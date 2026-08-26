Будут ли дешеветь подержанные автомобили: что говорят экономические модели

Вопрос «когда подешевеют автомобили?» в России давно стал чем-то вроде национального вида спорта. Причём участвуют в нём обычно люди, которые уже третий год открывают объявления, видят цену в два миллиона рублей за десятилетний кроссовер и закрывают приложение с выражением лица человека, которому только что предложили купить квартиру на Луне.

Но в 2026 году ситуация стала интереснее. Вторичный рынок стал примерно в пять раз крупнее первичного, а цены на автомобили с пробегом начали снижаться или как минимум перестали расти прежними темпами. При этом продажи не рушатся: напротив, в первом полугодии россияне купили 2,89 млн машин с пробегом – на 5,5% больше, чем годом ранее.

Получается странная конструкция: цены идут вниз, а рынок растёт. И это не ошибка в экономической матрице. Просто автомобиль – товар необычный, а российский авторынок в 2026 году особенно напоминает пациента, который одновременно сидит на диете и заказывает второй десерт.

Почему цены на б/у автомобили начали падать

Главный фактор давления – соотношение предложения и спроса. На вторичном рынке накопилось достаточно автомобилей, а покупатель стал значительно осторожнее. Высокие ставки по кредитам делают покупку машины менее привлекательной: переплачивать за автомобиль несколько сотен тысяч рублей хочется примерно так же, как проходить техосмотр в понедельник утром.

В результате продавцы вынуждены корректировать цены. Причём речь идёт не только о старых машинах. Особенно заметно давление ощущается там, где предложение быстро выросло – среди китайских моделей. Так, в июле 2026 года спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 17,2% год к году, а их средняя стоимость составила около двух миллионов рублей. При этом отдельные модели подешевели заметно сильнее.

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Здесь важно сделать небольшую поправку к часто цитируемым цифрам. Показатели в 2,15 млн рублей для китайских автомобилей, 2,3 млн для европейских, японских и корейских машин, а также 694 тысячи рублей для российских марок относятся к июлю 2025 года, а не к 2026 году. Тогда снижение действительно составляло 4%, 7,7% и 1,2% соответственно.

В 2026 году корректнее смотреть уже на более свежую картину: средняя цена автомобиля с пробегом в июле составляла около 1,4 млн рублей, при этом спрос вырос примерно на 11% за год.

Почему рынок может расти одновременно с падением цен

На первый взгляд это противоречие. На самом деле экономическая модель здесь довольно простая: если товар становится доступнее, количество сделок может увеличиваться. Но есть ещё один важный фактор. Средняя цена нового автомобиля в России по итогам первого полугодия 2026 года достигла 3,78 млн рублей, тогда как машина с пробегом стоила в среднем 1,36 млн руб. Разрыв – почти 2,4 млн рублей. За последние десять лет новые автомобили подорожали на 107%, а подержанные – на 162%.

Поэтому покупатель, который раньше собирался купить новый автомобиль, всё чаще начинает смотреть на вторичный рынок. Особенно после очередного роста стоимости новых машин и изменения условий расчёта утильсбора. Именно поэтому падение цен не обязательно означает падение продаж. Если автомобиль подешевел на 5%, а число людей, способных его купить, выросло на 10%, рынок вполне может показать рост.

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Что будет с ценами на машины дальше

Здесь экономические модели перестают быть хрустальным шаром и превращаются скорее в набор сценариев. «Автостат» оценивает возможный объём вторичного рынка в 2026 году от 5,95 млн до 6,55 млн сделок. Базовый сценарий – 6,24 млн автомобилей, то есть примерно столько же, сколько было продано в рекордном 2025 году.

Другие участники рынка настроены несколько оптимистичнее. Некоторые эксперты ожидают рост продаж на 3-5%, а отдельные прогнозы допускают 8-10% из-за перетока покупателей с первичного рынка на вторичный. А вот с ценами всё интереснее. Их дальнейшее движение будет зависеть сразу от нескольких факторов:

Уровня ключевой ставки и доступности автокредитов

Количества автомобилей в объявлениях

Курса рубля и стоимости новых машин

Объёма ввоза новых автомобилей

Спроса на китайские модели

Состояния рынка новых машин и размера утильсбора

Если предложение продолжит расти быстрее спроса, цены на автомобили с пробегом будут падать. Но ждать обвала всего рынка на 30-40% оснований пока нет. Слишком мощный противовес создаёт первичный рынок: новый автомобиль остаётся значительно дороже подержанного, а значит, вторичка получает постоянный поток покупателей.

Какие автомобили могут дешеветь сильнее

С экономической точки зрения сильнее всего рискуют потерять в цене автомобили, у которых одновременно выполняются два условия: много предложений и слабая ликвидность.

В первую очередь это может касаться относительно свежих китайских моделей. Их парк на вторичном рынке быстро увеличивается: в июле 2026 года доля китайских автомобилей среди предложений впервые превысила 6%. При этом некоторые модели уже заметно корректируются в цене.

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Премиальные автомобили тоже находятся в зоне риска. Здесь выше абсолютная стоимость, дороже обслуживание и меньше потенциальных покупателей. Поэтому снижение спроса довольно быстро превращается в необходимость делать скидку.

А вот массовые российские модели старшего возраста выглядят устойчивее. У них огромная аудитория, понятная техника и сравнительно низкая стоимость ремонта. Это не делает их инвестиционным золотом, но и превращать их в недвижимость на колёсах пока рано.

Стоит ли ждать падения цен на машины

Если автомобиль нужен прямо сейчас, экономическая модель не даст универсального совета вроде «подождать три месяца». Она даст другое – не стоит покупать машину только потому, что продавец написал красивую цену в объявлении.

В 2026 году рынок действительно находится в точке перелома. Цены на отдельные модели снижаются, предложение растёт, а покупатель получает больше возможностей для торга. Но одновременно растёт спрос на вторичку, потому что новые машины остаются слишком дорогими для значительной части россиян.

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Поэтому наиболее вероятный сценарий – не грандиозное падение цен, после которого автомобили внезапно начнут стоить, как в 2019 году, а постепенная коррекция с сильным разбросом по моделям. Проще говоря, ждать, когда подержанный автомобиль станет в два раза дешевле – плохая стратегия. А вот подождать несколько недель, сравнить несколько предложений и поторговаться с продавцом, который полгода продаёт свой автомобиль – вполне здравая.

Прогноз такой: в ближайшей перспективе рынок автомобилей с пробегом, скорее всего, сохранит высокие объёмы продаж, а цены продолжат двигаться не столько вниз по всему рынку, сколько искать новую точку равновесия. Одни машины будут дешеветь, другие застынут на месте, а особо удачные экземпляры по-прежнему будут исчезать из объявлений быстрее, чем их владельцы успеют написать «не бит, не крашен».