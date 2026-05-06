Geely покупает у Ford часть завода в Валенсии, ждём клонов Geely под маркой Ford

Китайские автопроизводители продолжают захватывать Европу: по данным инсайдеров, холдинг Geely согласился купить у компании Ford часть её завода в испанской Валенсии, чтобы наладить здесь выпуск своих моделей и их родственников под маркой Ford.

О том, что Geely может загрузить своими машинами заводы Ford в Европе, агентство Reuters сообщало ещё в начале февраля, а вчера испанская газета La Tribuna de Automoción со ссылкой на осведомлённые источники подтвердило эту информацию и рассказала новые подробности.

Напомним, что компания Ford за последние десять лет сильно порезала модельный ряд легковых автомобилей в Европе, из-за чего у неё образовался большой избыток производственных мощностей. В частности, в ноябре прошлого года компания завершила на заводе Зарлуи (Германия) производство Ford Focus четвёртого поколения, прямого наследника у него не будет. Продать этот завод компания не смогла, закрыть его полностью не позволили профсоюзы, поэтому было принято компромиссное решение превратить завод в Зарлуи в сервисно-логистический центр.

Завод в Кёльне (Германия) мощностью 250 000 машин в год сейчас хронически недозагружен, так как выпускает только вяло продающиеся электрические кроссоверы Ford Explorer и Capri.

Ещё более крупный завод в испанском Альмусафесе (пригород Валенсии, столицы одноимённой провинции) мощностью 450 000 машин в год остался с единственной моделью — постаревшим кроссовером Ford Kuga третьего поколения. Раньше здесь также выпускались семейство Mondeo, хэтчбек Fiesta, компактвэн C-Max, минивэны Galaxy/S-Max и другие ныне несуществующие модели Ford.

Китайцев, как и ожидалось, заинтересовал испанский завод Ford, так как он более крупный и универсальный, чем немецкие, вдобавок затраты на производство в Испании меньше, чем в Германии.

По данным инсайдеров, Geely купит самый современный, третий сборочный корпус завода Ford в Валенсии и намерена оперативно наладить здесь производство своих относительно доступных моделей на свежей модульной платформе GEA, разработанной для электромобилей и plug-in гибридов. Главный претендент — популярный в Китае недорогой субкомпактный электрический хэтчбек Geely Xingyuan, известный как Geely E2/EX2 на других рынках и как Proton eMas 5 конкретно в Малайзии. По слухам, менеджеры Geely уже ведут переговоры с поставщиками из провинции Валенсии, чтобы как можно скорее локализовать свои «электрички» и перестать платить за них Евросоюзу повышенные пошлины. Также ведутся переговоры по поводу возможности выпуска в Валенсии новых моделей Ford на платформе GEA, что в теории позволит дать заводу в Альмусафесе максимальную загрузку.

Ford давно мечтает о недорогом кроссовере для Европы, который мог бы конкурировать по цене с румынским Dacia Duster, слухи о такой новинке появлялись в испанских СМИ не раз, но пока так и не подтвердились. Китайская платформа — это, возможно, лучший шанс наконец сделать такую модель.

Добавим, что в декабре прошлого года компания Ford заключила стратегическое партнёрство Renault Group, в результате которого европейскую модельную линейку Ford через пару лет пополнят недорогие электромобили, сделанные на платформе Renault, производить их будет тоже Renault на своих заводах во Франции. Соответственно партнёрство с Renault никак не влияет на загрузку собственных европейских заводов Ford.

