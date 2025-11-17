Конец эпохи: Ford Focus снят с производства досрочно, прямого наследника не будет

О том, что Ford Focus уйдёт с рынка, было известно ещё в 2022 году. В 2024 году стала известна дата окончания его производства на заводе в Зарлуи (Германия) — 30 ноября 2025 года, но фактическое прощание состоялось раньше — 14 ноября. Последний спортивный Ford Focus ST сошёл с конвейера ещё в сентябре.

Производство Ford Focus четвёртого поколения на заводе в Зарлуи 1 / 3 Производство Ford Focus четвёртого поколения на заводе в Зарлуи 2 / 3 Производство Ford Focus четвёртого поколения на заводе в Зарлуи 3 / 3

Решение о ликвидации Фокуса было принято в свете стратегии на полную электрификацию европейской легковой линейки Ford, но эта стратегия в итоге с треском провалилась, привела к срывам производственных графиков и массовым сокращениям. Конкретно завод в Зарлуи, где выпускался Focus, компания Ford пыталась продать, но покупателей не нашлось. Ликвидировать его полностью помешали профсоюзы, завод в Зарлуи будет преобразован в сервисно-логистический центр, на котором будут трудиться порядка 1000 человек — лучше так, чем никак.

Ford Focus четвёртого поколения для Китая

В первых трёх поколениях Ford Focus выпускался в том числе в России. Focus четвёртого поколения на платформе C2 дебютировал весной 2018 года, то есть за год до того, как компания Ford приняла решение свернуть производство и продажи легковых автомобилей в нашей стране, официально «четвёртый» Focus у нас никогда не продавался. С американского рынка Focus также ушёл ещё в третьем поколении. «Четвёртый» Ford Focus также выпускался в Китае на совместном предприятии Changan Ford в Чунцине, но там его производство завершилось ещё в 2023 году из-за слабого спроса. Последний рестайлинг европейский Ford Focus пережил в 2021 году, он предлагался в кузовах пятидверный хэтчбек, универсал и кросс-универсал. В Китае «четвёртый» Ford Focus выпускался в кузовах седан и пятидверный хэтчбек.

Ford Focus четвёртого поколения для Европы

Напомним, что в связи с глобальным замедлением спроса на электромобили компания Volkswagen решила сохранить в модельном ряду актуальный «восьмой» Golf и готова выпускать его вплоть до 2035 года. Компания Ford могла бы поступить с «четвёртым» Фокусом аналогичным образом — провести ещё одну модернизацию и выпускать его дальше, но решила этого не делать. В сентябре стало известно о том, что место Фокуса в Европе в 2027 году займёт новый кроссовер на платформе C2, который будет оснащаться гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Скорее всего, такой кроссовер будет стоить дороже, чем ушедший базовый хэтчбек Ford Focus, который стоил в Германии от 32 100 евро. Сохранит ли новый кроссовер имя Focus, пока неизвестно.

У европейских дилеров Ford ещё есть Фокусы в достаточно большом ассортименте, но ясно, что в 2026 году нынешний Focus окончательно покинет рынок.