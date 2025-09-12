Почти отправленный в отставку Ford Focus может вернуться как кроссовер

По предварительным данным, такой компактный паркетник может появиться в европейской модельной линейке американского бренда в 2027 году.

История весьма популярного в своё время Ford Focus началась в 1998-м, за годы присутствия на глобальном рынке модель успела трижды сменить генерацию, причём США модель покинула ещё в третьем поколении. Автомобиль четвёртой генерации дебютировал в апреле 2018 года, а теперь его активно готовят к отставке: производство Фокуса для старосветского рынка будет завершено в ноябре 2025-го (компания намерена закрыть свой завод в Зарлуи, Германия).

На фото: уходящий Ford Focus ST Edition

Стоит отметить, что такое решение в компании приняли, несмотря на то, что Ford Focus на сегодняшний день входит в тройку бестселлеров марки в Европе. По данным Jato Dynamics, за первую половину 2025-го дилеры бренда реализовали на указанном рынке 38 511 экземпляров (на 19% меньше, чем в январе-июне прошлого года). Фокус уступил только кроссоверам Puma (77 568 шт., на 7% меньше) и Kuga (53 262 шт., на 3% меньше).

По данным британского издания Autocar, Ford готовится к масштабной реорганизации европейского бизнеса, в рамках которой в модельный ряд может вернуться Focus, правда, уже в виде среднеразмерного кроссовера. Ожидается, что такая новинка появится в старосветской линейке марки уже в 2027 году.

На фото: кроссовер Ford Kuga

В издании отметили, что производство нового среднеразмерного кроссовера Ford будет налажено на заводе компании, который расположен в Валенсии (Испания), его мощности рассчитаны на ежегодный выпуск 300 тыс. машин. Сейчас с конвейера этого предприятия сходит только кроссовер Kuga, у которого есть одна чисто бензиновая версия и различные гибридные модификации.

Отмечается, что новый Focus не заменит Kuga: обе модели предполагается выпускать параллельно. При этом они, вероятно, будут сравнимы по габаритам и получат ряд одинаковых ключевых компонентов. Ожидается, что они разделят и платформу C2, на которой базируется уходящий Фокус. В списке отличий паркетников – дизайн, вероятно, список оснащения и «начинка»: у нового SUV предположительно будут гибридные и полностью электрические версии (как у актуальной Puma).

На фото: кроссовер Ford Explorer EV (для европейского рынка)

Как отметили в издании, новый Ford Focus должен помочь марке вернуть статус игрока массового рынка в Европе. Полностью электрический паркетник Focus в этом случае должен быть дешевле по сравнению с актуальными «зелёными» кроссоверами Explorer и Capri. На одном из крупнейших рынке Старого Света, в Германии, стартовая цена Ford Explorer EV равна 39 900 евро (эквивалентно примерно 3,96 млн рублей по текущему курсу), а за кросс-купе Capri просят не менее 42 400 евро (около 4,2 млн рублей).

Отметим, техника у «зелёного» Фокуса, вероятно, тоже будет попроще. Актуальные Ford Explorer EV и Capri являются техническими близнецами Volkswagen ID.4 и ID.5 соответственно. Они предлагаются либо с единственным электромотором на задней оси (170 или 286 л.с.), либо с двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 340 л.с. Тяговых батарей тоже три – ёмкостью 52, 77 и 79 кВт*ч.