Минивэн Nissan Elgrand нового поколения показали живьём перед скорым запуском

Премьера готового к производству минивэна Nissan Elgrand четвертой генерации с заводским индексом E53 состоялась в Японии осенью прошлого года. А недавно на родине марки представителям местных СМИ дали прокатиться на тестовых прототипах. Одновременно компания Nissan опубликовала фото «живых» машин. Несмотря на то, что это еще предсерийные образцы, дизайн меняться уже не будет. Старт продаж «четвертого» Elgrand намечен на лето. Напомним также, что предшественник (E52) в строю с 2010 года, последний более-менее существенный рестайлинг провели в 2020-м.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Главные фишки внешности нового Nissan Elgrand – безрамочная радиаторная решетка со множеством квадратов в цвет кузова и интегрированными пиксельными же дневными ходовыми огнями, объединяющая фары диодная полоска и монофонарь (он тоже пиксельный). Расположенная спереди ниссановская эмблема имеет подсветку, в бампер встроены небольшие противотуманки. Как и у прежней модели, у нового вэна еще будет несколько особых версий.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Размеры «четвертого» Elgrand пока не озвучены. Длина уходящего минивэна в зависимости от версии составляет 4965 или 4975 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1815 мм, колесная база – 3025 мм.

В салоне нового Nissan Elgrand установлены двухспицевый руль и табло, то есть объединенные приборный экран и тачскрин мультимедиа (каждый диагональю 14,3 дюйма). Под центральным дисплеем находятся сенсорные же кнопки. Кресла второго ряда имеют откидные подставки для ног.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В списке оборудования еще заявлены два люка в крыше, аудиосистема Bose с 22 динамиками (включая динамики в подголовниках передних сидений), комплекс водительских ассистентов ProPilot или его более продвинутая версия ProPilot 2.0 (в частности, можно будет убрать руки с руля на скорости до 50 км/ч).

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Свежий Nissan Elgrand будет доступен с фирменной установкой e-Power последнего поколения, она включает работающий только в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5. Об электрической составляющей в Nissan все еще не рассказали. При этом известно, что для минивэна предусмотрен полный привод e-4orce с отдельным электромотором на задней оси.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Предыдущий Elgrand – это исключительно «традиционный» вэн, он представлен с бензиновыми двигателями 2.5 (170 л.с.) и V6 3.5 (280 л.с.), оба сочетаются с вариатором. У модели третьей генерации тоже есть полноприводные версии.

Nissan Elgrand предыдущего поколения 1 / 5 Nissan Elgrand предыдущего поколения 2 / 5 Nissan Elgrand предыдущего поколения 3 / 5 Nissan Elgrand предыдущего поколения 4 / 5 Nissan Elgrand предыдущего поколения 5 / 5

Больше подробностей о новом Nissan Elgrand раскроют в ближайшее время.