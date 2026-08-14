Кроссовер Hongqi HS5 обновился снаружи и внутри. Ждём в России

Принадлежащий концерну FAW премиум-бренд Hongqi не только запустил в Китае продажи седана H7 второго поколения, но и раскрыл дизайн обновленного кроссовера HS5. Полноценная премьера такого паркетника состоится на автосалоне в Чэнду, который заработает уже 21 августа. Напомним также, что кроссовер Hongqi HS5 присутствует на домашнем рынке с 2019 года. Предыдущий – и масштабный – рестайлинг он пережил в 2023-м. Нынешняя модернизация тоже оказалась довольно существенной, хотя на первый взгляд и кажется, что внешне HS5 мало изменился.

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Три года назад кроссовер перешел на двухэтажную головную оптику. Теперь же Hongqi HS5 вновь обрел привычные фары, причем основную светотехнику просто перенесли в расположенные сверху блоки, которые сохранили свою форму (у дореформенного SUV это дневные ходовые огни). Кроссовер по-прежнему имеет гигантскую радиаторную решетку с вертикальными хромированными полосками и более массивными блестящими плашками по бокам. Но узор у решетки – новый. Вдобавок к тем самым боковым плашкам добавили диодные линии.

Обновленный Hongqi HS5

Еще заменили бамперы. У задних фонарей отныне другая начинка, плюс интегрированная в них хромированная вставка стала короче и шире. Как и раньше, в Китае еще можно будет купить HS5 с черным наружным декором вместо блестящего.

Обновленный Hongqi HS5

Габариты рестайлингового кроссовера сам производитель пока не озвучил. Длина дореформенной модели равна 4785 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2870 мм.

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Интерьер перекроили. Hongqi HS5 обрел новую переднюю панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, другие руль и тоннель. Вместо табло установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Под центральным планшетом вместо трех шайб теперь один «кругляш», по бокам от него – физические клавиши. Поверх передней панели красуется некий элемент – возможно, это голосовой ассистент. Наконец, HS5 лишился традиционного селектора коробки – за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Обновленный Hongqi HS5

О технике обновленного кроссовера марка еще не рассказала. Китайские СМИ пишут, что она прежняя. На домашнем рынке дореформенный Hongqi HS5 представлен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 252 л.с. и классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод передний или полный.

Дореформенный Hongqi HS5. Такой кроссовер сегодня продают в России 1 / 3 Дореформенный Hongqi HS5. Такой кроссовер сегодня продают в России 2 / 3 Дореформенный Hongqi HS5. Такой кроссовер сегодня продают в России 3 / 3



Больше официальных подробностей о кроссовере появится на следующей неделе. Между тем Hongqi HS5 представлен и в России. Более того, ранее в местном офисе Hongqi сообщили о планах привезти в РФ в следующем году обновленный SUV. Вероятно, именно эта модернизация и имелась в виду.