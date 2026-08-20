Спортивный кроссовер Luxeed RX бросает вызов Xiaomi YU7: старт предпродаж и подробности

Бренд Luxeed — это совместное детище Huawei и Chery, он был запущен в 2023 году в рамках созданного Huawei альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Luxeed производит премиальные NEV-модели (электромобили и plug-in гибриды). До 2026 года дела у Luxeed шли хорошо, продажи росли, но в этом году случился провал: за первые семь месяцев, по данным CAAM, марка реализовала в Китае только 29 611 автомобилей, что на 42,3% меньше, чем в январе-июле 2025 года. Основные причины этого провала — сниженные в два раза в начале этого года в Китае налоговые льготы на покупку NEV-моделей и усиление конкуренции на китайском рынке. Luxeed надеется, что её новый кроссовер RX станет хитом и продажи снова пойдут вверх.

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Что даёт Luxeed такую надежду? Очевидно, бешеный успех Xiaomi YU7, который Luxeed RX старательно копирует. За первые семь месяцев этого года Xiaomi YU7 разошёлся в Китае тиражом 114 782 шт. Разработчиков Luxeed RX совершенно не смущает абсолютная вторичность их детища по отношению к Xiaomi YU7 — такова особенность китайского менталитета: воспроизводи успешные решения, и будет тебе счастье…

Габаритная длина Luxeed RX — 5020 мм, ширина — 2007 мм, высота — 1585 мм, колёсная база — 3000 мм. Штатные колёса — 20-, 21- либо 22-дюймовые. Дизайн Luxeed RX разработал Вернер Грубер, выходец из Ferrari, а за настройку шасси отвечал Тобиас Моэрс, бывший глава Mercedes-AMG и Aston Martin. В кузов Luxeed RX вживлены сразу четыре лидара, что пока редкость даже в Китае. Вместе с другими органами искусственного зрения лидары обеспечивают работу автопилота третьего уровня по классификации SAE, притом что в Китае разрешён максимум второй уровень. В нижней части заднего бампера находится активный спойлер.

Салон у Luxeed RX совершенно шаблонный, с бескнопочной передней панелью и тремя экранами — приборный, мультимедийно-настроечный и развлекательный для переднего пассажира. Приборный экран дополнен проекционным экраном на лобовом стекле.

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На стадии предварительных продаж Luxeed RX доступен в двух версиях — одномоторной заднеприводной (377 л.с.) за 299 800 юаней (3,77 млн рублей в переводе по текущему курсу) и двухмоторной полноприводной (594 л.с.) за 359 800 юаней (4,54 млн рублей). Батарей будет три на выбор — ёмкостью 81,1, 100,3 и 100,4 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 672-852 км по циклу CLTC. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Снаряженная масса — 2250-2400 кг.

Полноценная премьера и старт продаж Luxeed RX состоятся ближайшей осенью. Розничные цены, как водится в Китае, будут ниже, чем на стадии предварительных продаж, но разница между предварительными и розничными ценами, как правило, не превышает 20 000 юаней. Это значит, что базовый Luxeed RX будет стоить в лучшем случае порядка 279 800 юаней, тогда как самый доступный Xiaomi YU7 Standard сейчас стоит 233 500 юаней (2,95 млн рублей). Наш прогноз: полноценной конкуренции между Luxeed RX и Xiaomi YU7 не будет, но всплеск продаж марке Luxeed спортивный кроссовер с модным дизайном вполне может обеспечить.