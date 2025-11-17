Заводы ×
  • Конец эпохи: Ford Focus снят с производства досрочно, прямого наследника не будет

Конец эпохи: Ford Focus снят с производства досрочно, прямого наследника не будет

17.11.2025 443 0 0

Некогда очень популярное семейство компактных автомобилей Ford прекратило своё существование. Последний Ford Focus сошёл с конвейера завода в Зарлуи (Германия) 14 ноября 2025 года, это был пятидверный хэтчбек.

О том, что Ford Focus уйдёт с рынка, было известно ещё в 2022 году. В 2024 году стала известна дата окончания его производства на заводе в Зарлуи (Германия) — 30 ноября 2025 года, но фактическое прощание состоялось раньше — 14 ноября. Последний спортивный Ford Focus ST сошёл с конвейера ещё в сентябре.

Производство Ford Focus четвёртого поколения на заводе в Зарлуи
1 / 3
Производство Ford Focus четвёртого поколения на заводе в Зарлуи
2 / 3
Производство Ford Focus четвёртого поколения на заводе в Зарлуи
3 / 3

Решение о ликвидации Фокуса было принято в свете стратегии на полную электрификацию европейской легковой линейки Ford, но эта стратегия в итоге с треском провалилась, привела к срывам производственных графиков и массовым сокращениям. Конкретно завод в Зарлуи, где выпускался Focus, компания Ford пыталась продать, но покупателей не нашлось. Ликвидировать его полностью помешали профсоюзы, завод в Зарлуи будет преобразован в сервисно-логистический центр, на котором будут трудиться порядка 1000 человек — лучше так, чем никак.

Ford Focus четвёртого поколения для Китая

В первых трёх поколениях Ford Focus выпускался в том числе в России. Focus четвёртого поколения на платформе C2 дебютировал весной 2018 года, то есть за год до того, как компания Ford приняла решение свернуть производство и продажи легковых автомобилей в нашей стране, официально «четвёртый» Focus у нас никогда не продавался. С американского рынка Focus также ушёл ещё в третьем поколении. «Четвёртый» Ford Focus также выпускался в Китае на совместном предприятии Changan Ford в Чунцине, но там его производство завершилось ещё в 2023 году из-за слабого спроса. Последний рестайлинг европейский Ford Focus пережил в 2021 году, он предлагался в кузовах пятидверный хэтчбек, универсал и кросс-универсал. В Китае «четвёртый» Ford Focus выпускался в кузовах седан и пятидверный хэтчбек.

Ford Focus четвёртого поколения для Европы

Напомним, что в связи с глобальным замедлением спроса на электромобили компания Volkswagen решила сохранить в модельном ряду актуальный «восьмой» Golf и готова выпускать его вплоть до 2035 года. Компания Ford могла бы поступить с «четвёртым» Фокусом аналогичным образом — провести ещё одну модернизацию и выпускать его дальше, но решила этого не делать. В сентябре стало известно о том, что место Фокуса в Европе в 2027 году займёт новый кроссовер на платформе C2, который будет оснащаться гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Скорее всего, такой кроссовер будет стоить дороже, чем ушедший базовый хэтчбек Ford Focus, который стоил в Германии от 32 100 евро. Сохранит ли новый кроссовер имя Focus, пока неизвестно.

Ford Focus четвёртого поколения для Европы

У европейских дилеров Ford ещё есть Фокусы в достаточно большом ассортименте, но ясно, что в 2026 году нынешний Focus окончательно покинет рынок.

хэтчбек универсал седан авторынок производство Европа заводы Ford Ford Focus
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Дайте денег: что не так с очередной реформой ОСАГО Каждый год в России проводится хотя бы одна конференция, на которой страховые компании заявляют: денег снова не хватает, система работает плохо, а полисы должны опять подорожать. Ну сколько... 492 5 1 17.11.2025
Статьи / История Skoda, Avia, Źuk и компания: легкие грузовички стран соцлагеря, которые импортировали в СССР Поставки в СССР автомобилей из стран соцлагеря заметно способствовали развитию советского народного хозяйства, но если чехословацкие грузовики Skoda-LIAZ и Tatra, как и венгерские автобусы... 1014 2 1 16.11.2025
Статьи / Седан Спорт и бизнес: вспоминаем самые быстрые бизнес-седаны девяностых Седан бизнес-класса – это элегантный экстерьер, статус, богатое оснащение и достаточное количество лошадиных сил. Так сказать, обычный рецепт создания автомобиля для тех, кто успешен и весьм... 11161 9 2 15.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 44106 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15726 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13997 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
9 Спорт и бизнес: вспоминаем самые быстрые бизнес-седаны девяностых
7 Новая Audi A8: какой она может быть
5 Дайте денег: что не так с очередной реформой ОСАГО
Новые комментарии
Change privacy settings