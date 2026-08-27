Несмотря на то, что мойки самообслуживания сейчас работают чуть ли не на каждом углу, многие так толком и не научились ими пользоваться и тратят деньги зря. Рассмотрим основные ошибки, из-за которых вы уезжаете с «самомойки» недовольным на грязной машине и в мокрых брюках.

Когда-то популярный сегодня формат автомойки самообслуживания был удивителен и непривычен для российских водителей. Первый такой сервис открылся в 2006 году в Краснодарском крае, однако поначалу дело шло весьма туго: наши люди эту штуку не оценили. Даже через десять лет в Москве из порядка 2,5 тысяч существовавших на то время автомоек тех, что предполагали самообслуживание, насчитывалось менее полусотни. Сегодня же народ к ним привык, полностью распробовал, и такую услугу можно получить и в любом провинциальном городишке, и даже на многих трассах вдали от населенных пунктов.

В чем разница?

Чем технически отличается «самомойка» от обычной автомойки, где вы просто ждете на диванчике перед телевизором, пока шустрые ребятишки в ЭВА-сапогах приводят автомобиль в достойный вид? На первый взгляд может показаться, что ничем. Тот же шампунь, те же пистолеты, вода, иногда – воск… Но на самом деле отличия весьма значительны. Первое: на любой «самомойке» значительно ниже давление воды в пистолете, чем на профессиональной автомойке. Это обусловлено экономией ресурса насосов высокого давления, снижением расхода воды, а также безопасностью, потому что моечные посты открыты, зачастую не контролируются, и закинуть монетку, чтобы включить пистолет, теоретически могут даже дети. А полноценный моечный пистолет способен разрезать струей утеплитель на крышке капота, как ножом. Второе: на любой «самомойке» концентрация моющего средства, щелочного пенного шампуня, весьма низка. Причина та же самая: на первый план опять выходит жесткая экономия расходников.

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Именно эти два момента и определяют качество мойки кузова автомобиля. Чем ядренее шампунь и выше давление воды в пистолете, тем лучше итоговый результат. Но действительно мощного напора и реально концентрированного шампуня на «самомойке» вы не встретите – увы, такова специфика бизнеса этой сферы услуг. Разве что на недавно открытых мойках в целях рекламы могут отрегулировать пистолеты и дозаторы пены на максимум. Но лишь временно.

Так можно ли в существующих условиях качественно отмыть кузов автомобиля с использованием собственных рук, оборудования и расходников «самомойки», сэкономив при этом деньги? Давайте разберемся!

Арифметика

Начнем не с практики, а с арифметики. Надо понимать, что на мойке самообслуживания даже с жиденьким шампунем и хиленьким напором воды можно отмыть любую грязь. Вопрос: за какое время и за какие деньги? Даже самая бестолковая мойка сделает автомобиль, не видевший водных процедур год, идеальным за 10-15 циклов. Но цена этой процедуры с поминутной тарификацией окажется золотой.

Запомните: «самомойка» – вещь не для сильно грязных машин. Она подходит только для слабо- или среднезагрязненных автомобилей. При достижении некоторого порога экономить с жиденьким шампунчиком и слабеньким пистолетом нецелесообразно – разумнее будет отправиться к мойщикам-специалистам.

Пользуясь мойками самообслуживания, обязательно просчитывайте выгоду этого процесса с учетом реальной загрязненности кузова. Это умение приходит с небольшой практикой. Возьмите за основу цену помывки вашего автомобиля сотрудниками-мойщиками. По-хорошему, стоимость самостоятельной помывки не должна превышать сумму от одной второй до двух третей от стоимости мойки как услуги. В этом случае процедуру можно считать выгодной и оправданной для регулярного применения. Если, конечно, качество конечного результата хотя бы более-менее идентично. А если вы поработали сами, потратили сумму, близкую к стоимости обычной мойки, и получили в конечном итоге не слишком чистую машину и влажные и грязные от брызг одежду и обувь, то смысла в «самомойке» нет. Ибо незначительная экономия на услугах мойщиков-профессионалов не стоит полученного сомнительного результата.

Правда, подчеркнем, что эта арифметика имеет «географическую зависимость»! Цена мойки как услуги для одного и того же автомобиля может существенно различаться в провинции и в мегаполисах, а вот «самомойки» имеют гораздо меньший разброс цен за минуту использования.

Тактика

Общение с многочисленными мойщиками-профессионалами, собственный опыт и известные особенности устройства и работы «самомоек» предполагают три наиболее рациональные схемы их использования. Первые два просты и достаточно очевидны, а третий – поинтереснее и заслуживает особенного внимания.

Тактика №1: мойка «одного цикла»

Наиболее сбалансированный вариант по соотношению «деньги-трудозатраты-результат» подходит для слабозагрязненных машин: свежезапыленных, с многодневной запыленностью, с недавно высохшим налетом от дождливой дороги и так далее. В этом случае шампунь наносится на сухой кузов и смывается чистой водой. С мойкой седанов и хэтчбеков B и C-классов, а также малых кроссоверов можно с определенным опытом укладываться в 6-8 минут работы. Главное – тщательно залить автомобиль шампунем, без пропусков, хорошо пролить низ бамперов, пороги, спицы дисков. Не суетиться и дать щелочной пене полноценно отработать, поставив таймер отсчета времени на паузу. Пена должна начать слегка – пятнами – подсыхать, и вот тогда следует переходить к смыванию.

Тактика №2: мойка «полуцикла»

Тут все еще проще. Такое практикуется в грязные и слякотные периоды года – ранняя весна, поздняя осень, зимние оттепели. Представляет собой просто экспресс-удаление чистой водой густой влажной грязи или снега без нанесения шампуня и без цели получить чистый кузов, поскольку интенсивно возвращаться в первоначально грязное состояние он начнет мгновенно, сразу после отъезда с «самомойки». Такая тактика имеет смысл при оплате работы пистолета на 3-5 минут с минимальными денежными затратами. Просто чтобы в автомобиле не тошно было браться за дверную ручку, а через стекла было хоть что-то видно.

Тактика №3: «двойной шампунь»

А вот этой методикой, которая будет для многих в новинку, с нами поделились опытные мойщики с большим стажем. Мы в ее многократно проверили, и теперь делимся с читателями.

Методика хорошо работает на автомобилях средней степени свежей загрязненности или на машинах, на которых слой загрязнений тонкий, но застарелый. То есть в случаях, когда запыленный автомобиль длительно и многократно намокал от дождей и росы и затем высыхал на жарком солнце. Такие условия приводят к образованию на кузове, на первый взгляд, несерьезной тонкой пленки загрязнения, которая с десяти метров даже не видна, но на самом деле она весьма стойкая и трудно смываемая.

Плотно и густо заливаем кузов шампунем. По-хорошему – насухую, без предварительного смачивания. Машина должна быть покрыта сплошным слоем густой пены.

Ждем подсыхания шампуня и наносим его повторно. Так же, как и в первый раз: полностью и густо.

Повторно ждем начала подсыхания шампуня, чтобы щелочь полностью отработала по грязи два цикла, после чего начинаем смывать.



Такой режим «двойного шампуня», когда пена отрабатывает дважды, не теряя концентрации, дает максимум эффективности, которую можно получить от «самомойки» с теми характеристиками моющего средства и давления в пистолете, которые она способна предоставить. В принципе, можно зарядить и третий заход подряд, лишь бы, как мы говорили выше, не выйти за пределы разумной для этой затеи стоимости.

Типичные ошибки на «самомойке»

Первое: никогда нельзя пользоваться программой «мойка пеной». Категорически! На разных «самомойках» она может именоваться по-разному, но суть ее всегда одна: подача воды под высоким давлением (как у программы «смывание»), но с подмешиванием моющего средства. Для «чайника» это выглядит красиво и эффектно, как некий могучий «очищающий бластер», но по факту эта программа целенаправленно создана для выброса денег пользователя на ветер. Дело в том, что отмыть ей кузов можно, только если увеличить необходимое время работы раз эдак в десять, сведя на нет всю выгоду от самостоятельной работы. Шампунь принципиально рассчитан на совсем другой алгоритм работы – ему требуется время, чтобы щелочным составом размягчить и растворить грязь, а когда его подмешивают в объеме нескольких процентов в интенсивную струю воды, никакого эффекта на грязь он оказать просто не успевает. Увы, на деле струя воды с пеной почти не отличается по моющему эффекту от струи воды без пены. Просто поверьте в это и не тратьте деньги на бессмысленные эксперименты.

Второе: никогда не пользуйтесь щетками с подачей пены. Если только у вас не коммерческий «газелеподобный» автомобиль или древняя рабочая легковушка, кузов которой весь давно покрыт потертостями и царапинами. Некоторые посты на «самомойках» имеют подачу пены только через щетку, а не через пистолет, и рассчитаны они на будки и фургоны коммерческого транспорта. Но не все автовладельцы об этом знают, и некоторые заезжают на такие посты на легковых автомобилях.

Нанесение пены щеткой и тем более мойка с ее помощью – это просто катастрофа для лакокрасочного покрытия любого автомобиля. Состояние концов щетины щеток, призванных минимизировать появление микроцарапин, как правило, удручающее, а в массив ворса набита куча песка и даже мелкие камешки. Абразивный эффект губит лак и краску, и вы стремительно теряете остаточную стоимость машины, которая превращается в «зомбимобиль». Поэтому на мойках самообслуживания следует пользоваться исключительно бесконтактным способом очистки – нанесением пенящегося шампуня из пистолета и смыванием его струей воды.

Третье: мойте машину равномерно, не пропуская участков и максимально приближая пистолет к кузову. Каждый второй пользователь «самомойки» размахивает пистолетом, как пьяный пират саблей – хаотично и бестолково, и совершенно не контролирует дистанцию от жиклера пистолета до поверхности кузова, «стреляя» с метра, а то и с большего расстояния. Ввиду невысокого давления в пистолетах «самомоек» дистанция до кузова должна быть значительно меньше, нежели у моек традиционного типа с более мощным оборудованием. Однако чем ближе пистолет к поверхности, тем более узкий у него факел: сужается обрабатываемая полоса, что лишь повышает требования к равномерности обработки. В идеале каждая новая проведенная полоса должна на треть перекрывать предыдущую – только так можно получить равномерно очищенную площадь кузова без непромытых «треугольников», которых всегда много на машинах бессистемно моющих торопыг.