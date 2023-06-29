Новые гибридные суперкары: представлены 1030-сильные купе и спайдер Ferrari SF90 XX

В разработке новинок приняли участие инженеры гоночного подразделения компании, однако они являются гражданскими и предназначены для дорог общего пользования.

Итальянский производитель спортивных машин представил пару новинок, причём созданных в рамках программы XX, которая ранее распространялась только на разработку гоночных автомобилей, не предназначенных для дорог общего пользования. Однако новые купе и спайдер Ferrari SF90 XX получили статус гражданских автомобилей, так что вполне могут пополнить чей-либо частный автопарк.

На фото: Ferrari SF90 XX Stradale

Ferrari SF90 XX получил ряд аэродинамических элементов, а также изменения в кузове, которые позволили увеличить прижимную силу. Как рассказали в компании, воздуховоды в капоте и активное большое заднее антикрыло позволяют обеспечивать прижимную силу, равную 530 кг при скорости, равной 240 км/ч. Для сравнения, у «обычного» спорткара SF90 Stradale этот показатель при той же скорости составлял 390 кг.



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Купе и спайдер SF90 XX отличается за счёт оформления кормы: место четырёх фонарей (по два с каждой стороны) заняла горизонтально вытянутая тонкая полоса, проходящая через всю ширину. Ещё модели изменили форму передних и боковых воздухозаборников, переднего сплиттера, а над колёсными арками теперь есть прорези, которые нужны для отвода воздуха. В списке особенностей версии с открытым верхом числится сохранившаяся алюминиевая панель крыши; при скорости не более 45 км/ч верх на складывание верха уходит 14 секунд.



На фото: салон Ferrari SF90 XX Stradale 1 / 2 На фото: салон Ferrari SF90 XX Stradale 2 / 2

Изменения можно увидеть и в салоне: Ferrari SF90 XX получил новый углепластиковый декор, более лёгкие кресла и иную отделку. Разработчики сумели снизить сухую массу спорткаров на 10 кг, так что теперь у купе SF90 XX Stradale показатель составляет 1560 кг, а у модификации SF90 XX Spider – 1660 кг.



На фото: Ferrari SF90 XX Spider 1 / 3 На фото: Ferrari SF90 XX Spider 2 / 3 На фото: Ferrari SF90 XX Spider 3 / 3

В основе гибридной установки Ferrari SF90 XX лежит модернизированный 4,0-литровый битурбомотор V8: ему увеличили степень сжатия, подкорректировали системы впуска и выпуска, а также установили новые поршни. В результате отдача подросла на 17 л.с. (до 797 л.с.), а максимальный крутящий момент – на 4 Нм (до 804 Нм).



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Двигатель работает в тандеме с тремя электромоторами, причём два из них расположены на передней оси, ещё один – на задней. Они в сумме теперь выдают 233 л.с. (на 13 л.с. больше). Совокупная отдача всей силовой установки равна 1030 л.с., что на 30 л.с. превышает показатель «обычного» SF90 Stradale. В пару предлагается восьмиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Ещё в систему входит батарея ёмкостью 7,9 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге составляет 25 км.



На фото: салон Ferrari SF90 XX Spider 1 / 2 На фото: салон Ferrari SF90 XX Spider 2 / 2

На разгон с места до «сотни» купе и спайдеру Ferrari SF90 XX требуется 2,3 секунды, тогда как показатель SF90 Stradale – 2,5 секунды. Первые две сотни новое купе набирает за 6,5 секунды (вместо 6,7 секунды у базовой версии), а спайдер – за 6,7 секунды (вместо 7 секунд). Максимальная скорость не зависит от типа кузова и составляет 320 км/ч (на 20 км/ч меньше, чем у SF90 Stradale).



В Ferrari решили выпустить SF90 XX лимитированной серией: тираж гибридных купе составит 799 единиц, а количество спайдеров будет ограничено 599 экземплярами.