелочевка проваливается через большие ячейки решетки, а крупное ничего не помещается».

Любовь №1: Практично, гигиенично и универсально

«Надежная, проходимая, нереально удобная и вместительная»; «Нереально удобная машина, вместительная, неплохо управляется для своих габаритов. Мощность двигателя достаточна для уверенных обгонов»; «Отлично и на дачу, и в поход, и по городу»; «Практичная и надежная машина. Удобные двери-"бабочки", классная багажная дверь»; «Салон отлично моется и убирается, износостойкая ткань на сидениях», – так владельцы оценивают Honda Element в целом, и ключевыми моментами здесь оказываются практичность и универсальность.

Жесткий пластик, которым отделан салон, конечно, не способствует престижу и комфорту, но в плане практичности он очень хорош! «В качестве компенсации за жесткий пластик везде, где только можно, и отсутствие тряпочной обивки вы получаете возможность мыть салон керхером или шваброй, при этом не боясь сырости», «Вымывается за полчаса после того, как двое детей в осеннее-весеннее время за два дня умудряются загадить салон так, что он выглядит, как будто его не чистили полгода. Пол мою из шланга, не боясь… Вода уходит через сливы и нигде не скапливается».

Фото: Honda

Безусловно, возможности трансформации салона являются «главным калибром» Honda Element: «Салон-трансформер – это вообще здорово, если вы любите активный отдых, имеете нескольких детей или являетесь заядлым дачником. Комбинаций масса, но чаще всего используем "задний квадрат". Очень многим нравится люк: «Посадка сзади шикарная... Спинку приспустил, ножки вытянул и наслаждаешься поездкой, поглядывая в люк над собой. Да-да! Люк – над задними сиденьями! Его можно открыть, или вообще снять. 2-3 минуты – и он уже в руках».



Хвалят владельцы и способ открывания двери багажного отсека: «Откидной задний борт – это вообще песня! Он открывает возможности перевозки негабаритов, посиделок на пикнике, максимально удобной погрузки и разгрузки. А по салону много крючков и кронштейнов для крепления грузов», «крышка багажника состоит из двух створок, что очень удобно при перевозке негабаритных вещей».

Можно еще долго цитировать то, что написали владельцы, но в целом все сводится именно к практичности, универсальности и вниманию конструкторов к каждому отдельному элементу этого Элемента (уж простите за тавтологию): «Машина необычная и очень многофункциональная – особенно если у вас есть дети или вы любите активный отдых», «По сути, это уникальный автомобиль, подобных которому нет: это и паркетник с хорошим клиренсом, и семейный минивен с отличными возможностями трансформации салона и его уборки. Двери и посадка задних пассажиров вообще вне конкуренции, ну и, конечно, некрашеные крылья!»