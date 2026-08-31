500 лошадей стали нормой: почему гонка за мощностью потеряла смысл

Мощностью в 300 лошадиных сил сегодня никого особо не удивишь. 400 – тоже. 500 – ну, хорошо, уже интересно, рассказывайте дальше. Китайский автопром вообще решил, что гибридному семейному кроссоверу желательно иметь столько мощности, сколько раньше требовалось настоящему спорткару – просто посмотрите характеристики каких-нибудь Voyah, Lixiang или Wey.
А потом эти пятиметровые паркетники выезжают утром на работу и… едут со средней скоростью 23 км/ч. Серьёзно, именно так мне писал бортовой компьютер на Лисяне. В лучшем случае. Потому что впереди пробка, справа автобус, слева человек на Солярисе, который уже сорок минут безуспешно пытается перестроиться. Впереди светофор, на котором красный длится дольше, чем некоторые браки.
И вот вы сидите за рулём автомобиля с динамикой, способной впечатлить владельца Porsche, но ползёте вместе со всеми со скоростью велосипеда, который очень устал. Мы стали делать автомобили, способные разгоняться до сотни за две секунды, а затем построили города, в которых этот разгон негде использовать.
Причём производители кроссоверов продолжают соревноваться в мощности. В характеристиках появляется всё больше лошадиных сил, а в реальной эксплуатации всё чаще важнее оказывается не сумасшедшая динамика разгона, а насколько быстро он умеет остановиться перед очередным затором.
И тут возникает вопрос: а зачем пятиметровому семейному кроссоверу вообще нужны 500 сил? Чтобы уверенно обгонять? На трассе – конечно. Чтобы выехать из грязи? Иногда. Чтобы таскать прицеп? Возможно. Но если 90% времени автомобиль используется для поездок по маршруту «дом – работа – магазин – дом», то большая часть этого табуна просто сидит под капотом и скучает.
Причём за удовольствие иметь этот табун лошадей под капотом приходится платить. В России транспортный налог по-прежнему зависит от мощности, а для автомобилей мощнее 250 л.с. федеральная ставка составляет 150 рублей за каждую силу. Да, налог на последовательные гибриды в силу особенностей законодательства весьма невелик, но в случае параллельных гибридов придётся раскошелиться.
Получается прекрасная сделка: мы платим за 500 лошадей, кормим их дорогим бензином, облагаем налогом, а потом выпускаем на прогулку, где они вынуждены стоять в пробке. Это как купить билет на Формулу-1, приехать на трассу и весь день просидеть на парковке.
Конечно, мощность – это не только максимальная скорость. Мощный автомобиль приятнее ускоряется, легче обгоняет, спокойнее чувствует себя на трассе. И я вовсе не предлагаю пересадить всех на 100-сильные малолитражки и выдавать каждому водителю справку о праве на третью передачу. Но автомобильная индустрия явно попала в ловушку собственного успеха.
Машины научились ездить быстрее, чем нам разрешают правила и состояние улично-дорожной сети, быстрее, чем позволяет трафик, и зачастую быстрее, чем… вообще требуется человеку. В результате главным показателем современного автомобиля постепенно становится не мощность, а способность водителя найти место, где эти 500 сил наконец перестанут чувствовать себя безработными.
И, судя по городскому трафику, самый быстрый автомобиль будущего – это тот, который первым найдёт объезд пробки.
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Моё мнение по теме: можно сколько угодно рассуждать про пробки и 23 км/ч, но достаточная мощность мотора - это действительно важная и нужная вещь для современного автомобиля. Похожим образом можно охарактеризовать такие опции, как дальний свет и система ABS. Требуются они редко, да и, можно и вообще без них обходиться, но представить безопасную езду без них сложно, как и назвать их излишеством.
Другое дело, что это такое - достаточная мощность ? Я считаю, оптимальный минимум, когда у автомобиля энерговооруженность составляет 100 л.с. (+-10 л.с.), на 1 тонну массы. Если есть 110-160 л.с., на тонну массы - то это уже прям хорошо. Всё, что выше - уже можно считать неким роскошным излишеством. Всё, что ниже - можно назвать "овощной" динамикой. Калькуляция, конечно, грубая и не учитывает тип мотора/трансмиссии, аэродинамику и т.д., но, ИМХО, отражает суть очень неплохо.
Хороший понт - дороже денег! По этому и берут.
Объективно, большая мощность нужна для комфортного и уверенного обгона на двухполосных дорогах и для бодрого ускорения, когда встраиваешься в поток на полосе разгона. В остальном - это просто приятное ощущение в процессе вождения, пользы как таковой не несёт.
Куда страннее, что все теребонькают на время 0-100. Я не могу представить ни единой ситуации, когда мне понадобилось бы с места нажать педаль в пол. Ограбление банка и спасение от цунами оставим в виде исключений.
Эластичность куда важнее, согласен. Но и разгон с места - тоже важная штука. в городском трафике. И не только чтобы кого-то "наказать" со светофора. 😂