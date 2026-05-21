Обновлённый седан Hongqi H5 поступил в продажу, компанию ему составил улучшенный минивэн HQ9

Четырехдверка Hongqi слегка изменилась внешне, минивэн же сохранил прежний облик. Зато обе модели получили новый интерьер. Рестайлинговый седан пока предложен только с ДВС, вэн – исключительно в виде гибрида.

Принадлежащий концерну FAW премиальный бренд Hongqi провел в Китае презентацию сразу двух обновленных моделей – седана H5 и минивэна HQ9. Одновременно были объявлены цены и дан старт продажам. Четырехдверка, напомним, с 2022 года пребывает во втором поколении. И в том же году гамму Hongqi пополнил минивэн. Седану досталось чуть больше обновок, с него и начнем.

Hongqi H5 1 / 4 Hongqi H5 2 / 4 Hongqi H5 3 / 4 Hongqi H5 4 / 4

Hongqi H5 сохранил фирменную двухэтажную головную оптику, однако расположенные сверху секции ходовых огней приняли более строгую форму, вдобавок заменили диодную начинку. Другими стали и блоки основных фар. Также подретушировали бамперы и задние фонари, пересмотрен дизайн дисков и расширена палитра цветов кузова. Как и раньше, клиентам еще доступна «почерневшая» версия с оригинальной радиаторной решеткой. Размеры H5 не изменились. Длина седана равна 4988 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2920 мм.

Hongqi H5 1 / 2 Hongqi H5 2 / 2

Интерьер полностью новый. Тут другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Приборный экран (теперь 10,25 дюйма, у дореформенной модели – 7-дюймовый или 12,3 дюйма) лишился козырька, а на смену вертикальному тачскрину мультимедийной системы пришел традиционный планшет (15,6 дюйма против 12,6 дюйма у прежнего седана). Мультимедиа – с голосовым управлением на базе искусственного интеллекта. Вместо привычного селектора коробки теперь подрулевой рычажок. Четырехдверке также достался улучшенный комплекс водительских ассистентов.

Hongqi H5 1 / 4 Hongqi H5 2 / 4 Hongqi H5 3 / 4 Hongqi H5 4 / 4

Рестайлинговый Hongqi H5 пока предложен только с ДВС, моторы прежние. Это бензиновые турбочетверки 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (224 л.с.). Первый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму положен классический восьмиступенчатый автомат. Дореформенный седан еще бывает в виде подзаряжаемого гибрида с турбомотором 1.5 (150 л.с.), 228-сильным электродвигателем и батареей емкостью 18,4 или 23,9 кВт*ч (запас хода на электротяге – 130 или 170 км по циклу CLTC). Вероятно, бензоэлектрическую версию обновят позже.

Hongqi H5

У минивэна Hongqi HQ9 длиной 5222 мм внешность осталась прежней. При этом и его интерьер кардинально перекроили. Заменили переднюю панель и руль, вэн также обрел полноценный центральный тоннель вместо «парящей» консоли. Кроме того, появилось модное табло мультимедиа, оно состоит из двух дисплеев (каждый диагональю 15,6 дюйма). Собственный планшет (21,4 дюйма) предусмотрен и для задних пассажиров – он крепится к потолку. Расположенные посередине кресла – с откидными подставками для ног и функцией «нулевой» гравитации. Все сиденья имеют подогрев, у кресел первого и второго рядов вдобавок есть вентиляция и массажер. Как и седан, минивэн тоже укомплектован современным комплексом водительских ассистентов.

Hongqi HQ9 1 / 2 Hongqi HQ9 2 / 2

В отличие от Hongqi H5, минивэн Hongqi HQ9 с новым салоном предложен только в виде подзаряжаемого гибрида – по крайней мере, пока. Силовая установка включает бензиновый турбодвигатель 2.0 и два электромотора, то есть минивэн по умолчанию полноприводный. Суммарная отдача системы – 487 л.с. Hongqi HQ9 укомплектован батареей емкостью 39,5 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 220 км (CLTC).

Hongqi HQ9 1 / 6 Hongqi HQ9 2 / 6 Hongqi HQ9 3 / 6 Hongqi HQ9 4 / 6 Hongqi HQ9 5 / 6 Hongqi HQ9 6 / 6

Без учета спецпредложений обновленный седан Hongqi H5 обойдется в 159 800 – 199 800 юаней (1,66 млн – 2,08 млн рублей по актуальному курсу). Модернизированный Hongqi HQ9 PHEV оценили в 338 800 – 538 800 юаней (3,5 млн – 5,6 млн рублей).

Четырехдверка и минивэн Hongqi присутствуют и на российском рынке (HQ9 у нас представлен с «мягкогибридным» довеском). Но обновленные версии для нас пока не анонсировали.