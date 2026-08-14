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  • Ferrari CZ26: эстетика 1970-х и современная гибридная силовая установка

Ferrari CZ26: эстетика 1970-х и современная гибридная силовая установка

14.08.2026 498 0 0
Ferrari CZ26: эстетика 1970-х и современная гибридная силовая установка

Компания Ferrari представила очередной штучный суперкар, сделанный в рамках заводской эксклюзивной программы One-Off. Техническую основу Ferrari CZ26 позаимствовал у серийного гибридного суперкара Ferrari SF90 Stradale.

Программа One-Off адресована самым преданным и состоятельным клиентам Ferrari, она позволяет создать уникальный кузов для любой из существующих технических платформ Ferrari. Разработка каждой модели в рамках программы One-Off занимает примерно два года — от первых эскизов до готовой машины. В рамках этой программы уже изготовлены десятки уникальных суперкаров, но не все они удостоились публичного дебюта. Заказчик Ferrari CZ26 из США согласился показать своё дорогостоящее приобретение широкой публике — премьера состоялась в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния).

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В техническом плане Ferrari CZ26 во многом идентичен уже снятому с производства гибридному суперкару Ferrari SF90 Stradale, но 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 мощностью 797 л.с. позаимствован у более свежего SF90 XX Stradale, что выпускается с 2024 года. В состав силовой установки помимо двигателя V8 входят 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, тяговая батарея ёмкостью 7,9 кВт·ч (её можно заряжать от внешнего источника) и три электромотора: один расположен между бензиновым двигателем и коробкой передач, а два других вращают передние колёса. Максимальная совокупная мощность электромоторов — 162 кВт (220 л.с.). До 100 км/ч Ferrari CZ26 разгоняется за 2,5 с, до 200 км/ч — за 6,7 с, максимальная скорость — 325 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 25 км по циклу WLTP.

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В кузове Ferrari CZ26 исходный Ferrari SF90 выдают только передние стойки и зеркала — остальные наружные элементы сделаны с чистого листа и тщательно продуты в аэродинамической трубе, чтобы гарантировать необходимый баланс прижимной силы. По сравнению с Ferrari SF90 штучный CZ26 имеет более строгий и лаконичный облик с элементами итальянского промышленного дизайна 1970-х — отсюда чёрная окантовка передней оптики, характерная форма решёток и много плоских поверхностей.

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Основной цвет кузова — серебристый Argento Veloce с эффектом жидкого металла, он был разработан специально для Ferrari CZ26. Окантовки воздуховодов окрашены в ярко-красный цвет Rosso Lampante. Двухцветные 20-дюймовые колёсные диски сложной формы тоже разработаны специально для Ferrari CZ26 и стоят целое состояние. Узкие задние фонари с консольным креплением как бы парят в воздухе, а в заднюю панель кузова под ними врезаны два круглых титановых выхлопных патрубка.

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Салон у Ferrari CZ26 в целом такой же, как у Ferrari SF90 Stradale, но с уникальной отделкой. Сиденья обиты чёрной тканью и декорированы красными полимерными вставками, изготовленными на 3D-принтере. Углепластиковые панели имеют особую тонировку. По центру передней панели красуется крупный шильдик CZ26. Тумблеры селектора режимов коробки передач окрашены в цвета итальянского флага.

Стоимость машин из программы One-Off пресс-служба Ferrari никогда не раскрывает, как и имена заказчиков — ясно только, что каждая такая машина обходится в семизначную сумму в долларах или евро.

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