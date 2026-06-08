Будущие премьеры Hongqi в России: кроссовер HS6, обновленные H5, HS3 и HS5

Рестайлинговый седан Hongqi H5 планируется представить на нашем рынке до конца 2026-го. Выход остальных новинок намечен на следующий год.

Премиум-бренд Hongqi (принадлежит концерну FAW) подвел итоги своего участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кстати, марка вновь была официальным партнером мероприятия. В рамках ПМЭФ продемонстрировали актуальную линейку Hongqi, включая только-только вышедший на рынок РФ роскошный седан Guoya. Вдобавок местный офис бренда поделился планами относительно других новинок.

Седан Hongqi Guoya

До конца текущего года в России должен появиться рестайлинговый бизнес-седан Hongqi H5. А в 2027-м планируют привезти совершенно новый для нашего рынка кроссовер Hongqi HS6, модернизированные версии кроссоверов Hongqi HS3 и Hongqi HS5. Последние две модели еще не обновились даже в Китае, так что рассказ о них впереди. Пока же рассмотрим уже представленные на родине автомобили.

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В Китае продажи преобразившегося седана Hongqi H5 стартовали всего пару недель назад. Четырехдверка сохранила фирменную двухэтажную головную оптику, но расположенные сверху секции ходовых огней приняли более строгую форму, плюс заменили светодиодную начинку. Другими стали и блоки основных фар. Также подретушировали бамперы и задние фонари. Размеры H5 не изменились: длина – 4988 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2920 мм.

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Интерьер полностью перекроили. Внутри установили новые переднюю панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Приборный экран лишился козырька, а на смену вертикальному планшету мультимедийной системы пришел дисплей более привычного формата. Вместо традиционного селектора коробки теперь подрулевой рычажок. Четырехдверке также достался улучшенный комплекс водительских ассистентов.

Обновленный седан Hongqi H5 для Китая

На домашнем рынке обновленный Hongqi H5 сейчас доступен с прежними бензиновыми турбочетверками 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (224 л.с.). Первый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму положен классический восьмиступенчатый автомат.

Между тем про российский рестайлинговый седан H5 сказано то, что он уже проходит процедуру сертификации, и что седан получит модернизированные облик и салон, при этом его «технологическая база останется прежней». То есть можно предположить, что в плане дизайна наша версия изменится так же, как в Китае. Дореформенный Hongqi H5 в РФ предложен с топовым 2.0T (на нашей версии он выдает 218 л.с.) и 8АТ.

Кроссовер Hongqi HS6 дебютировал осенью прошлого года, он представляет собой подзаряжаемый гибрид. Выпуск чисто бензинового варианта пока не рассматривается – именно версию PHEV планируют привезти в Россию.

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Среди особенностей внешности HS6 – имитирующая внушительную радиаторную решетку глухая панель с вертикальными хромированными вставками. Сама решетка встроена в нижнюю часть бампера. Длина – 4925 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 2925 мм. Для кроссовера предусмотрены 18- или 20-дюймовые диски.

Hongqi HS6 для Китая

Несмотря на габариты паркетник строго пятиместный. В салоне установлены приборный экран диагональю 8,88 дюйма и гигантское табло мультимедиа-системы, состоящее из двух тачскринов по 15,6 дюйма. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле расположены прикрытый крышкой отсек, площадка для беспроводной зарядки и пара подстаканников. А в торец тоннеля встроен выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения.

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Система Hongqi HS6 включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который может подключаться к передним колесам. В Китае базовое и «среднее» исполнения – переднеприводные, с 228-сильным электромотором. Топовый кроссовер – полноприводный, у него сзади есть дополнительный электродвигатель, суммарная отдача такого HS6 – 502 л.с. Начальный вариант на родине укомплектован батареей емкостью 23 кВт*ч, в электрическом режиме он проедет 148 км по циклу CLTC. Остальные версии получили аккумулятор на 40 кВт*ч, запас хода только на электротяге – 248 и 228 км (передний/полный привод). При этом переднеприводный Hongqi HS6 с топовой батареей успел установить мировой рекорд: эксперты Книги рекордов Гиннеса зафиксировали, что это исполнение проехало без подзарядки и дозаправки 2327,343 км.

Hongqi HS6 для Китая

Подробности о новинках Hongqi для России будут появляться ближе к датам запуска.