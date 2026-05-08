Ещё не поступивший в продажу новый Nissan Elgrand получил несколько особых версий

08.05.2026 137 0 0
Компания Nissan готовится вывести на рынок минивэн Elgrand нового поколения. На родине вместе со стандартной моделью покупателям также предложат сразу несколько «прокачанных» версий.

Минивэн Nissan Elgrand четвертой генерации показали в Японии осенью прошлого года. То был предсерийный образец, но дизайн уже окончательный. На домашний рынок новый MPV выйдет летом года нынешнего. А компанию стандартной модели составят сразу несколько особых версий. Их сегодня анонсировало фирма NMC (Nissan Motorsports & Customizing), которая включает подразделения Nismo и Autech.

Стандартный новый Nissan Elgrand, предсерийный образец
Вместе с обычным Elgrand клиентам будут доступны исполнения Autech, Autech Line, VIP и Step Type. К слову, у «четвертого» вэна и без того эффектный и довольно агрессивный облик, так что все внешние доработки – точечные. Добавим также, что некоторые из заявленных для свежего минивэна модификаций есть и у уходящей модели.

Nissan Elgrand Autech
По задумке маркетологов, Nissan Elgrand Autech – это про «спорт» и «премиум». Такой минивэн получил собственный обвес с серебристыми вставками, дополнительные диодные ходовые огни фирменного для линейки Autech синего цвета и затемненные диски эксклюзивного дизайна. На радиаторной решетке вместо квадратов в цвет кузова красуются блестящие пятиугольники. В салоне – обивка черной кожей Nappa с синей прострочкой и другие декоративные вставки.

Nissan Elgrand Autech Line – более лайтовый вариант. У него «упрощенный» обвес и серебристые квадраты на решетке. Последнее решение досталось и Elgrand VIP, плюс для этой версии не стали затемнять 18-дюймовые колеса, еще такой минивэн получил выдвижные подножки. Кроме того, в салоне VIP-исполнения для задних пассажиров предусмотрен отдельный развлекательный планшет диагональю 15,6 дюйма. Наконец, Nissan Elgrand Step Type имеет выдвижные подножки с подсветкой.

Напомним, новый Elgrand будет доступен с гибридной установкой e-Power последнего поколения (ДВС работает только в режим генератора). Для минивэна также заявлены полный привод e-4force с отдельным электромотором на задней оси и улучшенный автопилот ProPilot. Все подробности о серийном минивэне узнаем в ближайшее время.

минивэн Япония авторынок новинки гибридные авто Nissan Nissan Elgrand

 

