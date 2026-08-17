Всё не так, ребята: почему исчезают автомобильные марки и при чём тут китайцы

Когда несколько лет назад российский рынок стал стремительно заполняться китайскими автомобилями, всё казалось довольно простым. Мы думали, что Toyota, Volkswagen, Kia и другие привычные марки просто уступят место Chery, Geely, Haval, Changan и прочим брендам. То есть поменяются эмблемы, но система останется прежней: человек выбирает марку, которая обещает определённый набор качеств, а машина старается этому обещанию соответствовать. Но что-то пошло не так.

Похоже, мы ошиблись. Китайцы меняют не только состав рынка. Они постепенно меняют сам смысл автомобильной марки, которая перестаёт быть чем-то постоянным, почти фамильным, и превращается во временную оболочку для конкретного продукта. Сегодня под этим названием продаётся одна машина, завтра её сменит другая, а через несколько лет бренд вполне может исчезнуть. Просто посмотрите, что происходит вокруг.

Фраза «у меня Тойота» когда-то заменяла таблицу характеристик. В ней подразумевались надёжность, ликвидность, понятный сервис и уверенность в том, что через пять или десять лет автомобиль всё ещё будет существовать в знакомом вам мире. Конкретная модель при этом могла быть унылой, как офисный кулер. Но эмблема на капоте работала как страховка – вы покупали не только машину, но и ощущение стабильности.

С современными китайскими автомобилями всё чаще работает другой принцип. Покупатель смотрит на конкретную модель, оснащение, цену, скидки и платёж по кредиту. И его легко понять: зачем переплачивать за столетнюю историю марки, если за те же деньги вам предлагают массаж, холодильник, огромные экраны и столько камер, будто вы покупаете не кроссовер, а командный пункт? Но есть интересный нюанс. Если бренд перестаёт быть главным аргументом, его становится легко заменить.

Огромное количество «поднебесных» брендов долго воспринималось как доказательство силы местного автопрома, но, кажется, пришло время естественного отбора – сначала рынок породил сотню марок, а теперь начинает решать, какие из них действительно нужны. В России этот процесс идёт особенно быстро. Здесь отдельные бренды уже исчезают с рынка, меняются дилеры и дистрибьюторы, а владельцы продолжают ездить на машинах компаний, которых больше нет на вывесках автосалонов.

Уход модели – в целом нормальное явление. Но когда покупатель ещё толком не выучил название бренда, а тот уже оказался в архивах, возникает совсем другой вопрос: а насколько долговечной вообще должна быть автомобильная марка? Ведь современная машина всё чаще зависит не только от железа, но и от программного обеспечения, электронных блоков, приложений, облачных сервисов и обновлений. Поэтому важно задуматься не только о замене масла, но и о том, кто и как через условные пять лет будет поддерживать цифровую экосистему автомобиля.

Ведь если производитель решил, что этот рынок ему больше не интересен, вполне исправная машина может превратиться в памятник успешной презентации. Причем автопроизводители старой школы движутся в ту же сторону. Современный автомобиль может быть разработан в одной стране, собран в другой, получить электронику из третьей и носить при этом эмблему марки со столетней историей.

Бренд всё меньше говорит о происхождении машины и всё больше становится способом упаковать продукт. Мы привыкли считать «традиционные» марки слишком медленными и консервативными, но сегодня сама способность существовать десятилетиями превращается в ценность. Mercedes-Benz или Porsche могут восприниматься как хронографы в эпоху смартфонов – не обязательно самые технологичные, зато понятные: эта марка существовала задолго до вас и, скорее всего, переживёт вашу машину.

Получился исторический парадокс. Мы боялись, что китайцы придут и навсегда заменят «японцев», «корейцев» или «немцев». А они могут сделать нечто гораздо более серьёзное – отменить само представление о том, что автомобильная марка должна быть постоянной. Машина станет продуктом, бренд – интерфейсом, а владельцу останется только надеяться, что вся эта шаткая концепция просуществует хотя бы до выплаты его кредита.

И только тогда мы, возможно, поймём, что когда-то давно, в былые времена, нам продавали не просто автомобили. Мы покупали обещание, что завтра всё будет примерно так же, как сегодня. А это, похоже, скоро станет самой редкой опцией в комплектации любой модели.

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