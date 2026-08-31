500 лошадей стали нормой: почему гонка за мощностью потеряла смысл

Есть в современном автомобиле одна трогательная деталь. Мы продолжаем покупать всё более мощные машины, хотя использовать их мощность в обычной жизни примерно так же полезно, как поставить на квадроцикл двигатель от реактивного истребителя.

Мощностью в 300 лошадиных сил сегодня никого особо не удивишь. 400 – тоже. 500 – ну, хорошо, уже интересно, рассказывайте дальше. Китайский автопром вообще решил, что гибридному семейному кроссоверу желательно иметь столько мощности, сколько раньше требовалось настоящему спорткару – просто посмотрите характеристики каких-нибудь Voyah, Lixiang или Wey.

А потом эти пятиметровые паркетники выезжают утром на работу и… едут со средней скоростью 23 км/ч. Серьёзно, именно так мне писал бортовой компьютер на Лисяне. В лучшем случае. Потому что впереди пробка, справа автобус, слева человек на Солярисе, который уже сорок минут безуспешно пытается перестроиться. Впереди светофор, на котором красный длится дольше, чем некоторые браки.

И вот вы сидите за рулём автомобиля с динамикой, способной впечатлить владельца Porsche, но ползёте вместе со всеми со скоростью велосипеда, который очень устал. Мы стали делать автомобили, способные разгоняться до сотни за две секунды, а затем построили города, в которых этот разгон негде использовать.

Причём производители кроссоверов продолжают соревноваться в мощности. В характеристиках появляется всё больше лошадиных сил, а в реальной эксплуатации всё чаще важнее оказывается не сумасшедшая динамика разгона, а насколько быстро он умеет остановиться перед очередным затором.

И тут возникает вопрос: а зачем пятиметровому семейному кроссоверу вообще нужны 500 сил? Чтобы уверенно обгонять? На трассе – конечно. Чтобы выехать из грязи? Иногда. Чтобы таскать прицеп? Возможно. Но если 90% времени автомобиль используется для поездок по маршруту «дом – работа – магазин – дом», то большая часть этого табуна просто сидит под капотом и скучает.

Причём за удовольствие иметь этот табун лошадей под капотом приходится платить. В России транспортный налог по-прежнему зависит от мощности, а для автомобилей мощнее 250 л.с. федеральная ставка составляет 150 рублей за каждую силу. Да, налог на последовательные гибриды в силу особенностей законодательства весьма невелик, но в случае параллельных гибридов придётся раскошелиться.

Получается прекрасная сделка: мы платим за 500 лошадей, кормим их дорогим бензином, облагаем налогом, а потом выпускаем на прогулку, где они вынуждены стоять в пробке. Это как купить билет на Формулу-1, приехать на трассу и весь день просидеть на парковке.

Конечно, мощность – это не только максимальная скорость. Мощный автомобиль приятнее ускоряется, легче обгоняет, спокойнее чувствует себя на трассе. И я вовсе не предлагаю пересадить всех на 100-сильные малолитражки и выдавать каждому водителю справку о праве на третью передачу. Но автомобильная индустрия явно попала в ловушку собственного успеха.

Машины научились ездить быстрее, чем нам разрешают правила и состояние улично-дорожной сети, быстрее, чем позволяет трафик, и зачастую быстрее, чем… вообще требуется человеку. В результате главным показателем современного автомобиля постепенно становится не мощность, а способность водителя найти место, где эти 500 сил наконец перестанут чувствовать себя безработными.

И, судя по городскому трафику, самый быстрый автомобиль будущего – это тот, который первым найдёт объезд пробки.